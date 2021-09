Schwerin

Sechs neue Atomkraftwerke (AKW) plant die polnische Regierung bis zum Jahr 2043. Die Frage nun, die sich viele Leser stellen: Was passiert im Falle eines Atom-GAU? Menschen in MV würden von zwei dieser Kraftwerke massiv in Mitleidenschaft gezogen, wie Modellberechnungen ergeben haben. Hat die Bundesregierung das Thema gar verschlafen, wie es von Umweltschützern heißt? Die Atomkraftwerke in der Nähe der Ostsee sollen Polen beim Ausstieg aus der Kohle helfen.

Andre Berger gibt zu bedenken: „Man sollte nicht vergessen, weshalb sich die Kanzlerin umentschieden hat – für einen Ausstieg von Atomkraft – das war damals unter dem Eindruck der Katastrophe in Fukushima. Die Wahrscheinlichkeit eines Erdbebens ist in unseren Breiten eher weniger gegeben, von daher war die damalige Begründung etwas merkwürdig. Aber wenn man bedenkt, dass noch immer keine befriedigende Lösung für abgebrannte Brennstäbe gefunden wurde, ist es schon nachvollziehbar, den Ausstieg aufrechtzuerhalten, obwohl ich persönlich die Stromerzeugung via Atomkraft als recht sauber empfinde, wenn eine Lösung für den Abfall gefunden wird. Und damit meine ich nicht verbuddeln.“

„Hauptsache in Deutschland stehen keine Umweltsünderkraftwerke“

Jörg Schön fügt hinzu: „Auch Frankreich rüstet bei den AKW auf. Die Grünen wollen in Deutschland alles abschalten, was verlässlich Strom liefert. Irgendwo muss der Strom doch herkommen, der hier benötigt wird. Wir werden es bald an den Preisen merken.“ Dieter Manthey meint: „Es gibt ja so einiges, was in der EU entschieden wird, die gerade Gurke oder wie viel Wasser durch die Toilette fließen darf. Aber ob ein Land der EU Atomkraftwerke baut oder nicht, entscheidet jeder für sich? Ich glaube zwar nicht, dass es notwendig ist, AKW zu bauen und auch nicht, dass sie sicher sind (Erfahrungen aus über 40 Jahre KKW), aber scheinbar ist das eine souveräne Entscheidung Polens, die zu akzeptieren ist.“ Auch Martin Stelzer übt Kritik: „Ist doch gut, den Atomstrom müssen wir dann teuer beziehen, weil Deutschland alle Atomkraftwerke und demnächst Kohlekraftwerke abschaltet – aus Umweltschutzgründen. Woher der Strom dann aus dem Ausland kommt, um das auszugleichen, interessiert nicht, Hauptsache in Deutschland stehen keine Umweltsünderkraftwerke. Doppelmoral at its best.“

Verlässliche Stromlieferungen sind das A und O

Jens Böttger schlussfolgert: „Wir müssen bei den Plänen unserer Regierung auch wieder auf AKW zurückgreifen, ansonsten lässt sich der Strom, der ja recht bald benötigt wird, nicht herstellen. 30 neue AKW sind wohl das, was wir benötigen, um allein den Strom für die ganzen E-Kfz flächendeckend bereitzustellen. Allen voran müssten die Grünen das befürworten, da genau diese Gruppe die E-Mobilität fordert.“ Christoph Komorovski sagt: „Hier wird immer vergessen, dass der Atomstrom und auch Kohle extrem subventioniert wurden und dadurch immer der Eindruck entsteht, der Strom wäre billiger. Würden diese Subventionen nicht existieren, wäre der Strom bei weitem teurer, da die Entsorgung extrem viel Geld kosten würde. Das wäre für keinen Stromanbieter ein positiver Business Case.“ Rico Grosch sieht es so: „Irgendwoher muss Deutschland seinen Strom beziehen – und wenn es aus umliegenden Ländern kommt, die weiterdenken und daraus ein abhängiges Geschäft machen.“

Von Juliane Lange