Firmen-Jubilar sammelt für Lobber Windschöpfwerk und Selliner Ostseefanfaren

Sellin

Kunden, Lieferanten, Partner, Kommunalpolitiker, Freunde: Viele Hände müssen Michael Richter (61) und Jörg Hinrichs (59) an diesem Tag schütteln. Die beiden Bauingenieure und Inhaber der Mönchgut-Bau GmbH haben anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums zur Feier am Selliner Hafen eingeladen. Die Gratulanten sind gebeten, anstelle von Blumen und Aufmerksamkeiten Geld für einen guten Zweck zu spenden. Am Festzelt prangen dafür die Banner der Selliner Ostseefanfaren und des Lobber Windschöpfwerkes.

Geld für Unterhaltung der Wassermühle

Letzteres Mönchguter Wahrzeichen konnte nach einem Sturmschaden vor knapp zwei Jahren wieder repariert und hergerichtet werden. Für die nicht unerheblichen Kosten für Versicherung und Unterhalt muss nun die Gemeinde Mönchgut aufkommen, die das technische Denkmal vom Wasser- und Bodenverband Rügen übernommen hat. Auch ein Zaun muss noch um das Gelände gezogen werden.

Jede finanzielle Unterstützung ist da sehr willkommen, sagt Franziska Lichtenauer. Die Tourismusmanagerin überbringt als Repräsentantin der Gemeinde Dankes- und Glückwünsche und hat dann doch ein kleines und passendes Geschenk für die Jubilare im Gepäck: ein Strandhandtuch mit dem neuen Logo der Gemeinde Mönchgut, das das Windschöpfwerk als unverwechselbare Landmarke für die ganze Region Mönchgut abbildet.

Fassade des Heimatmuseums saniert

Zu ihrem 20. Betriebsjubiläum hatten Michael Richter und Jörn Hinrichs Geld für die Fassadensanierung des Heimatmuseums in Göhren gesammelt, bei der die Mönchgut-Bau GmbH zusätzlich Material und Arbeitsleistungen sponsorte. Das Selliner Freizeitzentrum unterstützen die beiden Firmenchefs anlässlich ihres 10. Geburtstags. Es ist ihre Art, die Heimatregion an ihrer Erfolgsgeschichte teilhaben zu lassen, die vor nunmehr drei Jahrzehnten begann.

Jörg Hinrichs und Michael Richter hatten die Zeichen der Zeit früh erkannt. Als es mit der DDR zu Ende ging, ließen sich die beiden Baufachleute beraten und orientierten sich neu. Am 24. September 1990 gründeten sie die Firma Mönchgut-Bau, wurden Geschäftsführer und legten los.

„Wir waren jung und hatten Familie, es musste etwas passieren“, erinnert sich Jörg Hinrichs an die unsicheren Umbruchzeiten. Er war damals 28 Jahre alt. Nicht lange zuvor war der Selliner nach der Ausbildung wieder auf seine Heimatinsel zurückgekehrt und arbeitete im Ferienzentrum in einem Baubetrieb. Dort war auch Michael Richter beschäftigt, der damals 31 Jahre alt war. Zusammen wagten sie einen Neuanfang und den Schritt in die Selbstständigkeit.

Ganz klein in Göhren angefangen

„Wir haben ganz klein angefangen“, erzählt Michael Richter, der gelernter Maurer ist. Von sich auflösenden Betrieben kauften die beiden Männer Arbeitsgerätschaften. Mit ein paar Schippen und Spaten, zwei Schubkarren, einem Betonmischer und einem Multicar starteten sie. Die erste Betriebsstätte war auf einem Grundstück in Höhe Wasserwerk-Alte Försterei in Göhren auf der Halbinsel Mönchgut – deshalb auch der Firmenname Mönchgut-Bau GmbH.

Begonnen hatte das Unternehmen wie etliche aus der Branche als Allrounder für Baudienstleistungen mit Maurer-, Beton-, Dachdecker-, Zimmermanns-und Fliesenlegerarbeiten sowie mit eigenen Projektierungen. Weil der Baubetrieb das Grundstück in Göhren nicht erwerben konnte, zog er 1995 schließlich nach Sellin in die Granitzer Straße 1a um – jenseits des Mönchgrabens. Der Name blieb dennoch. Denn die Firma hatte sich bereits einen guten Ruf erarbeitet. Ihr Markenzeichen: die Spezialisierung auf Putzarbeiten aller Art. „Es war die richtige Entscheidung“, bilanziert Jörg Hinrichs.

Auftraggeber sind auch große Hotels

Das mittelständische Unternehmen hat einen breit gefächerten Kundenstamm. Kleine Aufträge von Privatpersonen gehören ebenso dazu wie gewerbliche Großprojekte. An vielen Häusern der Insel Rügen haben die Fachleute schon ihre Visitenkarte abgegeben – unter anderem in der Wilhelmstraße und im Seepark in Sellin und am Kurhaus und an der Strandpromenade von Binz. Aber auch über die Inselgrenzen hinaus sammelten die Selliner in Stralsund und Greifswald sowie auf Usedom und auf dem Darß Referenzen.

Zu Hochzeiten waren im Betrieb 40 Leute beschäftigt, in zwischenzeitlichen Durststrecken auch nur zehn Mitarbeiter. „Wir hatten auch mal Zahlungsausfälle in Größenordnungen, die richtig wehtaten“, blickt Jörg Hinrichs zurück. „Wir haben alle Höhen und Tiefen erlebt“, ergänzt Michael Richter. Heute arbeiten 20 Angestellte im Unternehmen. Viele von ihnen sind von Anfang an dabei, was heutzutage eher selten ist.

„Ein Zeichen, dass es gut und fair bei uns ist und ein gutes Betriebsklima herrscht, obwohl es ein schwieriges Gewerk und körperlich harte Arbeit ist“, weiß Jörg Hinrichs, seit 2014 alleiniger Geschäftsführer. Michael Richter hat sich über 30 Jahre auch kommunalpolitisch engagiert, war im Gemeinderat des Ostseebades Sellin und in dessen Bauausschuss aktiv.

Von Gerit Herold