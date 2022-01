Insel Rügen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen empfiehlt, bis auf Weiteres auf das Angeln und Fischen im Bereich des Kleinen und Großen Jasmunder Boddens zu verzichten. Aufgrund des Fischsterbens, dessen Ursache nach wie vor unbekannt ist, sollte derzeit kein Fisch aus dem Kleinen oder Großen Jasmunder Bodden geangelt und verwertet oder verzehrt werden.

Tote Fische sollten auch nicht angefasst werden und Hunde sowie Katzen sollten möglichst von den Kadavern ferngehalten werden.

Weiteres Fischsterben nicht ausgeschlossen

Die Beräumung der verendeten Fische läuft unter Leitung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Stralsund zusammen mit vielen Helfern von Technischen Hilfswerkes und des Anglerverband und soll Mitte dieser Woche abgeschlossen sein (die OZ berichtete). Dennoch kann nach Angaben der Kreisverwaltung nicht ausgeschlossen werden, dass weiter Fische sterben oder tote Fische an das Ufer geschwemmt werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil nach wie vor unbekannt ist, was das Fischsterben verursacht und ob die noch lebenden Fische gegebenenfalls ebenfalls oder weiterhin betroffen sind, wird angeraten, auf das Angeln und Fischen in diesen Gewässern bis auf Weiteres zu verzichten. Sollten im Zusammenhang mit dem Fischsterben oder auch unabhängig davon weitere oder andere tote Tiere gefunden werden, bittet der Landkreis Vorpommern-Rügen, das Veterinäramt per E-Mail: FD34@lk-vr.de oder telefonisch unter der Nummer 03831/3572441 zu informieren.

Von OZ