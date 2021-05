Sassnitz/Stralsund

Was den Umzug der Flüchtlingsunterkunft von Stralsund nach Sassnitz angeht, sind die Würfel offenbar noch nicht gefallen. „Wir sind mit der BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Anm.d.Red.) und auch mit dem Stralsunder Oberbürgermeister weiter im Gespräch“, sagte die Beigeordnete und zweite Stellvertreterin des Landrats, Kathrin Meyer, am Dienstagabend vor den Stadtvertretern in Sassnitz. Dem Bund gehört das Asylbewerberheim auf dem Dänholm bei Stralsund. Der Kreis hat das Objekt zur Unterbringung von Asylsuchenden angemietet. Dieser Nutzungsvertrag wurde durch die BImA gekündigt – wegen Eigenbedarfs. Doch offenbar gibt es noch Verhandlungsspielraum: „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir am Standort Dänholm eine Lösung finden“, sagte Meyer.

Wie die aussehen könnte, deutete die Beigeordnete nur an. So prüfe die BImA zurzeit, ob der zusätzliche Platzbedarf für die Bundeseinrichtungen auf dem Dänholm auf nur einer Etage der jetzigen Gemeinschaftsunterkunft gedeckt werden könne. Der Zoll und die Landespolizei würden am Standort Stralsund personell verstärkt; für die zusätzlichen Kollegen brauche man mehr Platz.

Bund erlaubt längere Nutzung in Stralsund

Eine weitere Option wäre die Nutzung des Gebäudes der Berufsschule auf dem Dänholm. Das gehört dem Landkreis, wird aber in Zukunft nicht mehr für diesen Zweck benötigt. Für die Berufsschule in Stralsund wird ein moderner und zentraler Campus errichtet. Das jetzige Berufsschulgebäude auf dem Dänholm könnte der Kreis dann zur Flüchtlingsunterkunft umbauen – oder dem Bund im Tausch gegen die bestehende Einrichtung anbieten. „Aber da laufen, wie gesagt, die Gespräche noch.“ Zumindest hat die BImA es mit der Kündigung der Nutzungsvereinbarung nicht mehr so eilig und dem Kreis eine längere Frist bis Mitte nächsten statt Ende diesen Jahres eingeräumt. Allerdings wird in der Zeit nicht der neue Stralsunder Berufsschulstandort fertig. Die Schüler der Einrichtung vom Dänholm ziehen also nicht heute oder morgen um; Flüchtlinge könnte man in dem Gebäude erst in vier bis fünf Jahren unterbringen.

Das Wohnheim der Beruflichen Schule in Sassnitz. Der Kreis wollte hier eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge einrichten, die Stadt hat Einwände. Quelle: Maik Trettin

Wie auch immer die Gespräche ausgehen: In Sassnitz wird es auch zukünftig eine Flüchtlingsunterkunft geben. Allerdings rechnet man beim Landkreis damit, dass die nicht größer als die bisherige an der Straße der Jugend 14 (hinter dem Ärztehaus) ausfallen wird. Für bis zu 50 Bewohner war sie konzipiert; zuletzt lebten noch sieben Menschen dort. Die sind schon vor einigen Wochen in die obere Etage des Berufsschul-Wohnheims gezogen, um Platz zu machen für die Vorschul- und Hortkinder der Kindertagesstätte „8. März“.

Deren Träger, die evangelische Kirchengemeinde, will nach dem Brand des Söderblomhauses, in dem die älteren Kita- und die Hortkinder untergebracht waren, ein neues Domizil neben der Kirche bauen. Bis dahin braucht er aber ein Ausweichquartier. Das Problem wurde akut, weil der Hort sein provisorisches „Zuhause“ in der ehemaligen Förderschule an der Mukraner Straße räumen musste. Dort wird ein Teil der Grundschüler ab Herbst unterrichtet, wenn deren Schulgebäude saniert und umgebaut wird.

Provisorium für sieben Asylbewerber

Die Hortkinder des „8. März“ haben die ehemalige Flüchtlingsunterkunft, die dem Landkreis gehört, mittlerweile in Beschlag genommen. Für die dort verloren gegangenen Plätze brauche man einen adäquaten Ersatz, machte Kathrin Meyer den Sassnitzern klar und bat sie um Vorschläge. Denn bis Ende nächsten Jahres werde das künftige Söderblomhaus sicher nicht fertiggestellt.

„Der Landkreis soll uns den Platzbedarf und die Frist nennen, dann finden wir eine Lösung“, sicherte der CDU-Stadtvertreter Stefan Grunau zu. „Wir wollen uns der Unterbringung der Flüchtlinge in unserer Stadt ja nicht verschließen.“ Doch in dem Berufsschul-Wohnheim, das dem Kreis gehört, sähen die Sassnitzer sie auch nicht gern. Die sieben Asylbewerber, die relativ zügig die bisherige Unterkunft an der Straße der Jugend verlassen mussten, sind vorübergehend in dem Internatsgebäude untergebracht. Ende Juni werden sie andere Unterkünfte beziehen, so Meyer.

Keine dezentrale Unterbringung

Wo geflüchtete Menschen in Sassnitz künftig ein Quartier finden, darüber macht man sich jetzt in den politischen Gremien der Stadt Gedanken. Eine dezentrale Unterbringung in leer stehenden Wohnungen der WoGeSa oder der Genossenschaft, wie sie der AFW-Stadtvertreter Steffen Schröers vorschlug, lehnt der Kreis mit Hinweis auf die Vorgaben des Landes ab. Schwerin übernimmt die Kosten in der Regel nur, wenn die Menschen in Gemeinschaftsunterkünften lebten, hieß es aus der Kreisverwaltung. Dort könnten sie besser und unmittelbarer betreut werden.

Das Internat der Beruflichen Schule in Sassnitz-Dwasieden. Quelle: Maik Trettin

Der Kreis hatte ursprünglich geplant, das jetzige Internat der Berufsschule in Sassnitz-Dwasieden zum Asylbewerberheim umzubauen. Für die nur noch geringe Zahl der Internats-Schüler sollte ein anderes, kleineres Gebäude auf dem Schulgelände hergerichtet werden. Dagegen regte sich in der Stadt Widerstand. Mit einem Kniff aus dem Baurecht wollten die Stadtvertreter bei der Entscheidung zumindest ein Wörtchen mitreden, wenn nicht gar die Unterkunft ganz verhindern.

Doch das dürfte ihnen schwerfallen. Das hat zumindest die Prüfung durch die Bauverwaltung im Rathaus ergeben. Selbst wenn, wie in einem Antrag der Stadtvertreter gefordert, ein Bebauungsplan für das Gelände aufgestellt und eine Veränderungssperre verhängt werde, würde dies das Vorhaben des Kreises an dieser Stelle nicht stoppen können. Vereinfacht gesagt: Ob in einem Wohnheim Internats-Schüler oder Flüchtlinge wohnen, spielt im Baurecht keine Rolle.

Von Maik Trettin