Sassnitz

Von wegen „Sport frei!“ Im Sassnitzer Body Fitness Club (BFC) sind die Türen seit Wochen verschlossen. Gewichte stemmen, Rückengymnastik, Yoga, Tanzkurse – das alles muss aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ausfallen. Däumchen drehen können Geschäftsführerin Maria Koos und der Eigentümer Tom Zimpel dennoch nicht.

Das Paar hat aus der Not eine Tugend gemacht. „Wir nutzen die Zeit für einen gründlichen Umbau“, sagt die junge Frau. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, treten die beiden mit ihrem Fitnessstudio die Flucht nach vorn an: Mitten in der Corona-Krise investieren sie einen fünfstelligen Betrag, um die Einrichtung auf den neuesten Stand zu bringen.

Bäder und Umkleiden völlig saniert

„Das hatten wir ohnehin früher oder später vor“, sagt Tom Zimpel. Er und seine Frau haben die Zeit genutzt und für den sogenannten Crosspark, einen speziellen Trainingsbereich in ihrem Fitnessstudio, völlig neue Geräte angeschafft. Vor allem aber werden die Umkleiden und die Bäder in Absprache mit dem Vermieter völlig saniert.

Das, sagt Maria Koos, lasse sich bei laufendem Betrieb üblicherweise gar nicht realisieren. „Unser Fitnessstudio ist ja praktisch täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet.“ In einer Nacht sei so ein Umbau nicht zu machen. „Wir müssten dafür also ohnehin schließen“, sagt Tom Zimpel. So lasse sich die Zeit der Zwangsschließung optimal nutzen. Auch Malerarbeiten werden jetzt erledigt; der Sauna-Ruheraum wurde mit einem Wandbild verschönert.

Sport unter Anleitung virtueller Trainer

Die Angestellten sind seit der Schließung des Studios in Kurzarbeit. Dennoch wurden neue, zusätzliche Trainer „eingestellt“ – virtuelle. Wenn der Sassnitzer Fitness-Club demnächst wieder öffnen darf, werden die Kunden auch beim Cyber-Fitness trainieren können. Im Sportsaal der Einrichtung hängt ein riesiger Monitor an der Wand. Ein paar Meter entfernt gibt es einen kleinen Monitor. Auf dem können die Freizeitsportler sich für eine Sportart, den Schwierigkeitsgrad und verschiedene Übungen entscheiden. Wird das Programm gestartet, erscheint der jeweilige Trainer auf dem Bildschirm im Saal und die Übungsstunde beginnt.

Trainingsprogramm wird laufend aktualisiert

Das System hat das Betreiberpaar neu angeschafft. Laut ihren Angaben gibt es so etwas weit und breit in keinem anderen Studio. „Das ist einzigartig in MV“, sagt Tom Zimpel. Regelmäßig werde das Programm aktualisiert, bekommt sozusagen ein Update. „Damit können wir immer wieder neue Angebote unterbreiten“, erklärt Maria Koos.

Dass sich beide zu dieser Investition entschlossen, liegt nicht nur an der Begeisterung für moderne Technik. „Es ist zunehmend schwerer, ausgebildete Trainer zu finden, die die Kurse leiten und die Besucher beim Sport anleiten und betreuen“, sagt Maria Koos ernst. Die virtuellen Kollegen sind da eine willkommene Unterstützung für die realen.

Warten auf die Erlaubnis zur Öffnung

Wann im BFC wieder trainiert werden kann, weiß zurzeit keiner. Täglich lauern Maria Koos und Tom Zimpel auf neue Informationen. Die Schließung der Sportstudios war innerhalb weniger Stunden angeordnet worden. „Am Abend zuvor hatten wir und die anderen Fitnessstudios im Land erfahren, dass wir ab dem 17. März vorläufig nicht mehr öffnen dürfen“, erinnert sich Zimpel. So schnell es ging, hatten die Jasmunder dann ihre Kunden informiert, sie angerufen oder angeschrieben.

Desinfektion war auch vor Pandemie Standard

Viele hatten sich zu dem Zeitpunkt ohnehin schon in die eigenen vier Wände zurückgezogen. Das Publikum des BFC besteht im Gegensatz zu manch anderem Studio, in dem sich vorwiegend junge Kraftsportler treffen, zu 60 Prozent aus älteren Menschen, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen. „Oder einfach beim Sport andere Menschen treffen und Kontakte pflegen“, sagt Maria Koos.

Gerade die Kursteilnehmer waren verunsichert und blieben in Sassnitz schon vor der Sperrung der Sportstudios aus. Üblicherweise sei der Andrang im ersten Quartal eines jeden Jahres besonders groß: Sich mehr zu bewegen und Körper und Geist gesund zu erhalten, ist einer der häufigsten Vorsätze für das neue Jahr. „Aber dieses Jahr hat die Zahl der Besucher in dem Maße abgenommen, wie sich die Angst vor dem Virus verschärfte“, sagt Tom Zimpel. Dabei wurde die Hygiene im Fitnessstudio in der Rügen-Galerie auch vorher groß geschrieben. „Wir hatten schon immer Desinfektionsmittelspender und haben auch die Geräte nach der Benutzung durch die Sportler jedesmal desinfiziert.“

Tausende Besucher pro Monat fehlen

Wie und vor allem wann es weitergeht – Maria Koos und Tom Zimpel wissen es nicht. Sport mit Mundschutz sei jedenfalls nicht praktikabel. 2500 Besucher haben sie sonst jeden Monat gezählt. Jetzt ist die „ Muckibude“ menschenleer. Einige Kunden haben ihre Verträge gekündigt, „anderen sind wir entgegengekommen und lassen den Vertrag ruhen“, sagt Zimpel. Und dann gibt es noch die, die ausdrücklich weiter ihre Beiträge zahlen wollen. Aus Solidarität, erzählt Maria Koos lächelnd. „Das sind dann so Gespräche und Momente, da bekommen wir fast feuchte Augen.“

Denn den beiden fehlen ansonsten sämtliche Einnahmen. Miet- und Nebenkosten sind jedoch weiter fällig. Damit sie in dieser Situation noch den Umbau und die anderen Investitionen finanzieren können, mussten sie die Rücklagen der kleinen Firma angreifen. Dass das Geld schnell wieder reinkommt, glauben sie nicht. Die Leute würden vermutlich erst langsam wieder in öffentliche Einrichtungen kommen. Und außerdem sei jetzt eher die Saison, um sich an der frischen Luft zu betätigen. Langfristig werde die Rechnung aber aufgehen, hofft Maria Koos.

Von Maik Trettin