Auch im Mai hat das Sana-Krankenhaus in Bergen wieder neue Erdenbürger begrüßt. 21 Kinder sind im vergangenen Monat geboren worden. So ist unter anderem Frieda aus Sassnitz jetzt eine große Schwester. Denn am 14. Mai um 17.55 Uhr kam ihre Schwester Fidelia Vera Marie-Luise Fritsch zur Welt. Das Mädchen war 4000 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß.

Nur noch ein wenig größer und schwerer war Lio Engel. Der kleine Junge aus Bergen wurde mit 4060 Gramm und 55 Zentimetern Größe am 23. Mai um 9.18 Uhr geboren. Schon etwas eher das Licht der Welt wollte Hope Melody Radespiel erblicken. Am 18. Mai um 17.23 Uhr erfreute das Mädchen aus Dranske ihre Eltern. Sie war 2670 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß.

Clara Look aus Libnitz wurde zudem am 26. Mai um 8.15 Uhr mit 3770 Gramm und 54 Zentimetern geboren. Und am 28. Mai um 6.05 Uhr gesellte sich auch Frieda Blank aus Sagard dazu. Mit 3800 Gramm und 55 Zentimetern gehört sie nun zu den neusten Bürgern der Insel.

