Rügen

Seit drei Wochen ist die Insel Rügen wieder im Urlaubsmodus: Gäste befüllen Herbergen, Restaurants, Einkaufsmärkte, Ausflugsziele, Straßen und Ortszentren. Mit dem Hochfahren von Tourismus und somit dem öffentlichen Leben auf der Insel ertönen allem Anschein nach auch wieder öfter die „Sirenen“ von Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei.

„Das ist kein Gefühl, das ist wirklich so“, bestätigt Arne Fründt, Amtswehrführer des Amtes Mönchgut-Granitz. „Wir haben gerade viel zu tun mit Türöffnungen und Tragehilfen für den Rettungsdienst und medizinischen Notfällen.“ Am Sonntag gab es einen kleinen Flächenbrand zwischen den Bahnschienen am Ortseingang von Sellin.

Anzeige

Einsätze aller Art in den letzten beiden Wochen

Auch im Ostseebad Binz sei in den letzten Wochen die Anzahl der Alarmierungen wieder angestiegen, informierte Wehrführer Daniel Hartlieb. Dabei sei an Einsatzarten fast alles vertreten gewesen – von technischer Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall über die Beseitigung einer Ölspur bis zum Anschlagen einer Brandmeldeanlage im Gebäudekomplex Prora. „Im Monat März hatten wir sechs Einsätze, was relativ wenig ist“, so Hartlieb.

Weitere OZ+ Artikel

Am Dienstag waren die Binzer Brandschützer zum 49. Mal in diesem Jahr ausgerückt: Auf dem Wanderweg zum Jagdschloss war ein Stark-Ast auf eine Telefonleitung gekracht. Am 10. Juni des letzten Jahres standen 55 Einsätze in der Statistik – also in der Summe sehr ähnlich, so Hartlieb.

Kleidung wird nach Einsätzen gereinigt

Erheblich zugenommen habe der Aufwand nach den Feuerwehreinsätzen, vor allem nach Kontakten mit Menschen. Die Belastung für die Feuerwehrleute sei durch die neuen Bedingungen noch größer geworden. Alle Einsatzkräfte, die Fahrzeuge und Gerätschaften müssen desinfiziert und die Einsatzkleidung zum Reinigen zur Feuerwehrtechnischen Zentrale nach Bergen gebracht werden.

Dabei werde die Kleidung jeweils in einen Sack gesteckt, der mit in der Waschmaschine landet und sich dort auflöst. Da habe den Vorteil, dass niemand den Sack vor dem Waschen noch mal öffnen muss.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Einsatzkräfte sollen auf Eigenschutz achten

In Binz – wie in vielen Wehren – gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie feste Einsatzgruppen, um den Personalaustausch und somit Infektionen zu vermeiden. „Wir haben zwei Gruppen mit jeweils neun Leuten, eine für die Zeit von 7 bis 18 Uhr und die andere dann für 18 bis 7 Uhr“, so Hartlieb. Langsam werde das aber gelockert beziehungsweise die Gruppen aufgestockt. Die Feuerwehrleute tragen bei den Einsätzen Mund- und Nasenschutz-Masken und Handschuhe, was die Arbeit erschwert.

Vordergründige Gedanken über Ansteckungsgefahren bei Einsätzen habe der Binzer Wehrführer bisher bei seiner Truppe nicht bemerkt. „Vielleicht im Nachhinein“, so Hartlieb. ,,Wir haben alle Einsatzkräfte sensibilisiert, auf den Eigenschutz zu achten.“

Kurzschluss löste Brandalarm auf der Seebrücke aus

Im zweitgrößten Ostseebad der Insel ist die Wehr in den letzten drei Wochen auch öfter ausgerückt. „Ein paar mehr Einsätze hatten wir auf jeden Fall jetzt wieder“, sagt Wehrführer Karsten Steinwedel. Die aufregendste Alarmierung war sicherlich die am 27. Mai abends auf der Seebrücke, wo eine unklare Rauchentwicklung vermeldet wurde. Auf dem Rügener Wahrzeichen war es an einer im Holzgeländer eingelassenen Lampe zu einem Kurzschluss gekommen. Ein Stück des Geländers war daraufhin verbrannt. Zuerst war vermutet worden, dass eine ausgedrückte Zigarette, die mit zum Vorschein kam, die Ursache war. Manche Raucher drücken ihre Kippen in den Löchern und Schlitzen im Holz des Seesteges aus.

Seit etwa vier Wochen dürfen die Feuerwehren wieder Dienst machen, aber unter Schutzstandards. „Das betrifft auch die Jugendfeuerwehren“, erklärt Arne Fründt, Amtswehrführer des Amtes Mönchgut-Granitz. In der Binzer Wehr treffen sich bisher die Funktionsträger, wie Maschinisten, in kleiner Runde, um die Technik zu warten. Der Feuerwehrnachwuchs startet nach den Sommerferien wieder, so Wehrführer Daniel Hartlieb.

In Sellin hat Karsten Steinwedel seine Truppe das erste Mal seit dem Shutdown schon zu einer Ausbildungseinheit zusammengetrommelt. Die Feuerwehrleute haben in getrennten Gruppen an praktischen Übungen gearbeitet. Doch trotz aller Übung: Die Abstandsregeln seien vor allem im Einsatz nicht immer umsetzbar, weiß Steinwedel.

Sassnitzer Wehr bisher mit meisten Einsätzen 2020

Die Sassnitzer Feuerwehrleute trafen sich vor drei Wochen zum ersten Ausbildungsdienst nach der Corona-Zwangspause. Die Jugendfeuerwehr folgte ein paar Tage später. Mit bisher 76 Einsätzen hatten die Brandschützer der Hafenstadt die meisten Alarmierungen unter den Rügener Wehren seit Jahresbeginn. Allerdings gehen davon gut ein Dutzend Brandeinsätze auf das Konto eines mutmaßlichen Feuerteufels. Am Dienstag brannte es erneut: In einem Gebäude in der Straße der Jugend ging Unrat in Flammen auf.

Am Nachmittag des 1. Juni mussten die Sassnitzer Kameraden an das Steilufer bei Mukran eilen, um einer verletzten Person zu helfen, die dann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Die Feuerwehr der Stadt Bergen wurde in diesem Jahr bereits 55 Mal alarmiert. Zusammen mit den Wehren aus Sagard und Glowe war sie unter anderem am 31. Mai nach Martinshafen ausgerückt, weil zwei Kiter auf dem Großen Jasmunder Bodden in Seenot geraten waren. Eine Person hatte sich selbstständig an Land retten können. Weil das Kite der zweiten Person abgerissen war, trieb diese mit dem Board in Richtung Ralswiek. Mit mehreren Booten konnte die Person ausfindig gemacht werden. Sie wurde unbeschadet, aber erschöpft an Land gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Lesen Sie auch

Von Gerit Herold