Hiddensee

Eine Frau auf der Insel Hiddensee ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das bestätigt am Mittwochnachmittag der Landkreis Vorpommern-Rügen. Bei der Frau handele es sich um eine Besucherin, die am Dienstag mit der Fähre, die aktuell nur von Schaprode auf die Insel übersetzt, angereist ist. „Die Dame muss sich nun für zehn Tag auf der Insel in Quarantäne begeben“, informiert Stefanie Skock, Pressesprecherin beim Landkreis.

Seit Wochen bittet Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens Eigentümer von Häusern ohne Erstwohnsitz und Zweitwohnungsbesitzer, nicht auf die Insel zu kommen. Zu groß sei die Angst der Inselbewohner vor einem größeren Ausbruch. „Und auch die Gefahr, andere Menschen bei der Überfahrt mit der Fähre anzustecken“, fügt er hinzu.

Anzeige

Kontaktpersonen werden ermittelt

Bei der Dame handelt es sich nicht um den ersten Corona-Fall auf dem kleinen Eiland. Bereits im Oktober seien zwei Bewohner prositiv auf das Virus getestet worden, weiß der Bürgermeister. Wie diese beiden werde nun auch die aktuell infizierte Dame vom Inselarzt betreut.

Lesen Sie auch: Kein Corona-Impfstoff mehr: Vorpommern-Rügen muss Zwangspause einlegen

Zur Anzahl von Kontaktpersonen, die sich beispielsweise am Dienstag auf der Fähre angesteckt haben könnten, konnte Stefanie Skock am Mittwochnachmittag noch nichts sagen. „Wir haben das Ergebnis des Tests gerade erst gemeldet bekommen. Unsere Mitarbeiter gehen dem nun nach“, erklärt sie.

Von Anja Krüger