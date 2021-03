Sassnitz

Geschenkt ist geschenkt? Von wegen. Mit diesem „Präsent“ der Landesregierung erleben derzeit Zehntausende Unternehmen im Land eine böse Überraschung: Sie hatten im vergangenen Jahr während des sogenannten Lockdowns finanzielle Unterstützung bekommen. Das Geld sollte ihnen helfen, während der verordneten Schließung über die Runden zu kommen. Jetzt kommt für viele das böse Erwachen: Sie sollen das Geld zurückzahlen.

Maria Koos hält das Schreiben in der Hand. Die Gesichtszüge der sonst fast immer fröhlichen jungen Frau verfinstern sich. „Das kann doch nicht wahr sein!“ Im März vergangenen Jahres musste sie gemäß der Landesverordnung ihr Fitnessstudio BFC in der Sassnitzer Rügen-Galerie für mehrere Monate schließen. Wie andere Unternehmen auch, hatte sie beim Land für das BFC Unterstützung beantragt. 9000 Euro gab es seinerzeit für die Sassnitzer Firma. Mit dem Geld sollte ein Teil der Fixkosten abgedeckt werden, zum Beispiel die Miete. Seit dem Jahresende 2020 sind die Fitnessstudios schon wieder geschlossen. Maria Koos kann mit ihrer Firma keine Einnahmen erzielen. Die Rücklagen sind inzwischen nahezu aufgebraucht. „Woher soll ich jetzt das Geld nehmen? Wie soll das funktionieren?“, fragt sie kopfschüttelnd.

Keine Chance, Geld zu erwirtschaften

Die damalige Unterstützung konnte bei den meisten Unternehmen nur einen Bruchteil der Umsatz- und Verdienstausfälle ersetzen. „Bei uns hat es noch nicht mal die Fixkosten für einen Monat gedeckt.“ Sie habe sich trotzdem sehr über die Hilfe vom Land gefreut in dieser schweren Zeit. Die war seinerzeit unkompliziert zu bekommen. Doch im Nachhinein habe das Land die Parameter geändert. Wie viele andere Unternehmer soll auch Maria Koos die 9000 Euro zurückzahlen. Dabei habe sie nie einen Kredit- oder Darlehensvertrag dafür unterschrieben. Sie dürfe das Geld auch gern abstottern, habe das Land angeboten. „Aber wovon denn? Wir sind doch schon längst wieder im nächsten Lockdown und kommen gar nicht dazu, das Geld wieder zu erwirtschaften.“

Ende Mai durften die Sportler in den Räumen wieder trainieren. „Aber die Kunden waren anfangs doch sehr zurückhaltend“, sagt Maria Koos. Das liege unter anderem auch daran, dass zum Kundenstamm des Sassnitzer Fitnessstudios viele ältere Menschen zählen. „Die sind in Zeiten der Pandemie verständlicherweise besonders vorsichtig, was soziale Kontakte angeht.“ Nach ein paar Wochen habe sich das normalisiert. Aber unterm Strich sind ein Viertel der Kunden ausgeblieben. Und es konnten so gut wie keine neuen Mitglieder gewonnen werden.

„Investition wird sich auszahlen“

Dabei hatten Maria Koos und ihr Mann die Zwangspause im vergangenen Jahr noch genutzt, um kräftig zu sanieren und zu investieren. Sie kauften neue Geräte und brachten den Sanitärbereich auf Vordermann. Auch jetzt macht die junge Geschäftsfrau aus der Not eine Tugend. Das Kassensystem wird so umgerüstet, dass bargeldloses Bezahlen möglich ist, die Türen gestalten sie so, dass man sie öffnen kann, ohne einen Drücker anzufassen und um den Mindestabstand zu gewährleisten, wird der Tresen vergrößert. Der alte Teppich wird rausgerissen und durch einen hygienischen Vinylboden ersetzt. „Wir können das nur, weil wir in den Vorjahren ganz gut gewirtschaftet haben“, sagt Maria Koos. Dass sie im vergangenen Jahr während der Corona-Pause so viel Geld investiert hat, bereut sie nicht. „Ich bin nach wie vor froh darüber und optimistisch, dass sich das langfristig auszahlen wird.“

Zwangspause zu Hoch-Zeiten

Von den in diesem Jahr beantragten Hilfen ist im Sassnitzer BFC noch kein Cent angekommen. Aber die Rücklagen seien endlich, ein Fitnessstudio keine eierlegende Wollmilchsau. Schon gar nicht, wenn es zu den Hoch-Zeiten schließen muss. Der größte Andrang herrscht erfahrungsgemäß von Januar bis April. „Dann trainieren auch die, die sonst draußen Sport treiben, drinnen“, so Koos. Genau zu jener Zeit mussten die Fitnessstudios aber im vergangenen und in diesem Jahr schließen. Öffnen durften sie 2020 in den umsatzschwächeren Sommer- und Herbst-Monaten.

Öffnung am 22. März?

Wann dieses Jahr wieder in den Studios trainiert werden darf, kann derzeit niemand mit Sicherheit sagen. Der sogenannte Indoor-Sport soll laut Verordnung ab dem 22. März wieder möglich sein. Ob die Fitnessstudios dazu zählen, darüber herrscht noch Uneinigkeit. Das müsse in den nächsten Gesprächen zwischen Bund und Ländern geklärt werden, sagt Alexander Kujat, Sprecher des Schweriner Sozialministeriums. Bei einer niedrigen Corona-Fallzahl wie im Landkreis Vorpommern-Rügen dürften die Chancen ganz gut stehen. Eine Genehmigung müssten aber letztlich die jeweiligen Gesundheitsämter erteilen, die die Hygienekonzepte prüfen.

Von Maik Trettin