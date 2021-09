Ummanz

„Einmal Fischer, immer Fischer. Solange ich noch einen Fuß vor den anderen kriege, mache ich weiter und fahre raus.“ Detlef Diedrich (68) ist Fischer in Rente auf der Insel Ummanz. Heute würde er sich nicht noch einmal diesen Beruf aussuchen. Es ist nicht mehr sicher, dass am Monatsende genug Geld zum Leben übrig bleibt. Er schließt mit diesem langen Lebensabschnitt ab und berichtet, welche Höhen und Tiefen sein Berufsstand in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat.

2011 ging er in Rente, ist seitdem nur noch im Nebenerwerb auf den Gewässern um Ummanz unterwegs. Den Großteil seiner Gerätschaften vermachte er damals seinem Sohn Henry, der damit die Familientradition in fünfter Generation aufrechterhält. Er ist einer der wenigen, die diesen Beruf noch ausüben. Auf der Insel Rügen, wo vor der Wendezeit Hunderte Fischer arbeiteten, gibt es heute nur noch 53 Haupterwerbsbetriebe, wie das Umweltministerium mitteilte.

Nachwuchs führt Tradition fort

„Ich muss ehrlich sagen, ganz glücklich war ich damals mit seiner Entscheidung nicht, weil sich schon vor vielen Jahren abzeichnete, dass es in diesem Beruf sehr schwierig sein wird“, sagt Detlef Diedrich. Aber hier ging es um Tradition, die sonst verschwinden würde.

Deshalb ist der Senior stolz, dass der Nachwuchs dieses Handwerk weiter betreibt. „Mein Sohn ist gut in das Geschäft eingestiegen, er hat zum größten Teil mein Material übernommen. Und er hat noch, um auch gut über die Runden zu kommen, ein zweites Standbein aufgebaut. Er vermietet zusätzlich Wohnungen an Feriengäste.“

14 Fischer waren früher auf Ummanz tätig

Dabei wollte selbst der heute 68-Jährige damals kein Fischer werden, sondern zur christlichen Seefahrt gehen. Das war sein Wunsch, als er Zehntklässler war. Er vermutet, dass wegen der Westverwandtschaft sein Wunsch vom Staat abgelehnt wurde, und begann eine Ausbildung als Maschinenbauer auf der Volkswerft in Stralsund. Nach seiner eineinhalbjährigen Dienstzeit bei der Armee, durfte er das machen, was drei Generationen vor ihm auch gemacht haben. Er wurde Fischer.

Ein Foto aus dem Jahr 2008. Detlef Diedrich ging dieser kapitale Bursche, der zwölf Kilo wiegt, ins Netz. Verkauft wurde der Fisch damals vom Boot im Hafen. Quelle: Christian Rödel

Er ließ sich dafür 1974 umschulen und wurde in die Fischereiproduktionsgenossenschaft Einheit Ummanz aufgenommen. 14 Fischer waren damals hier noch tätig, alles Väter mit ihren Söhnen. Gemeinschaftlich wurde das Material wie Reusen zusammen gekauft und auch genutzt.

Für ihn begann aus beruflicher Sicht eine schöne Zeit. „Wir waren frei in unseren Ausübungen als Fischer. In guten Jahren wurden knapp 500 Tonnen Fisch gefangen und angelandet. Bis zu 900 Tonnen Fisch wurden hier auch verarbeitet“, sagt er. Und dabei ist ihm ganz wichtig: „Unser Beruf war damals anerkannt und wurde auch immer geehrt.“ Denn die Fischerei war damals auch eine der wichtigsten Wirtschaftszweige auf der Insel Rügen.

Neuer Kutter und Verkaufswagen

Den Höhepunkt erreichte Detlef Diedrich mit der Wende. Die Selbstständigkeit begann, als sich die Genossenschaft auflöste und die Produktionsmittel wieder an die Fischer übertragen wurden. Das Motto damals: Geld verdienen und investieren. Goldgräberstimmung nennt es der 68-Jährige heute, als die Fangerträge hoch waren und Fördermittel für viele Anschaffungen gezahlt wurden. Gezahlt wurde auch eine sogenannte Stilllegeprämie, wenn beispielsweise ein strenger Winter wie 95/96 ein Fischen unmöglich machte.

Auch Familie Diedrich nutzte diese Gelegenheit und ließ sich 1991 in Dänemark einen 7,20 Meter langen Kutter bauen. „Lore“, der Name seiner Frau, stand fortan auf dem Boot. Dazu schaffte sie sich einen Verkaufswagen an, denn als selbstständige Fischer mussten sie nun die Vermarktung selbst in die Hand nehmen. „Meine Frau hat in der Fischverarbeitung gearbeitet. Dann sind wir anfangs über die Märkte gezogen und haben den Fisch auf Rügen verkauft, den ich oder oft auch wir gefangen haben. Meine Frau hatte mir in so vielen Dingen den Rücken freigehalten und geholfen, wo sie konnte“, sagt Detlef Diedrich. Nach seinen Aussagen war seine Familie die einzige im Land, die ohne Nebenerwerb allein von der Fischerei leben konnte.

Fischer als Lebensretter

Es gab aber auch Tage, an denen er gehofft hatte, lebendig nach Hause zurückzukehren. Wenn er etwa in Gewitterfronten geriet. Detlef Diedrich erinnert sich an eine Ausfahrt, als eine Wasserwand auf ihn zukam. „In solchen Situationen muss man sein Boot sehr genau kennen. Trotzdem habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich wusste nicht, wie das ausgeht“, sagt er. Andersrum war seine Familie oft zur Stelle, wenn andere Menschen in Seenot geraten sind. „Die Familie Diedrich hat acht Angler und Wassersportler sowie ein Kind gerettet, weil sie zur rechten Zeit am rechten Ort waren. Allein bei meinem Sohn waren es drei Leute.“

Fischer in falsches Licht gerückt

Die Fischerei hat sich im Laufe der Zeit geändert, vor knapp 20 Jahren ging es rapide bergab mit den Fischbeständen. Als Gründe zählt er unter anderem auf: Kältestürze, die dafür sorgen, dass die ganze Brut für ein Jahr verloren geht. Auch eingeschleppte Arte wie die Schwarzmundgrundel oder Krabben sorgen für Veränderungen. Sie fressen entweder den Laich der Fische oder deren Nahrung weg. Von daher kann Detlef Diedrich Aussagen wie: „Ihr Fischer habt die Bodden und die Ostsee überfischt“ nicht mehr hören.

Hier würden die Fischer in ein falsches Licht gerückt. „Wir werden manchmal dargestellt wie Loser der Gesellschaft vor. Ich kann dazu nur sagen: Solange es Fischer gibt, wurden in diesen Bereichen durch die Fischer noch nie die Fischbestände bedroht“, sagt er. Schon allein das Fischereigesetz regelt die Nachhaltigkeit, wenn es um Maschenöffnungsweiten, Mindestmaße, Quoten oder Schonzeiten geht.

Altes Holzboot restauriert

Detlef Diedrich will die nächsten Jahre nebenbei der Fischerei nachgehen und vor allem eines: dabei die Natur genießen. Er braucht auch nicht in den Urlaub zu fliegen. Er hatte kürzlich ein altes Holzboot restauriert. Oft sehen ihn die Leute, wenn er damit auf den Bodden fährt und seine Segel setzt.

Er hofft, dass sein Sohn noch für lange Zeit Fischer sein kann und dieser Berufszweig erhalten bleibt. „Denn ein Hafen ohne Fischerboote ist wie ein Herz ohne Blut“, sagt er.

Von Mathias Otto