Sassnitz

Sprichwörtlicher Schreck in der Abendstunde: Den sprichwörtlichen Schreck in der Abendstunde erlebten Mieter eines Blockes der Städtischen Wohnungsgesellschaft Sassnitz (WoGeSa) am späten Samstag-Abend. Gegen 22 Uhr kam es in einer Wohnung im ersten Stock zu einem Küchenbrand, nachdem die Mieterin ohnmächtig geworden war, während sie sich entweder Essen zubereiten wollte oder aus Versehen einen Schalter betätigt hatte. Die allein lebende Mieterin konnte so nicht mehr verhindern, dass eine Bratpfanne auf dem Herd sich entzündete und die Küche Feuer fing. Die 66-jährige Frau sei Diabetikerin und habe möglicherweise einen Schwächeanfall erlitten. Traute Teschulat wohnt im direkt gegenüber und wurde durch eine über ihr wohnende Nachbarin auf den Brand aufmerksam gemacht.

„Die hatte den Rauchmelder aus der Wohnung gegenüber gehört und bei mir geklingelt, weil sie wusste, dass ich einen Schlüssel für die Wohnung gegenüber habe“, erzählt die 84-Jährige. „Als wir in der Wohnung waren, stand der Herd lichterloh in Flammen und wir konnten vor lauter Qualm kaum etwas erkennen. Meine Nachbarin löschte die Flammen mit Wasser und erst, als sich der Rauch etwas verzogen hatte, konnten wir sehen, dass die Mieterin reglos im Durchgang zum Flur lag. Während meine Nachbarin die Wohnungsinhaberin etwa auf dem Gefahrenbereich zog und auf die Seite legte, alarmierte ich die Rettungskräfte.“ Die Nachbarin sei zwar nur etwa zehn Jahre jünger als sie selbst, aber in guter körperlicher Verfassung.

Tatkräftige und selbstlose Hilfe zweier Nachbarinnen

Der Alarm erreichte die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz um 22.06 Uhr. 30 Kameraden der Sassnitzer Wehr wurden verstärkt durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren auf Sagard, Binz, Lietzow sowie Rettungsdienst und Polizei. Durch das schnelle Eingreifen aller Beteiligten habe die Situation zügig unter Kontrolle gebracht werden können, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. „Anschließend kontrollierten wir mit der Wärmebildkamera und übergaben die Wohnung an den Hausmeister.“

Die Wohnungsinhaberin wurde zur weiteren Behandlung nach Greifswald überstellt und die Nachbarin, die selbstlos ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt hatte, wurde mit einer vermuteten Rauchvergiftung in ein Stralsunder Krankenhaus gebracht. Einsatzende war um 23.10 Uhr. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, meint Traute Teschulat. Mit der Wohnungsinhaberin habe sie aber am Sonntag bereits wieder telefonieren können. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Von Uwe Driest