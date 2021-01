Fragestunde per Chat: Tagen Rügens Kommunen bald digital?

Rügen

Alle sollen in Corona-Zeiten zu Hause bleiben, aber die Politiker haben sich in den vergangenen Wochen weiter zu Ausschüssen und Versammlungen getroffen. Nicht bei allen kam das gut an. „Unverständlich“, schimpft Ulf Dohrmann, Gemeindevertreter von Binz. „Alles wird eingeschränkt oder geschlossen. Und wir tagen in den Gremien weiter. Oft stundenlang. Dabei sollten wir eigentlich Vorbilder sein, das ist doch niemandem mehr zu vermitteln.“

Fakt ist: Die Gemeinden können nicht anders. Entweder sie sagen die Sitzungen wegen Nichtigkeit komplett ab oder die Mandatsträger müssen anwesend sein. Ein schriftliches Verfahren zur Abstimmung, das sogenannte Umlaufverfahren, ist derzeit vom Land nicht erlaubt.

Dohrmann kritisiert, dass nicht nur dringliche Themen auf den Tagesordnungen der Inselgremien stehen. Das Bild ist heterogen: Neben wichtigen Finanz- und Bauentscheidungen gibt und gab es auch Tagesordnungspunkte wie den Bücherverleih ( Putbus), die Aufstellung eines Imbisswagens ( Putgarten) oder Informationen über den Sachstand einer Städtepartnerschaft mit Russland ( Bergen).

Rügens Politik bald im Live-Stream

Jetzt will das Land Abhilfe schaffen. Am Mittwoch soll vom Landtag ein Gesetz beschlossen werden, welches den Kommunen deutliche Erleichterungen bringen soll. Sitzungen können nach Auskunft des Innenministeriums künftig als Video- oder Telefonkonferenz stattfinden, bestimmte Entscheidungen können einfacher auf den Hauptausschuss übertragen werden.

Ob eine Gemeinde analog oder digital tagen möchte, bleibt ihr freigestellt. Das Gebot der Sitzungsöffentlichkeit sei dadurch zu erfüllen, dass die Sitzung audiovisuell in einen Raum in der Gemeinde oder über allgemein zugängliche Netze übertragen wird. Einwohnerfragestunden sollen entweder schriftlich oder mithilfe eines Chats funktionieren. Die Kosten für technische Anschaffungen werden übrigens nicht vom Land übernommen.

Skepsis bei den Gemeinden

Doch wie soll das funktionieren? In vielen Rügener Gemeinden ist man skeptisch. „Wir haben uns mit der Verwaltung dafür entschlossen, an den Präsenzsitzungen festzuhalten“, sagt der Vorsitzende der Gemeindevertretung Binz, Mario Kurowski (Bürger für Binz). „Zum einen geben die großen Räumlichkeiten es her, die Hygienebestimmungen umzusetzen. Zum anderen wäre das so schnell gar nicht leistbar, eine Videoübertragung zu realisieren. Da sind noch viele Fragen ungeklärt.“

Auch auf Mönchgut will man erst mal abwarten. „ Bei uns ist es so, dass Sitzungen stattfinden, weil Sachen auf den Tagesordnungen sind, die unbedingt sein müssen. Bauangelegenheiten oder Dinge aus dem Haushaltsrecht. Deshalb werden unter den höchsten Vorkehrungen bei den Hygiene- und Schutzmaßnahmen entsprechende Sitzungen durchgeführt“, erklärt Arne Fründt, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Mönchgut-Granitz. Es gebe aber auch Bürgermeister, die im Einvernehmen mit den Volksvertretern beschlossen haben, Sitzungen abzusagen oder zu verschieben, weil noch nichts Relevantes auf der Tagesordnung stand. Zum Beispiel hätte die Gemeinde Mönchgut am 28. Januar Gemeinderatssitzung gehabt, diese aber abgesagt und verlegt. Auch Lancken-Granitz habe seine Sitzung verschoben, weil man bis zum 15. Februar, dem Fristende des momentanen Lockdowns, abwarten wolle, so Fründt. „Aber es gibt eben auch Kommunen, die müssen Sitzungen durchführen und führen sie auch durch.“

In Göhren und in Sellin haben in der letzten Woche Sitzungen verschiedener Fachgremien stattgefunden, die für den 2. Februar geplante Gemeindevertretersitzung sei allerdings extra wegen der momentanen Lage auf den 23. Februar verschoben worden. Die Sitzungen in Sellin finden seit Beginn der Corona-Krise alle in der Aula der Schule statt, weil dort ausreichend Platz sei, um die Abstandsregeln einzuhalten. In Göhren ist man auf die Nordperdhalle ausgewichen.

