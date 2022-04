Bergen

Das Erlebte vergessen, abschalten und in Gemeinschaft ein kleines Fest erleben: Das stand hinter der Aktion auf dem Gelände des Bergener Vereins La Grange. Rund 30 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die vor ein paar Wochen angekommen sind und vorübergehend in Neklade ein Zuhause gefunden haben, wurden in Kooperation mit der Stadt, der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ und dem Verein in die Gingster Chaussee eingeladen.

Stadtvertreter Torsten Zink organisierte einen Bus, damit sie geschlossen hin und wieder zurückfahren konnten. Eine Hüpfburg wurde aufgebaut, internationale Spiele wie „Vier gewinnt“ gespielt, Ostereier bemalt und abends bei Musik zusammen gegrillt. „Wir haben gemeinsam den Tag der offenen Tür innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt. Als die Anfrage der Stadt kam, brauchten wir nicht lange überlegen und haben unsere Kontakte genutzt, um so viel wie möglich zu realisieren. Wir sind auch froh, dass wir seit der Corona-Pandemie wieder öffnen dürfen“, sagt der Vorsitzende Sebastian Will.

Kinderfilme auf ukrainisch

Die Kommunikation lief gut, einige Mitglieder vom Verein können russisch sprechen, einige Ukrainer deutsch. Somit lief die Vorbereitung dahingehend einfach, geeignete Kinderfilme in ukrainischer Sprache rauszusuchen, die an diesem Tag auf Großleinwand im beheizten Wohnzimmer, wie die Vereinsmitglieder das Herzstück ihrer Halle nennen, liefen. Davor machten es sich Eltern mit ihren Kindern bequem, aßen Kuchen und sahen etwa die Eisprinzessin. „Schön ist auch, dass sich spontan Unternehmer von der Insel gefunden haben, die uns etwa mit der Hüpfburg oder Essen unterstützt haben und auch beim Benzin für unsere Heizungsanlage“, sagt der Vorsitzende.

Die Aktion und das gemeinsame Erleben sei besonders in diesen Tagen enorm wichtig. Etwa für die Schüler, die gleich nach ihrer Ankunft in den Schulalltag integriert worden sind. Jetzt sind Ferien, jetzt haben sie viel Zeit, über den Krieg, ihre Flucht und über die Verwandten, die noch in der Ukraine sind, nachzudenken. „Deshalb haben wir den Tag ins Leben gerufen, um sie einfach für einige Stunden abzulenken“, so Sebastian Will.

Mit dem Bus ins Krisengebiet

Wie die Situation im Krisengebiet ist und wie groß die Hilfe seit dem Ausbruch des Krieges am 24. Februar ist, kann Maik Schultz berichten. Aber auch, dass Hilfsangebote nicht nur in Deutschland, sondern auch im Kriegsgebiet enorm wichtig sind. Zusammen mit seiner Freundin hatte er einen 30 Jahre alten Bus umgebaut, damit wollten sie ab April auf Europareise gehen. „Dann kam die schockierende Nachricht vom Krieg und zwei Tage voller Lähmung. Am dritten Tag habe ich gesagt: ,Wir müssen helfen!’“, sagt er.

Eigentlich wollen Maik Schultz und Caro Conrad mit dem Bus auf Europareise gehen, stattdessen reiste er damit schon dreimal mit Hilfsgütern ins Krisengebiet. Quelle: Mathias Otto

Sie wollten über ihr Instagram-Profil („Ellie On The Road“) über ihre ursprünglich geplante Reise berichten, 13 000 Menschen folgten bereits dieser Seite. „Ich habe einen Spendenaufruf gestartet und innerhalb von einer Woche kamen so viele Spenden zusammen, dass ich damit bis zur ukrainischen Grenze fahren konnte“, sagt Maik Schultz.

Dreimal war er seitdem mit seinem Kleinbus im Krisengebiet. Nach den ersten beiden Malen war die Reisekasse geplündert, beim dritten Mal funktionierte das Hilfsangebot nur noch über Spenden. Durch den großen Freundeskreis, den das Paar hat, kam so viel Geld rein, dass er wieder starten konnte. Auch mit Medikamenten im Gepäck, gesponsert von der Hilfsorganisation „Apotheker ohne Grenzen“, im Wert von knapp 45 000 Euro. Anfang Mai steht die nächste Fahrt an, dann soll sie bis nach Kiew gehen.

Weitere Aktionen geplant

Und auch in Bergen soll das Hilfsangebot des Vereins keine einmalige Sache bleiben. „Wir bieten nicht nur ein Unterhaltungsprogramm für Erwachsene. Unser Ziel ist es, den Nachwuchs zu fördern, etwa in den Bereichen Musik und Tanz. Schön wäre es, wenn wir uns in Zukunft auch auf osteuropäische, ukrainische oder syrische Musik konzentrieren können. Musik verbindet“, sagt Sebastian Will. Der Verein La Grange will auch bald Workshops speziell für die Geflüchteten anbieten.

Von Mathias Otto