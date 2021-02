Alt Pastitz

Die Lebensgeschichte von Uwe Brahm ist zwangsläufig auch ein Teil der Geschichte des Forsthauses Alt Pastitz. „In diesem Haus bin ich geboren“, sagt der 69-Jährige, der noch heute hier lebt. „Erbaut wurde es im englischen Tudor-Stil. Nur wann, konnte mir leider noch niemand beantworten“, bedauert der Rüganer. Er schätzt, dass es zwischen 1840 bis 1850 entstanden sein könnte. Doch allein in den letzten 70 Jahren hat das ehemalige Forsthaus manche Wandlung erleben müssen, die dabei auch durch politische Einflüsse geprägt wurde.

Seine Eltern Fritz und Anneliese erwarben eine Doppelhaushälfte des Forsthauses Ende der 1940er Jahre, als das Forstamt noch seinen Sitz im Obergeschoss hatte. „Ich erinnere mich, dass der Eingangsbereich voller Geweihe hing und auch später haben wir bei Renovierungen Holzklötze aus dem Putz gehauen, die zur Befestigung von Geweihen gedacht waren“, so Uwe Brahm.

Nur noch Mieter im einstigen Eigentum

Die Eltern bewirtschafteten auch die zu dem Haus gehörigen elf Hektar Land, jedoch ohne sich der LPG anzuschließen. Als Anfang der 60er Jahre jedoch aus ungeklärten Gründen sämtliche Strohmieten in Flammen aufgingen und somit eine wichtige Einkommens- und auch Nahrungsgrundlage für das Vieh wegfiel, sahen sie sich gezwungen, sich der LPG anzuschließen und das Land zu übergeben. Haus und Hof blieben vorerst im Besitz. Doch auch das Haus als Privateigentum war ein Dorn im Auge.

Für Walter Ulbricht und später auch Erich Honecker führte der Weg zu ihrem Urlaubsdomizil auf der Insel Vilm schließlich am Forsthaus Alt Pastitz vorbei. „Es war wohl 1967, als man auf meine Mutter zukam und meinte, dass das Gebäude nicht ins sozialistische Bild passe“, erklärt Uwe Brahm. Vor allem die großen Fenster im Tudor-Stil und die Putzelemente an der Fassade sollten weichen. „Meine Mutter – die damals schon verwitwet war – konnte sich das nicht leisten und wollte es auch nicht, zumal die Fenster ja auch noch vollkommen in Ordnung waren“, so Brahm.

Da also die finanziellen Mittel für die angeordneten Baumaßnahmen fehlten, sah man dies als Grundlage, das Gebäude in Volkseigentum umzuwandeln. „Wir wurden quasi zwangsenteignet, die Stadt als Verwalter eingesetzt und wir durften als Mieter in unserem Eigentum bleiben“, erinnert sich Uwe Brahm, der damals noch als jüngster der drei Söhne bei seiner Mutter lebte. So wurden danach die Fenster gegen schlichte Exemplare ausgetauscht und an der Fassade zunächst die Stuck-Elemente abgeklopft und der Farbanstrich mit grauem Putz ersetzt.

Das Haus wieder im Familienbesitz

1972 starb auch die Mutter und Uwe Brahm war fortan als 21-Jähriger allein in der Wohnung. Nach damaligen Regeln war die Wohnung für eine einzelne Person jedoch zu groß, sodass bald seine Freundin und zukünftige Ehefrau Renate mit einzog, um die Wohnung behalten zu dürfen. „Es gab schon Zeiten, in denen ich wegziehen wollte. Zum Glück ist daraus nichts geworden“, gesteht Uwe Brahm, der sich daran erinnert, mit 21 Jahren noch nicht das Bewusstsein für die Geschichte des Hauses gehabt zu haben.

1976 wurde Uwe und Renate Brahm vom damaligen Stadtbaudirektor das Gebäude wieder überraschend zum Kauf angeboten, allerdings ohne die einstigen Landwirtschaftsflächen. Nachdem dann das alte Stallgebäude auf dem Grundstück durch einen neuen Bau ersetzt wurde und auch die Wohnung im Dachgeschoss Ende der 70er Jahre leer gezogen wurde, ermöglichten die Einnahmen aus Vermietungen als Ferienwohnungen die Instandhaltung. Und nachdem Bruder Waldemar zuvor schon die andere Haushälfte von den Vorbesitzern übernehmen konnte, war das Forsthaus komplett in der Hand der Familie Brahm.

Das Bild des alten Forsthauses hat Richard Liermann 1987 nach einem alten Foto angefertigt und der Familie Brahm geschenkt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Zurück zur Fassade in „Schlüpferrosa“

Nachdem Uwe Brahm mit der Wende seinen Job auf dem Campingplatz Groß Stresow verlor, nutzte der gelernte Lackierer die Gelegenheit jedoch sinnvoll. „Ich habe mich als Maler weitergebildet und vor allem auch für Stuckarbeiten interessiert“, so der Senior. Mit seinem angeeigneten Wissen hat er sich an die Arbeit gemacht, die Fassade nach altem Vorbild und mit viel Liebe zum Detail wieder herzurichten. Dabei stach dem Betrachter vor allem die gewählte Farbe ins Auge, die als terrakotta, altrosa oder gern auch mal als „schlüpferrosa“ eingestuft wurde. „Ich habe im Flur überdeckte Farbreste entdeckt und die als Vorlage genutzt“, erklärt Uwe Brahm.

Inzwischen leben auch beide Söhne von Uwe und Renate Brahm wieder im Haus. Während sich Sohn David im Obergeschoss niedergelassen hat, übernahm Sohn Kai mit seiner Familie die Haushälfte des Onkels. Doch auch beruflich sind beide Söhne hier sesshaft geworden. Kai Brahm hat seine Malerfirma auf den Hof geholt und David hat sich auf der anderen Seite der Landstraße als Zupfinstrumentenbaumeister seine Werkstatt eingerichtet.

Der verschollene Hirschkopf

Die schönste Überraschung haben die Söhne ihrem Vater jedoch vor zehn Jahren bereitet. „Ich habe ihnen immer von dem Hirschkopf aus Bronze erzählt, der in meiner Kindheit über der Eingangstür hing und irgendwann spurlos verschwand. Zu meinem 60. Geburtstag haben die beiden einen Hirschkopf modelliert – das Geweih ist echt. Das war eine gelungene Überraschung“, so Uwe Brahm. Auch wenn sich die Raumaufteilung im Laufe der Jahre verändert hat, näherte sich damit zumindest die Fassade wieder ein Stück mehr dem Gebäude an, das auf den wenigen verbliebenen Fotos zu erkennen ist. „Meine Eltern haben hier ihre Schweißtropfen gelassen, ich habe meine Schweißtropfen hier gelassen und meine Söhne werden dies wohl auch noch tun.“

Von Wenke Büssow-Krämer