Bergen

Florian Schultzkam in Malchin zur Welt und verbrachte dort die ersten Lebensjahre, bevor die Familie nach Anklam zog. Zur Ausbildung ging er zur Marine und schloss ein Studium der Elektrotechnik mit Ausbildung zum Veranstaltungstechniker an. Er arbeitete anfangs am Putbusser Theater und ab 2016 bei „Baltic Sound“, wo Bühne, Licht und Ton gemacht werden. „Wir arbeiten mit mehreren Kollegen als selbstständiges Kollektiv, alle haben auch noch andere Schwerpunkte“, verrät er.

Bei dem heute 30-Jährigen ist dies vor allem sein Projekt „ COR“, eine Hardcore-Punkband, deren Name mit „Herz“ übersetzt wird und mit der er als Tonmann auf Tour geht. Außerdem arbeitet Schultz, der mit seiner Freundin in Bergen lebt und in der Freizeit Schlagzeug spielt und singt, seit fünf Jahren als Lichtmann für zwei Hamburger Theater. „Ich bin wegen der Leute, die ich schon kannte, auf die Insel gezogen und mag die Rüganer, weil sie herzlich und ehrlich sind“, meint er.

Von Christa Driest