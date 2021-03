Bergen

Seit Jahresbeginn hätten sich bereits ein Dutzend Frauen bei ihr gemeldet, die einen Ausweg aus ihrer bedrängten Situation suchen würden, sagt Gudrun Draheim. Frauen würden beschimpft, beleidigt, bedroht, geschlagen, daran gehindert, das Haus zu verlassen oder zu sexuellen Handlungen gezwungen, weiß die Sozialarbeiterin, die seit fast 30 Jahren in dem Bereich arbeitet. In einem Fall habe die betroffene Frau sich über mehr als zehn Jahre von ihrem Mann drangsalieren lassen. Beide Eheleute hatten bis zum Lockdown im Gastgewerbe gearbeitet und verbrachten dann die gemeinsame Zeit mit den Kindern in den eigenen vier Wänden. Aus verbalen Erniedrigungen, sozialer Isolation und Kontrolle durch den Mann sei dann physische Gewalt geworden. „Die Frau kam mit blauen Flecken und Würgemalen am Hals zu uns“, erzählt Gudrun Draheim.

Gudrun Draheim arbeitet in der Rügener Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt. Quelle: Uwe Driest

Landesweit sei eine Zunahme von Gewalttaten seit der Pandemie zu verzeichnen, weiß der Rügener Staatssekretär Heiko Miraß (SPD). Das Land habe daher eine Million Euro zusätzlich bereitgestellt, um die Möglichkeiten digitaler Beratung zu verbessern. Davon kam auch etwas in der Rügener Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt an, bestätigt Gudrun Draheim. Gleichwohl würde die Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rügen (KJFH) gern umziehen. „Wir merkten durch Corona erst richtig, wie eng es hier ist“, sagt Draheim. Sowohl die Beratungsstelle als auch die Schutzwohnung in der Stadt seien zu klein und nicht mehr zeitgemäß ausgestattet. Dafür aber würden die Mittel fehlen.

Männer stellen Frauen mit GPS-Technik nach

„Wir würden uns wünschen, dass die Stadt Bergen und deren Wohnungsbaugesellschaft uns weiter entgegenkommen könnten“, sagt KJFH-Geschäftsführerin Dörte Sloot. Gegebenenfalls auch die Ämter der Insel, denn schließlich kommt lediglich die Hälfte der bedrängten Frauen aus dem Amtsbereich der Inselhauptstadt. „Einige rufen uns sogar aus anderen Bundesländern an. Die wollen dann soweit wie möglich weg von zuhause“, weiß Gudrun Draheim. Das führe nicht immer zum Ziel. Wenn betroffene Frauen nämlich die GPS-Funktion an ihrem Handy nicht ausschalten würden, stünden deren Peiniger auch schon mal während der Sprechstunde vor dem Haus der Beratungsstelle, hat sie erlebt.

Dass es die Einrichtung auf der Insel gibt ist unstrittig. Rund 50 Frauen nahmen im vergangenen Jahr Beratungen der Sozialarbeiterinnen in Anspruch. In 15 Fällen als Folge eines Polizeieinsatzes. Gegebenenfalls kann der Mann aus der Wohnung verweisen werden, bis eine Dauerlösung gefunden wurde. „Gewalt ist niemals Privatsache“, sagt Gudrun Draheim. Sie würde sich daher auch mehr Sensibilität im sozialen Umfeld und teilweise auch unter Polizisten wünschen. „Gut wäre es, wenn zu solchen Fällen möglichst weibliche Beamte entsendet werden könnten.“ Wenn Frauen in einem geschützten Raum Zuflucht suchen würden, sei zudem die räumliche Nähe wichtig, damit sich für die Kinder nicht auch noch das soziale Umfeld an Kita, Hort oder Schule ändert.

„Thema lässt mich nicht los.“

Unterstützung erfährt die Beratungsstelle von sozialenEinrichtungen und Privatleuten der Insel. Heiko Miraß und Sylva Rahm-Präger, Chefin der Rügener Inselfrische, spendeten zum Frauentag jeweils 500 Euro und auch die Frauen vom Serviceclub „Soroptimisten“ sagten Unterstützung zu.

Mitglieder des Vereins "Diálogo del Mundi" führten eine Aktion auf dem Bergener Markt durch. Quelle: Uwe Driest

Etwa alle drei Tage würde eine Frau durch häusliche Gewalt sterben und jeden Tag versuche ein Mann seine Partnerin zu töten. Die Hälfte aller Tötungsdelikte geschehe, weil die Frau sich trennen wolle, weiß Dörte Sloot. Das Problem bestehe weltweit und habe geraden in Gesellschaften mit patriarchaler Tradition noch schlimmere Dimensionen, sagt Marianne Wallis. Die arbeitete früher selber in der Bergener Beratungsstelle und ist nun im Ruhestand. „Weil das Thema mich nicht loslässt“, gründete sie zu Jahresbeginn gemeinsam mit einigen jungen Frauen einen Verein, der für das Problem sensibilisieren möchte. Geboren wurde die Idee, als eine mexikanische Austauschschülerin am Gymnasium von den Zuständen in ihrer Heimat berichtete.

„Gleichberechtigung auch in Deutschland nicht erreicht“

Deswegen trägt der Verein auch den spanischen Namen „Diálogo del Mundo“ (Weltweiter Dialog). Schuld an den dortigen Zuständen sei der Machismo in Südamerika, sagt Emelie Schüler (18), die derzeit ein FSJ in Leipzig absolviert. „Aber auch hier werden Frauen immer noch ungerecht behandelt.“ Das sieht auch ihre Freundin Anni Arend (21) so. „Frauen arbeiten wieder mehr in Teilzeit und müssen Beruf und Home-Schooling miteinander verbringen“, sagt die Germanistik-Studentin. „Dafür wollen wir mit unserem Verein künftig eine Plattform sein.“

Am Frauentag ließen sich die Frauen des Vereins, in deren Vorstand die Sassnitzerinnen Dörte Päplow und Lena Droese zählen, eine öffentlichkeitswirksame Aktion einfallen. „Alle 72 Stunden ein Femizid in Deutschland“, schrieben sie mit Kreide auf das Pflaster des Bergener Markt. Statt Blumen verteilten sie bunte Postkarten an vorbeikommenden Frauen. „Wir wollen damit den Frauen danken und auf bestehende Ungerechtigkeiten aufmerksam machen“, sagt Lena Dröse. „Die Gleichberechtigung ist auch in Deutschland lange nicht erreicht. Auch Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke) schaute am Montag bei der Aktion vorbei. Ihre Partei bezog zu Wochenbeginn ein neues Büro neben dem Rathaus.

Von Uwe Driest