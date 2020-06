Feuerwehreinsatz auf Wittow: Plötzlich war ein Kitesurfer weg

Dranske

Ein schönes Bild in Dranske: Hier befindet sich ein Hotspot für Wassersportler. Viele Kitesurfer begaben sich am Sonntag in den Norden der Insel Rügen. Hier tummelten sich Menschen jeden Alters und zeigten auf dem Wasser ihre besten Tricks oder fachsimpelten auf dem Parkplatz. Doch kurz nach 18.30 Uhr trübte auf der Halbinsel Wittow Sirengeräusche die Stimmung am und auf dem Wasser. Denn dieses Signal bedeutet fast immer: Menschenleben in Gefahr. Ein Kitesurfer tauchte nicht mehr auf, er war verschwunden. Großaufgebot.

Mitglieder der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, ein Rettungswagen, ein Polizeihubschrauber und Feuerwehren vom Amt Nord-Rügen, aus Dranske, Breege, Wiek, Glowe und Sagard steuerten den Einsatzort an. Zum Glück für alle Beteiligten änderte sich schnell die Nachrichtenlage. Wie die Feuerwehr Dranske kurz darauf auf ihrer Facebookseite mitteilte, ging es dem Vermissten gut. „Alle eingesetzten Einsatzkräfte konnten den Einsatz abbrechen. Der Kite Surfer war bereits wohlauf Zuhause.“

