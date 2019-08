Mönchgut

Aus dem tiefen Süden in den hohen Norden, vom Wein- ins Bierland: Fünfeinhalb Jahre leitet Franziska Lichtenauer das Sachgebiet Tourismus in der Stadtverwaltung Dettelbach im Südwesten Bayerns. Seit dem 1. Juli ist die 32-Jährige nun die Leiterin der Kurverwaltung Mönchgut. Auch wenn die gebürtige Mecklenburgerin, die im Landkreis Ludwigslust aufwuchs, wieder in ihrem Heimatland ist, ist es doch eine große Umstellung. Die Landschaft, die Mentalität der Menschen, die neue berufliche Herausforderung.

„Es war immer mein Wunsch, irgendwann wieder in meine Heimat zurückzukehren und hier zu arbeiten“, so Lichtenauer. Im unterfränkischen Dettelbach sah sie ihre Möglichkeiten auch zunehmend begrenzt. „Es war Zeit zu gehen“, meint die junge Frau, die zufällig auf die Ausschreibung auf Rügen gestoßen war. Die Insel kannte sie von Besuchen in ihrer Kindheit und Jugend.

Neue Kurverwaltung nach Gemeindefusion

Die Kurverwaltung Mönchgut ist nach der Fusion der drei Gemeinden Middelhagen, Thiessow und Gager entstanden. Die Leitung des Kommunalen Eigenbetriebes hatte bis Ende Juni Katharina Schulz, ehemalige Kurdirektorin von Gager, inne. Eigentlich sollte Julia Kasiske den neuen Posten ab Januar antreten. Die Tourismusfachfrau, die unter anderem als Direktorin des Hotels Schloss Ranzow und als Qualitätsmanagerin in der Kurverwaltung Binz gearbeitet hat, machte aber Ende des Jahres aus persönlichen Gründen überraschend einen Rückzieher und kündigte den bereits mit der Gemeinde geschlossenen Arbeitsvertrag.

Seit Januar ist die Kurverwaltung Mönchgut neu aufgestellt. Der Hauptsitz befindet sich in Middelhagen. Dort haben neben Franziska Lichtenauer auch die früheren drei Kurdirektorin ihren Arbeitsplatz. Petra Witt ist jetzt für die Tourist-Informationen, den Hafen Thiessow, die Museen und Galerien zuständig, Jenny-Maria Lenz für Veranstaltungen, Bauhof und Liegenschaften und Katharina für die Buchhaltung und Verwaltung.

Gemeinsamkeit muss in alle Köpfe

„Sie kennen ihre Arbeit gut und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, so die Neue im Team. Die erste Woche hat sie sich die verschiedenen Standorte und Bereiche zeigen und erklären lassen. Erstes Fazit: „Die Gemeinde kann sich gut positionieren, hat mit den Campingplätzen und der Natur ein gutes Potenzial,“ so die Tourismusmanagerin. Sie möchte nun mit allen Leistungsträgern, politischen Vertretern ein gemeinsames Tourismuskonzept entwickelt. „Es ist wichtig zu schauen, wer man ist und wo man hin will und wer die Zielgruppe ist. Daraus kann man dann Maßnahmen ableiten.“ Dazu müssen der Gedanke und das Verständnis der neuen Gemeinsamkeit in alle Köpfe. „Wir brauchen auch die Einwohner, die alles beleben und tragen.“ Deshalb sind Workshops geplant, um sich auszutauschen und Ideen zu finden, wie die Gemeinde weiterentwickelt werden kann. Franziska Lichtenauer möchte dabei nicht an der Gemeindegrenze halt machen und hat schon das Gespräche mit Baabe und Göhren gesucht. „Netzwerke und Zusammenarbeit sind sehr wichtig, schließlich haben wir alle die gleichen Probleme und verfolgen die gleichen Ziele.“

Tourismusmanagerin und Hotelfachfrau

Franziska Lichtenauer hat nach dem Abitur ein duales Studium als Bachelor of Arts Hotel- und Tourismusmanagement am Baltic College Schwerin (heute FHM) absolviert mit paralleler IHK-Ausbildung zur staatlich anerkannten Hotelfachfrau. Danach hat sie in verschiedenen Hotels gearbeitet. Eine weitere Station war die Mitarbeit bei der Landestourismuskonzeption MV. Von 2010 bis 2013 hat sie dann ihren Master of Arts Tourism Destination & Development (Tourismus und Reisezielentwicklung) an der Hochschule Harz in Wernigerode abgelegt. Im Anschluss ging sie nach Dettelbach und wurde dort Leiterin der Touristinfo und des Kultur- und Kommunikationszentrums.

Die 32-Jährige reist gern, fährt gern Rad und hat sich zum Assistant Sommelier ausbilden lassen. Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten in Sellin.

Gerit Herold