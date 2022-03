Frau des Jahres kommt von Rügen

Schwerin/Rügen

Anlässlich des Internationalen Frauentages hat Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) rund 500 Frauen zu ihrem wegen der Corona-Pandemie - digitalen Festakt eingeladen. Er beginnt am 7. März 2022 um 17 Uhr im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin und wird über das Regierungsportal ausgestrahlt. Auch auf er Facebook-Seite kann die Veranstaltung live verfolgt werden. Während der Veranstaltung wird auch die „Frau des Jahres 2022“ ausgezeichnet, die in diesem Jahr von der Insel Rügen kommt. Aus gesundheitlichen Gründen kann Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nicht an dem Festakt teilnehmen. Sie hatte die Tradition des Frauentagsempfangs nach ihrem Amtsantritt begründet.

„Der Frauentag als Feiertag ist ein wichtiger Baustein für die Gleichstellung in unserer Gesellschaft. Allerdings ist die Gleichstellung nicht nur an einem Tag, sondern an 365 Tagen zu fördern, gerade im Hinblick auf die Ungleichheit beim Lohn, aber auch auf die Besetzung von Führungspositionen bezogen“, so Jacqueline Bernhardt. Viele Frauen würden oft im Verborgenen Herausragendes leisten. Diese Leistungen sollen mit der Auszeichnung „Frau des Jahres 2022“ besonders gewürdigt werden. Dafür seien 51 sehr interessante Vorschläge von Einzelpersonen, Kommunen, Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen eingegangen.

Von ud