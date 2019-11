Filmische Premiere auf Hiddensee

Hiddensee

Jörg Mehrwald ist stolz auf die gute Nachricht. Der Betreiber des Zeltkinos auf Hiddensee kommt nämlich in den Genuss des Privilegs, den Filmstart eines bundesweit beachteten Streifens in der Premierenwoche zeigen zu können. Die Lichtspielstätte auf dem Söten Länneken öffnet an Weihnachten noch einmal für zwei Wochen ihre Pforten. Am 30. Dezember steht dann der französischen Bestseller „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ auf dem Programm. „Das ist der Tag, an dem die meisten Menschen bei uns auf der Insel sind und gern kulturelle Veranstaltungen besuchen und der Film ist für unser Publikum wie gemacht“, sagt Mehrwald. Der Kino-Leiter setzt auf Arthouse-Film statt Popcorn-Kino. „Die geistreiche Komödie über Monsieur Pick ist glaubwürdig, intelligent und voller Dialog-Komik“, so Mehrwald. Zudem spielt der Film ebenfalls auf einer Insel. Diesmal in der Bretagne.

Und darum geht es in der Parodie auf das Verlagswesen: In einer geheimnisvollen Bibliothek der zurückgewiesenen Bücher entdeckt eine junge Verlegerin ein großartiges Manuskript und beschließt, es zu publizieren. Der Roman wird sofort zum Bestseller. Doch der angebliche Autor Henri Pick, ein bretonischer Pizzabäcker, ist bereits seit zwei Jahren tot. Seine Witwe kann sich nicht erinnern, ihn jemals schreiben gesehen zu haben – außer wenn es um den Einkaufszettel ging. Ein berühmter Literaturkritiker ist überzeugt, dass Betrüger am Werk sind. Er macht es sich zur Aufgabe, ans Tageslicht zu bringen, wer den Roman wirklich geschrieben hat. Um nicht weniger geht es ihm, als die Verteidigung der Literatur. Bei seiner Suche nach dem wahren Autor unterstützt ihn die Tochter des Pizzabäckers. Zwischen Pizzateig und Paradoxa begibt er sich auf Spurensuche, bis er einen Skandal provoziert, der ganz Paris erschüttert.

Kino-Erfolg im digitalen Zeitalter

Die in Frankreich mit großem Erfolg gestartete Komödie zeigt neben großen Stars des französischen Kinos auch Leinwandlegende Hanna Schygulla in einer Nebenrolle. Dass das Zeltkino vom Verleih bedacht wurde, sei der Lohn für acht Jahre Netzwerk-Arbeit mit Verleihen und Agenturen. „Wir haben uns unseren guten Ruf hart erarbeitet“, sagt Mehrwald. Inzwischen gilt das Zeltkino auf dem Söten Länneken unter Cineasten als Kult-Kino.

„Die zurückliegende Saison schlossen wir mit dem Rekord von 13 000 Besuchern ab. Wenn wir Kabarett, Konzerte und Inselsingen mitzählen, kommen wir sogar auf eine neue Rekordmarke von 16 000 Besuchern“, so Mehrwald, der damit das wohl erfolgreichste Kino zwischen Usedom und Rostock führt. „Dass wir als kleines Kino mit nicht einmal hundert Plätzen diesen Film als Premiere zeigen können, verstehe ich als eine Art Belobigung.“ Der Erfolg des Filmkunstkinos von Hiddensee trotz wachsender digitaler Konkurrenz könnte auch dem Einfühlungsvermögen von Mehrwald zu verdanken sein. Die menschliche Psyche sei nun mal so gestrickt, dass sie sich in Gesellschaft wohlfühlt. „Die Stimmung bei einer intelligenten Komödie hat eine eigene Dynamik und steigert sich durch das gemeinsame Warten auf den nächsten Wortwitz“, meint Mehrwald. „Das kann Kino noch bieten.“

Bei Monsieur Bick glaubt Mehrwald an einen „Long-Seller“, den er auch in der kommenden Saison noch zeigen werde. Vielleicht ist es ja ein Kandidat für den Hiddenseer Kinopreis „Lütt Bär“. Den Preis für den größten Kassenerfolg erhielt zuletzt der Film „Gundermann“.

Von Uwe Driest