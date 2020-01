Sassnitz

Ballsport im Akkord: Am Wochenende „brannte“ die Sporthalle Dwasieden in Sassnitz und die Feuerwehr war ganz schnell da. Das Einzige, was hier allerdings gelöscht werden musste, war der Durst der Teilnehmer des diesjährigen Neujahrspokals im Brennball, denn die Kids verausgabten sich mächtig und das über neun Stunden am Stück. Fast 500 Kinder und Jugendliche von 46 angemeldeten Mannschaften aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen maßen sich im beliebten Wurf,- Fang- und Laufspiel in der Sporthalle. Landrat Stefan Kerth ( SPD), Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Linke) und Stadtpräsident Norbert Benedict ( SPD) waren zugegen. Letzterer maß sich mit dem Landrat zum Gaudi aller im Klimmziehen. Kerth gewann mit zehn zu acht Ausführungen.

Zur Galerie 46 Mannschaften wetteiferten um den Siegerpokal

In der Kategorie „Kinderfeuerwehr“ bekam Parchtitz/ Kluis den Siegerpokal. Sassnitz kam auf den zweiten Platz und Amt Nord Rügen 2 auf Platz drei. In der Kategorie „ Jugendfeuerwehr“ behauptete sich Amt Nord Rügen 2 auf Platz eins vor Sassnitz 2 auf Platz 2 und Parchtitz/ Kluis auf Platz 3. In der Kategorie Betreuer machte Parchtitz/ Kluis das Rennen gefolgt mit gleicher Punktzahl von Amt Nord Rügen und Sassnitz. Es ging um Schnelligkeit, Teamfähigkeit und Ehrgeiz beim Brennball.

Ein bisschen wie Baseball

Die Kinder der Sassnitzer Mannschaft standen in Reih und Glied am Spielfeldrand und waren bereit, loszulaufen, was das Zeug hielt. Vorher warfen sie einen Ball in das Feld, in dem die gegnerische Mannschaft stand. Die Spieler im Feld versuchten, den Ball so schnell wie möglich zu fangen und dem Mannschaftsspieler zuzuwerfen, der auf einer blauen Matte an einer Kiste stand. Sobald dieser den Ball in die Kiste gelegt hatte, war die Spielrunde zu Ende. Genau in dieser Zeit, die es brauchte, um den Ball in die Kiste zu bugsieren, hatte die Sassnitzer Mannschaft Zeit, das Spielfeld im Sprint zu umlaufen. Dabei musste sie darauf achten, die um das Feld herum liegenden Matten zu erreichen, wenn der Ball in der Kiste lag. Sollten die Läufer nicht bis zu einer Matte kommen, waren sie, so der Sprachgebrauch, „verbrannt“. Sie hatten keinen Punkt erlangt und stellten sich zum Werfen und Laufen wieder in der Reihe ihrer Mannschaftskollegen am Spielfeldrand auf.

Es kam also für den Werfer darauf an, den Ball so gut wie möglich und so unerreichbar wie möglich im Spielfeld zu platzieren und dann so fix wie möglich von Matte zu Matte zu gelangen. Dem einen oder anderen Sassnitzer gelang dabei sogar ein „Homerun“, was allein durch den Begriff darauf hindeutet, dass das Spiel dem Baseball nicht ganz unähnlich ist.

Karten spielen in den Pausen

Ricarda Bewersdorf weiß, was es heißt, um Punkte zu kämpfen. „Ich bin hier als Wertungsrichterin und zähle die Punkte zusammen. Die Kinder haben viel Spaß und sind mit dem notwendigen Ernst bei der Sache“, sagte die Hauptfeuerwehrfrau aus Glowe. Besucher Sandro Witt (43) aus Sassnitz beobachtete das Treiben: „Ich wollte mal schauen, was hier so los ist und bin begeistert.“ Die Stimmung sei gut und die Wettkämpfe wirklich spannend, sagte der Stadtvertreter weiter. Das fanden Tim (10) und Noah (11) aus Göhren auch. Zusammen mit Betreuerin Juliane Spange (39) aus Göhren warteten sie auf ihren Einsatz. „Wir üben jeden Freitag und haben uns auf den Ausscheid vorbereitet“, sagten die beiden Freunde. In den Pausen kümmerte sich auch Diana Bluhm aus Binz um die Kinder und Jugendlichen. „Wir spielen Karten, um uns die Zeit zu vertreiben, immer noch besser, als nur am Handy zu daddeln“, sagte die 40-jährige Betreuerin. Sie fand die Veranstaltung gelungen. Ingo Trusheim, Kreisjugendfeuerwehrwart wäre sehr erfreut, würde die nächste Veranstaltung dieser Art wieder in Sassnitz stattfinden.

Von Wenke Büssow-Krämer