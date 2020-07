Film erinnert an das Massaker von Srebrenica

Kasnevitz

„In diesen verrückten, zuweilen kultur- und freudlosen, Zeiten rief die Heimat und ich habe einige Veranstaltungen im geliebten Norden“, freut sich Juliane Ebner. Die gebürtige Stralsunderin gehört heute zur jungen Berliner Kunstszene und hat gleich vier aktuelle Anlässe, die alte Heimat zu besuchen. Eine Dauerpräsentation ihres neuen Films „ Durchgangslage“ läuft seit dem Monatswechsel in der „Kulturkapelle Kasnevitz“. Der Film wird in Anwesenheit der Künstlerin auch in der Stralsunder Kulturkirche Jakobi aufgeführt, in der bereits Ebners Coronaausstellung namens „ Weltgestöber“ zu sehen ist.

In Kasnevitz lief auch bereits der von Ebner produzierte Film „Landstrich“, der in unserer Region angesiedelt ist und inzwischen zahlreiche Preise, darunter auch die goldene Lola und den Deutschen Kurzfilmpreis erhielt. Der Streifen ist nun als Buch mit DVD herausgekommen. „Nach dem Krieg hatte meine Großmutter bis zu ihrem Ende ein schlechtes Gewissen, weil sie noch lebte. Ihr Mann hatte ihr eine Pistole gegeben und gesagt, wenn der Russe käme, solle sie zuerst die Kinder und dann sich selbst erschießen, und das hatte sie nicht getan“, erzählt Juliane Ebner darin.

Vom Glück des Niedergangs einer Gesellschaftsordnung

„Im Brennpunkt deutscher Geschichte und deutscher Geschichten leuchtet dieser seltene Film, der – vorgetragen in distanziert ironischem Duktus, der jegliche Betroffenheit ausklammert und uns erst damit betroffen macht – den Weg einer Familie durch die Zeiten so messerscharf und mit tiefem Gefühl beschreibt, wie es nur große Filme können“, hatte die Jury des Kurzfilmpreises ihr Votum begründet. Der Film war im Auftrag des Kunstbeirats des Deutschen Bundestages entstanden und hatte im Januar 2017 im Mauer-Mahnmal des Deutschen Bundestages Premiere.

Juliane Ebner erzählt in ihren Zeichnungen und Filmen Geschichten, die stets in einem Thema angelegt und in Zeitgeschichte und persönlichem Erleben verortet sind. „Das Glück des Niedergangs der Gesellschaftsordnung, in die ich hineingeboren wurde, ist eine großartige und absolut prägende Erfahrung für mich, die seit 1989 ihren Zauber und ihre Kraft nicht verliert“, sagte Ebner einmal. Auch in ihrem neuen Film „ Durchgangslage“ erzählt sie Geschichten aus der Geschichte. „In diesem Jahr jährt sich zum 25. Mal das Massaker von Srebrenica, als über 8000 Bosnier ermordet worden sind“, sagt sie. Am Vorabend des Gedenktags wird daher der neue Film der Künstlerin innerhalb ihrer Ausstellung „ Weltgestöber“ gezeigt (10. Juli, 18 Uhr, Kulturkirche Jakobi). „ Durchgangslage“ erhielt Ende Juni seine online Welturaufführung im Literarischen Kolloquium Berlin. „Das war für uns alle eine gänzlich neue Erfahrung“, so Ebner. Nun aber soll er analog auf Rügen und in Stralsund laufen.

Motive der Verletzlichkeit

Der auf hunderten Tuschzeichnungen basierende Animationsfilm beschäftigt sich mit dem Balkankrieg und fragt nach dem Genozid auf europäischem Boden vor 25 Jahren, einem Völkermord in unserer Nachbarschaft nach dem Holocaust. Der etwa halbstündige Film erzählt eine Reise von Deutschland in den Westbalkan, entlang geografischer wie emotionaler Grenzen und Wurzeln. Ausgangspunkt sind persönliche Begegnungen, der Blick zurück, die spürbar fragile Gegenwart wie die ungewisse Zukunft und die Frage nach Parallelen, Wiederholungen und Entwicklungen. Nicht von offizieller Geschichtsschreibung sondern individueller Wahrnehmung erzählend, geht der Film auf Spurensuche und fragt letztlich nach unserer Zukunft. Zeichnung, Animation und Sprache stammen dabei von Juliane Ebner.

In ihrer Präsentation „ Weltgestöber“ zeigt die Künstlerin zudem ihre neuesten Arbeiten. „Im Zentrum der Ausstellung steht die Verletzlichkeit des Einzelnen in den großen Verstrickungen von Zeit und Raum“, sagt Juliane Ebener. Ein großes Thema in einem ungewöhnlichen Raum in einer ungewöhnlichen Zeit.

