Rügen

Wer eine tolle Idee umsetzen möchte, die für die Zukunft eines Dorfes oder der ganzen Region neue Perspektiven bietet, der kann jetzt auf finanzielle Unterstützung für sein Vorhaben hoffen. Möglich ist eine Förderung aus dem Regionalbudget der Leader Region der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Vorpommersche Küste“.

Fördergelder von jährlich 200000 Euro bis 2023

Bürger, Vereine, Kommunen und Kleinstunternehmer könnten Projekte zur Stärkung des Miteinanders im ländlichen Raum schon in diesem Jahr realisieren. Denn die LAG „Vorpommersche Küste“ hat nun erstmalig die Möglichkeit, zusätzliche Fördergelder in Höhe von jährlich 200 000 Euro in den Jahren 2021 bis 2023 zur Verfügung zu stellen. Gefördert werden können ausschließlich Kleinprojekte, deren Gesamtkosten maximal 20 000 Euro betragen. Der Fördersatz beträgt 80 Prozent der förderfähigen Kosten. Zudem müssen die Projekte innerhalb eines Kalenderjahres umgesetzt und abgerechnet werden.

Dorfentwicklung, Infrasturktur und Bauvorhaben

Es können beispielsweise Ideen in den Bereichen Dorfentwicklung, Infrastruktur oder Grundversorgung unterstützt werden. Das Projekt kann eine Investition, also eine Anschaffung oder ein Bauvorhaben sein. Es können aber auch nicht investive Vorhaben bei bestimmten Voraussetzungen gefördert werden.

Wer eine Projektidee hat und diese auch in 2021 umsetzen will, kann sich ab sofort bewerben. Einsendeschluss für die vollständigen Antragsunterlagen ist der 9. April dieses Jahres. Nähere Informationen zum Förderprogramm und die Antragsunterlagen sind auf der Website www.vorpommersche-kueste.de zu finden.

Von OZ