Lietzow

Das Fischsterben im Kleinen Jasmunder Bodden ist offenbar auf eine zu hohe Konzentration von Ammonium und Nitrit im Wasser zurückzuführen. Zu diesem Schluss kommt die Umweltorganisation WWF. Sie hatte – wie viele Behörden und andere Umweltschutzorganisationen auch – Wasserproben entnommen und untersucht.

Zwar konnten die erhöhten Werte der genannten Stoffe zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr direkt gemessen werden. „Aber zwischen dem ermittelten Gesamtstickstoffwert und dem Nitratwert gibt es eine Lücke, aus der sich auch im Nachhinein die Werte für Ammonium und Nitrit schätzen lassen“, heißt es auf OZ-Nachfrage aus dem Stralsunder WWF-Büro Ostsee.

Großer Bodden nicht direkt betroffen

Hier geht man davon aus, dass sich das Fischsterben auf den Kleinen Jasmunder Bodden beschränkt. Die toten Tiere im benachbarten Großen Jasmunder Bodden seien vermutlich durch die Schleuse im Lietzower Damm in das größere Gewässer gespült worden. Im Kleinen Jasmunder Bodden hatte sich 1990 bereits eine Umweltkatastrophe ähnlichen Ausmaßes ereignet.

Damals hatte sich aufgrund der „Überdüngung“ des Gewässers durch ungeklärtes Abwasser und in Zusammenspiel mit anderen Umweltfaktoren eine giftige Alge massenhaft verbreitet. Seit Prora und Binz an die Bergener Kläranlage angeschlossen sind und das Abwasser dort nicht mehr nur mechanisch gereinigt wird, schien sich der Kleine Jasmunder Bodden erholt zu haben. Doch gesund ist er noch lange nicht.

Tausende Fische sind seit Weihnachten an den Ufern des Kleinen und Großen Jasmunder Boddens verendet. Quelle: Uwe Driest

„Die eingespülten Nährstoffe bleiben lange im Sediment und werden dort erst sehr langsam dauerhaft gebunden“, sagt der Biologe Florian Hoffmann. Das Problem: Über den Saiser Bach kommt aus den zwischen Borchtitz und Mukran gelegenen und schwer belasteten Wostevitzer Teichen immer neuer „Nährstoffnachschub“ im Kleinen Jasmunder Bodden an. Der Saiser Bach stinke. Der Gestank wird durch Schwefelwasserstoff verursacht. „Wenn der entsteht, ist das ein deutliches Zeichen für das Fehlen von Sauerstoff“, sagt der Biologe des WWF in Stralsund.

Der Bodden hält die Luft an

Doch diese Situation ist nicht neu. Dass es jetzt zu dieser Katastrophe gekommen ist, sei vermutlich dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren geschuldet. Durch Schnee und starke Niederschläge wurden in den zurückliegenden Monaten viele Nährstoffe in den Kleinen Jasmunder Bodden gespült. Als dann die Temperaturen sanken und sich eine Eisdecke bildete, wurde das Gewässer sozusagen luftdicht abgeschlossen. „Der Bodden hält dann die Luft an, könnte man sagen.“ Der wenige vorhandene Sauerstoff werde von den Organismen im Wasser unter dem Eis „weggeatmet“. Fehle aber der Sauerstoff, werde der Stickstoff zu Ammonium und Nitrit umgewandelt, deren Konzentration steige und die Fische letztlich vergifte. „Sie schwimmen dann praktisch in dem Gift, das ihr Körper ausscheidet.“

Hier mündet der Saiser Bach in den Kleinen Jasmunder Bodden. Quelle: Florian Hoffmann/WWF

Dass das nicht mehr nachweisbar war und ist, hängt mit dem Zeitpunkt der ersten Proben und dem Wetter zusammen. „Ammoniak und Nitrit verflüchtigen sich, sobald der Bodden wieder eisfrei ist und wieder Luft holt“, so Hoffmann. Nach der Tauperiode, die nach Weihnachten einsetzte, habe man die Stoffe deshalb auch nicht feststellen können. Das lange Rätselraten um die Ursache wäre allen Beteiligten erspart geblieben, wenn rechtzeitig gehandelt worden wäre, sagt Florian Hoffmann. „In einem solchen Fall muss man einfach zeitnah beproben. Das Land und die betreffenden Ämter haben viel zu langsam reagiert“, kritisiert er. Es könne nicht sein, dass es über die Feiertage im ganzen Bundesland keine entsprechenden Laborkapazitäten gebe.

Kaum Wasseraustausch

Hätte das Fischsterben dann verhindert werden können? Nein, sagt Hoffmann, das sicher nicht. Der Kleine Jasmunder Bodden bleibe nun mal ein problematisches und hochsensibles Gewässer. Durch den schmalen Zugang zum Großen Jasmunder Bodden gebe es kaum einen Wasseraustausch, und wenn, dann meist nur in eine Richtung: aus dem kleinen in den großen Bodden. Der Kleine Jasmunder Bodden ist flacher als sein großer Bruder. „Dadurch gibt es ein hydrologisches Gefälle.“ Frisches Wasser kommt hauptsächlich über die Bäche und Gräben.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und nach wie vor über die Bergener Kläranlage. Das mehrfach gereinigte Abwasser fließt über den Teteler Bach bei Buschvitz in den Bodden. Es sei sauberer als gesetzlich vorgeschrieben, sagt der stellvertretende Geschäftsführer des Zweckverbandes, Reinhard Litty. So sei mit Geld von der Nordstream-Stiftung vor einem Jahr eine Zusatzfiltration installiert worden, die das Abwasser noch einmal reinigt, bevor es in den Kleinen Jasmunder Bodden geht. Die Werte des Wassers am Auslauf des Baches seien auch alle in Ordnung.

Wiederholung der Katastrophe jederzeit möglich

„Das Problem bleiben nach wie vor die Wostevitzer Teiche, deren Wasser weiter ungehindert in den Kleinen Jasmunder Bodden fließt“, heißt es aus dem Stralsunder WWF-Büro. Es sei gut und wichtig, den kleinen Bodden und die angrenzenden Flächen unter Naturschutz zu stellen, wie es jetzt geplant ist. Ein genesener Patient sei er aber auch Jahrzehnte nach dem ökologischen Gau 1990 noch längst nicht. „Der Kleine Jasmunder Bodden ist meilenweit von einem gesunden Gesamtzustand entfernt.“ Vermutlich seien auch in der Vergangenheit Fische aufgrund der Wasserqualität verendet, vielleicht nicht so viele, so dass es nicht so auffällig war, sagt der WWF. Unter den entsprechenden Voraussetzungen könne sich ein solches Fischsterben im kleinen Bodden leider jederzeit wiederholen.

Von Maik Trettin