Ein Knackpunkt könnte sicherlich die Beteiligung der Öffentlichkeit werden, schätzt Sellins Bürgermeister Reinhard Liedtke (Selliner Wählergemeinschaft) ein. Etwas Erfahrung in digitalen Beratungen habe man schon. Die Bürgermeister des Amtsbereiches führen regelmäßige Beratungen per Handy-Videokonferenz durch. „Das geschieht monatlich oder nach Bedarf“, so Liedtke.

Viel Zeit beim Breitbandausbau verloren

„Die politische Arbeit muss natürlich fortgeführt werden und dafür muss die geeignete Form gefunden werden“, sagt Kerstin Kassner (Linke). Zwar könne dort, wo dies möglich sei, in Videokonferenzen getagt werden, das sei aber derzeit zumeist noch schwierig. Sie hat das als Vorsitzende der Bergener Stadtvertretung bereits erlebt. So hätten die Stadtvertreter einer Präsentation zum Sportschwimmbad nur unzureichend folgen können.

„Ich habe zwar von Berlin aus teilnehmen können, aber die Qualität der Verbindung war so schlecht, dass mancher das Videobild ausschalten musste, um zumindest den Ton hören zu können. Wir haben viel Zeit verloren beim Breitbandausbau. Der hätte von vornherein als Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden müssen, wie die Wasserversorgung.“ Auf seiner vergangenen Sitzung habe sich das Präsidium daher darauf verständigt, die politische Arbeit nicht zu vernachlässigen und die kommende Sitzung am 3. Februar in Präsenz stattfinden zu lassen.

Auch Bergens ehemaliger Stadtpräsident Eike Bunge ( CDU) findet es richtig, dass die Parlamente tagen. „Aber es sollten nur die dringendsten Punkte, wie beispielsweise Grundstücksangelegenheiten oder Personalfragen, behandelt werden.“ So hätten von den 60 Punkten der kommenden Sitzung die Hälfte wohl auch einen Aufschub geduldet. Da aber gleich drei Tage angesetzt worden seien, sei auch dieser Umgang vertretbar.

Kommunales Leben muss weitergehen

In Putbus entscheiden die Ausschussvorsitzenden, ob ihre Sitzungen öffentlich stattfinden oder ausfallen müssen. Nur der Bau- und der Bildungsausschuss tagten diese Woche. „Der Bauausschuss zum Beispiel ist wichtig für unseren Ort. Hier werden viele Themen behandelt, bei denen Bauanträge gestellt werden und auch Fristen dranhängen“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos).

Das bestätigt auch dessen Vorsitzende Heike Nessler (Unser Wissen für Putbus): „Wir hatten Beschlüsse, darunter viele Bebauungspläne, bei der die öffentliche Beteiligung erforderlich ist. Deshalb haben auch viele interessierte Bürger die Sitzung besucht“, sagt sie. Birgit Mager leitet den Bildungsausschuss, der auch stattfindet. „Wir beschließen zwar nichts an diesem Abend, es liegen aber Dinge auf dem Tisch, die wichtig sind. Auch wenn wir die Corona-Pandemie nicht unterschätzen dürfen, bin ich der Meinung, dass das kommunale Leben weitergehen muss“, sagt sie. Alle Anwesenden würden weit genug voneinander entfernt sitzen und eine Maske tragen.

Oliver Schmidt ( CDU), der den nicht öffentlichen Betriebsausschuss leitet, ist der Meinung, dass eine Beteiligung derzeit nur erforderlich ist, wenn es um wichtige Belange geht. „Es gibt Möglichkeiten, dass sie ihre Fragen loswerden, ohne an den Sitzungen teilzunehmen. Die Bevölkerung sollte aus eigenen Gründen entscheiden, ob sie unbedingt teilnehmen müssen, ob ihre Anwesenheit absolut notwendig ist“, sagt er.

Noch keine technischen Voraussetzungen

Die Bürgermeisterin hatte vorgeschlagen, den Vorsitzenden der Ausschüsse, die derzeit nicht tagen können, einen Überblick der politischen Arbeit im Ratsinformationssystem auf der Internetseite zu veröffentlichen. „Dadurch können die Einwohner verfolgen, dass in den Ausschüssen trotzdem beraten und diskutiert wird, auch wenn die Sitzungen ausfallen müssen“, sagt sie.

Onlinesitzungen wären in Putbus ad hoc nicht möglich. Schon allein deshalb, weil nicht alle Stadtvertreter über einen Dienst-Laptop verfügen, wie Beatrix Wilke sagt. Außerdem seien die technischen Voraussetzungen noch gar nicht geschaffen. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dieses Problem lösen können“, sagt sie.

Von Anne Ziebarth, Gerit Herold, Uwe Driest, Mathias Otto