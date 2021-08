Flutkatastrophe: Rügener Gemeinden unterstützen Bad Münstereifel

Mönchgut

Um den Opfern der verheerenden Flutkatastrophe Mitte Juli im Westen Deutschlands zu helfen, hat auch die Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG) einen Spendenaufruf gestartet. Sie möchte konkret die Stadt Bad Münstereifel unterstützen, aber auch Urlaubern aus dem Katastrophengebiet schöne Augenblicke ermöglichen.

Die Ostseebäder Baabe, Göhren und Mönchgut wollen ganz konkret die schwer getroffene Stadt Bad Münstereifel mit Spenden unterstützen. Bis zum 30. September bitten die Gemeinden um Spenden, wobei jeder Euro und jeder Cent zähle, erklärt Franziska Gustävel, kaufmännische Geschäftsführerin der IMG.

Seit Jahren bestehen freundschaftliche Beziehungen

Die Stadt Bad Münstereifel ist ein staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad. Seit vielen Jahren bestehe eine enge, freundschaftliche Verbindung zwischen der Stadt und dem Kneippkurort Göhren auf Rügen sowie der gesamten Region Mönchgut. Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen) liegt im Süden des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie gilt als mittelalterliches Kleinod mit nahezu vollständig erhaltener restaurierter Stadtmauer und ist ein Erholungsort. Das Hochwasser hat dort viele Menschenleben, Häuser und Existenzen zerstört. Die Schäden sind enorm und werden derzeit auf rund 200 Millionen Euro geschätzt. 26 Todesfälle sind im Kreis Euskirchen zu beklagen, fünf allein in Bad Münstereifel.

Gutachten sind Grundlage für den Wiederaufbau

„Da vor allem die Infrastruktur nahezu komplett zerstört ist, werden die Spenden hauptsächlich für notwendige Gutachten benötigt. Diese bilden die Grundlage für den Wiederaufbau, sind also von enormer Bedeutung. Gerade jetzt, knapp vier Wochen nach der Katastrophe, ist es besonders wichtig, dass die Spendenbereitschaft nicht abreißt, da das Ausmaß der Zerstörung erst nach und nach festgestellt wird“, so Gustävel.

Aufarbeitung und Wiederaufbau werden vermutlich noch viele Jahre dauern. Deshalb seien kontinuierliche Hilfe und solidarische Unterstützung über einen langen Zeitraum nötig. „Viele Familien haben alles verloren. Sie und die Helfer aus allen Teilen Deutschlands sind seit Wochen unermüdlich im Einsatz und sehnen sich nach einer Auszeit. Einige haben bereits lange vor der Katastrophe ihren Urlaub gebucht, andere schicken zumindest ihre Kinder mit Hilfsorganisationen in Urlaubsgebiete, so dass sie eine Zeit lang positive Momente erleben und schöne Bilder sehen“, so Gustävel.

Kostenlose Schulstunde im Schulmuseum Middelhagen

Die vier Ostseebäder Baabe, Göhren, Mönchgut und Sellin, die Gesellschafter der Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz sind, möchten dazu beitragen, den Urlauberfamilien aus den Katastrophengebieten einen erholsamen und gleichzeitig unvergesslichen Aufenthalt zu bieten. Die Verantwortlichen in den Gemeinden, der Gesellschaft und der Tochtergesellschaften waren sich schnell einig: Für die Ahoi!-Bade- und Erlebniswelt in Sellin erhalten die Familien kostenlose Eintrittskarten, und die Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz ermöglicht die kostenlose Teilnahme an einer Schulstunde im Schulmuseum Middelhagen. Vermieter, die Gäste aus den Katastrophengebieten beherbergen, melden sich bitte bei der jeweiligen Kurverwaltung.

Museumsförderverein sammelt und übergibt Spenden

Alle eingehenden Spenden werden mit Unterstützung des Fördervereins zum Schutz, zur Pflege und weiteren Entwicklung der Mönchguter Museen e. V. gesammelt und an die Bürgermeisterin der Stadt Bad Münstereifel, Sabine Preiser-Marian übergeben.

„Die Flutkatastrophe hat einen Großteil der Infrastruktur zerstört. Zum Wiederaufbau benötigen wir einen langen Atem und finanzielle Unterstützung. Allen Unterstützern und Spendern bin ich dafür unendlich dankbar“, sagt Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian.

Spendenkonto:

IBAN DE51 1505 0500 0837 1903 47

Kontoinhaber: Förderverein zum Schutz, zur Pflege und weiteren Entwicklung der Mönchguter Museen e.V.

Verwendungszweck: Spende Flutkatastrophe

Von Gerit Herold