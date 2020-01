Bergen

Der erste von zwölf Fotowettbewerben in diesem Jahr läuft. Es geht um Motive, die unsere Leser mit dem Gedanken „Fit ins neue Jahr“ verbinden. Und da sind die Interpretationen doch schon recht vielfältig. Auch wenn das Motiv der beim Hanteltraining schwitzenden Männer oder Frauen nahe liegt, kann die Idee für ein Fitness-Motiv auch in eine ganz andere Richtung gehen. So zeigt zum Beispiel das Foto von Günter Häusler einen Wegweiser am Kap Arkona, der den Leuten Strecken zum Wandern und Joggen empfiehlt. Das scheint im ersten Moment fern ab vom Thema, trifft es allerdings punktgenau. Noch ist Zeit, weitere Fotos einzuschicken. Bis zum 31. Januar können praktisch welche hochgeladen werden. Das kann unter diesem Link getan werden. Fünf OZ-Kalender werden gleich Anfang Februar verlost. Interessant dürfte aber vor allem die Jahresendwertung sein, wenn aus jedem Monat das beste Foto gekürt wird und dessen Urheber ein extra Preis erhält. Bitte machen Sie weiter fleißig mit und versehen Sie ihre Fotos mit der Kennung „Fit auf Rügen“. Wir sind gespannt.

Von Jens-Uwe Berndt