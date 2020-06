Flusskreuzliner „Sans Souci“ schon drei Mal ausgebremst: Bereit für Fahrt nach Lauterbach

Mukran/Lauterbach

Das Motorschiff „Sans Souci“ musste auf dem langen Weg von der Saale in Sachsen-Anhalt nach Lauterbach auf Rügen schon zum zweiten Mal in Magdeburg umkehren. „Ein Saisonstart für das Flusskreuzfahrtschiff, wie es ihn noch nie gab“, so Rügen-Fan, Kapitän und Eigner Peter Grunewald.

Und das Pech hält an: Erster Hafen in der Region sollte ursprünglich am 7. Juni Lauterbach sein. „Von dort aus werden unsere Gäste per Bus und ‚Rasendem Roland‘ Deutschlands schönste Insel erkunden“, erklärte Grunewald vor kurzem noch optimistisch. Er freute sich auf ein Wiedersehen. Doch da im Lauterbacher Hafen gebaut wird, wird Rügen wohl erst wieder im Juli angesteuert.

Anzeige

Gut abgesichert

Mukrena, ein idyllisches Dörfchen an der Saale, ist der Heimathafen des einzigen Flusskreuzfahrtschiffes von Sachsen-Anhalt. Während der Saison ist MS „Sans Souci“ auch ein häufiger Gast am Sund, wenn sie von Berlin via Stettin unterwegs in die Hansestadt Stralsund ist. Mit weiteren Zielen Darß, Hiddensee und Rügen. Doch so eine Saison wie im Frühjahr 2020 hat die Besatzung noch nicht erlebt. Der Kapitän berichtet von den vergangenen Wochen.

Weitere OZ+ Artikel

Grunewald betont, „dass wir nach Bekanntwerden der Coronavirus-Pandemie auf die Lage eingestellt waren“. Man habe allgemeine Schutzmaßnahmen wie zu Hause auch getroffen und Szenarien durchgespielt. Hygiene sei dabei für Gäste und Crew das A und O.

Saisonstart ist traditionell Mitte März, bevor Peter Grunewald Berlin ansteuert. Die Internationale Tourismusbörse (ITB) im März fiel schon aus, während der das Schiff in Berlin-Spandau als Hotelschiff hätte liegen sollen. „Das war schon eine bittere Pille“, sagt Grunewald, „danach die erste Fahrt oderaufwärts nach Breslau erst recht, vor allem wegen der knallharten polnischen Einreisesperre“. „Dazu kommt für uns auch die Schließung des Schiffshebewerks Niederfinow“, ist der Kapitän verärgert, „zumal das neue schon längst fertige Hebewerk immer noch nicht eröffnet ist“.

Alle verunsichert

Im Herbst musste Grunewald sein Schiff auf der Reise von Rügen nach Berlin in Schwedt schon mal drei Wochen an die Pfähle legen, weil die Schleuse Hohensaaten repariert wurde. Nun wieder gedämpfte Stimmung und die Kapitäns-Einsicht, dass jetzt auch kein „Plan B oder C“ helfen könne.

Kapitän Peter Grunewald Quelle: Peer Schmidt-Walther

Vor zwei Jahren hätte ihm die vereiste Saale beinahe einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Zweimal wollte er aufgeben, zumal die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung keinen Eisbrecher schicken konnte. Zu teuer, lohne sich nicht, so die staatliche Absage damals. Doch Peter Grunewald wollte es wissen und kämpfte sich durch.

Vorräte entsorgt

Von „Kampfstimmung“ heute keine Spur mehr an Bord, eher Galgenhumor: „Dann bleiben wir eben in Mukrena, statt zu fahren – pflegen uns und unser Schiff, ist doch auch ganz schön!“ Dass er im Heimathafen zu Hause schlafen könne, stimme ihn nicht gerade euphorisch. Er sehe rote Zahlen vor seinem geistigen Auge. Erstattung der Einnahmeausfälle durch staatliche Hilfen? „Das könnte ein bürokratischer Krampf werden“, weiß er aus leidvoller Erfahrung.

MS Sans Souci Baujahr 2000 in Nijmwegen/ Niederlande; 2007/08 modernisiert Länge: 82 m Breite: 9,50 m Tiefgang: 1,30 m Vermessung: 1000 Tonnen Antrieb: 2 x 600 PS 41 Kabinen; Lift zwischen Haupt- und Panoramadeck, Restaurant, Sonnendeck, Bibliothek, Boutique Heimathafen: Peissen/Saal Flagge: Deutsch

Ein Arzt rät ihm, erst weitere Spender zum Desinfizieren der Hände anzuschaffen, überall auf seine häufige Benutzung und den Mindestabstand hinzuweisen. „Mehr kann man hier im Moment nicht tun“, sagt er. Allerdings müssen Vorräte entsorgt werden, die nicht länger aufbewahrt werden können. So werden sie einfach an Bekannte und Verwandte verschenkt. Als jemand Äpfel aus Südtirol entdeckt, meint er nur: „Vielleicht sind die ja infiziert“ – und legt sie weg.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Inzwischen hat der Flusskreuzer am Mittellandkanal bei Magdeburg mit einer Restbesatzung festgemacht. „Hier haben wir keine Niedrigwasserprobleme wie auf Saale und Elbe“, erklärt Kapitän Peter Grunewald den neuen Liegeplatz, „wir sind jedoch jederzeit auf dem Sprung nach Norden“.

Lesen Sie auch:

Von Peer Schmidt-Walther