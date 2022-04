Sassnitz

Die Insulaner erinnern sich noch genau an das Osterfest 2021. Große Feiern und Zusammenkünfte waren laut Corona-Verordnungen des Landes untersagt – auf Rügen war es ruhig. Es hatte den Anschein, als würden viele Menschen gar nicht erst ihr Haus verlassen wollen.

In diesem Jahr ist alles anders. Mit dem Start in die Urlaubssaison zu Ostern kippte das Land die 3G-Regel in vielen Bereichen, unter anderem in der Gastronomie, in Freizeiteinrichtungen und auf Veranstaltungen. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV, Tobias Woitendorf, sieht insgesamt einen deutlichen Fortschritt, da der Tourismus zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie an Ostern wieder ohne große Einschränkungen möglich sei. Die aktuelle Nachfrage schüre die Hoffnung auf ein insgesamt gutes Jahresgeschäft 2022.

Eine gute Nachricht für die Gäste: Woitendorf sieht noch keine deutliche Auswirkung der unter anderem durch den Krieg in der Ukraine gestiegenen Preise auf die touristischen Angebote. Es sei aber unwahrscheinlich, dass die Branche von den Auswirkungen der Inflation verschont bleibe. Den Angaben nach merken die Betriebe die Kostensteigerungen in vielen Bereichen bereits, haben dies allerdings noch nicht an die Gäste weitergegeben. Entscheidend sei, so Woitendorf, wie lange die Situation anhält.

Touristiker kommen ihrer Bestimmung wieder nach

„Lieber einen Beginn der Saison mit 3G, als gar keinen oder nur gebremsten Saisonstart“, sagt Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen. In den vergangenen Tagen hatte er gespürt, dass wieder viele Menschen in diese Urlaubsregion fahren. Ein schönes Gefühl, wie er sagt. Es sei nun eine Herausforderung für alle Menschen, die vom Tourismus leben. Denn sie werden zum Teil von Null auf nahezu hundert Prozent wieder hochfahren.

Zur Galerie In Sassnitz startet traditionell die Saison am Oster-Wochenende. Hunderte Besucher strömten zur Mole.

„Es ist aber schön, dass wir einen Schritt in die Normalität machen. Denn das ist unsere DNA, nämlich Gastgeber zu sein. Durch alle Krisen und Gesellschaftsordnungen hindurch sind wir in der Region die Gastgeber“, sagt er. Insofern sei es ein Segen, wenn die Touristiker auf der Insel wieder ihrer Bestimmung nachkommen können.

Fischbrötchenwettbewerb in Sassnitz

Traditionell wurde in Sassnitz am langen Osterwochenende die Saison eingeläutet. Mopedfahrer wagten bei angenehmen Temperaturen die ersten Ausfahrten, das Hafenmuseum öffnete seine Tore und im gesamten Hafenbereich konnten Gäste die Fischbrötchen der heimischen Gastronomen bewerten. Am Ende war es das Restaurant „Kutter und Küstenfisch Rügen“, das mit seinen Pfeffermatjes-Brötchen überzeugen konnte.

„Ich kann mich nicht entscheiden. Nach zwei Fischbrötchen war ich eigentlich satt. Eigentlich! Ich habe noch ein drittes probiert. Und meine Meinung: Alle sind herzhaft. Genau das mag ich an Rügen. Hier schmecken sie zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter“, sagt Urlauber Fred Guntermann. Er hat noch eine Woche Urlaub und startet seinen eigenen Fischbrötchen-Wettbewerb. „Ich werde die nächsten Tage wiederkommen.“

„Rügen geht immer“

Was die Leute in den vergangenen Jahren verpasst haben, weil sie mitunter aufgrund der Corona-Pandemie nicht verreist sind, wollen sie jetzt nachholen. „Meer, ich will oft am Meer und am Strand sein in meinem Urlaub“, sagte etwa Gina Hoffmann aus Dresden. „Rügen geht immer – bei jedem Wetter“, sagt Susanne Thieme aus Erfurt. Hauptsache, sie konnte ein paar Tage lang dem Alltag entfliehen und mit ihrer Familie das Osterfest auf der Insel erleben.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gesine Häfner vom Nationalpark-Zentrum Königsstuhl hatte ein glückliches Händchen bewiesen, indem sie ihren Stand an der Mole aufgebaut hatte und über die Angebote der touristischen Einrichtung informierte, für die sie als Marketing-Chefin arbeitet. Denn ein Teil der befragten Urlauber zieht es in den Nationalpark Jasmund. Viele wollen noch einmal auf dem Königsstuhl stehen, bevor dieser am Sommer für Besucher komplett gesperrt sein wird. Sie erkundigten sich an diesem Stand.

So wie bei Familie Odenthal aus Freyburg (Sachsen-Anhalt), die ihren Urlaub am liebsten in der Natur verbringt und schon zweimal im Nationalpark wandern war. „Wir haben die natürlichen Ecken der Insel im Blick. In der Natur können wir den ganzen Trubel hinter uns lassen“, sagt Mutter Daniela Odenthal. An den Stränden hatte die Familie Steine gesammelt, die in der Heimat künstlerisch bearbeitet und aufgefädelt werden. „Somit haben wir ein schönes Mitbringsel“, sagt sie.

Von Mathias Otto