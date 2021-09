Freie Sicht von Rügen nach Stralsund: Altefähr bekommt alten Kurpark zurück

Altefähr

Auf der Wiese im Kurpark die Picknickdecke auszubreiten, die Sonne zu genießen und dabei die Hansestadt Stralsund im Blick zu behalten wird in Altefähr bald möglich sein. Wieder, denn es gab ihn bereits vor etlichen Jahrzehnten. Doch er wucherte ab 1949 zu, sodass er mittlerweile den Status eines Waldes hat. Hier stehen überwiegend Buchen, alle Ahornarten, Eschen, Robinien, Roteichen, Weißdorn und Kastanien. Dieser Bestand wird nun soweit ausgedünnt, dass er wieder den ursprünglichen Charakter wie vor dem Zweiten Weltkrieg erhält.

Aktuell gibt es Sandpfade, die durch den Wald führen. Ansonsten viele Hecken und Bäume – ein typischer Wald mit einem dichten Kronendach. Auf alten Karten sind mehrere Wiesen auf dem knapp sechs Hektar großen Grundstück eingezeichnet. Man kann nur erahnen, wo sie sich einmal befunden haben.

Geplant seit 2016

Jetzt wird das umgesetzt, was die Gemeindevertreter im Jahr 2016 einstimmig beschlossen hatten, was bereits durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Kreises abgesegnet wurde, ebenfalls von unterschiedlichen Behörden. „Wir wollen dieses Gebiet wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen, damit sich der Ort auch weiter entwickeln kann“, sagt Bürgermeister Frank Lutz Jätschmann.

Aber so einfach war es nicht, wie es sich die Leute in Altefähr vorgestellt hatten. Denn es stellte sich schnell heraus, dass dieser bewaldete Bereich unter Denkmalschutz steht. Dementsprechend waren neben dem Forstamt auch Denkmalschutz- und Naturschutzbehörde mit im Boot und haben Mitspracherecht, wenn es um wichtige Entscheidungen der Gestaltung geht.

„Wir haben viele Gutachten erstellen lassen. In einem wurde dann festgestellt, dass die Saatkrähe dort beheimatet ist, die unter besonderem Naturschutz steht“, sagt Stev Baron, Leiter des Eigenbetriebes. Das heißt, in diesem Bereich (vorderer Bereich in Richtung Hafen) sind keine Baumfällungen geplant. Das Gebiet der Saatkrähe bleibt Wald.

Auflagen der Behörde

Eine weitere Besonderheit sind zwei Schwedenschanzen aus dem 16. Jahrhundert. Hier standen Kanonen, die im Dreißigjährigen Krieg bei Feindkontakt ihre Salven abschossen. Mit der Zeit verschwanden diese Befestigungen fast gänzlich. „Wer weiß, dass sie existieren, weiß auch, wo sie stehen. Für alle anderen Spaziergänger sind es zwei Hügel im Wald“, so der Bürgermeister. Ohne Bäume wäre der Kessel besser sichtbar, auch die Gräben, die hier entlangführten. Mit Informationstafeln sollen diese beiden Anlagen später versehen werden.

Leonie Rösler und Leonard Leichsenring vom Forstamt Rügen markieren die Bäume, die für den neuen/alten Kurpark in Altefähr gefällt werden. Quelle: Mathias Otto

Es gibt auch von der Denkmalschutzbehörde die Auflage, bei der Umgestaltung zum Park hier alle Bäume zu entfernen, um den historischen Charakter dieser Schanzen wieder herzustellen. Denn die Durchwurzelungen beschleunigen den Zerfall der Schanze, wie Cornell Kuithan, Revierleiter im Forstamt Rügen, sagt. Wo hier mehr Bäume entnommen werden, werden an anderer Stelle weniger gefällt, „so, dass der Park wieder die Gestalt hat, die er vor dem Weltkrieg hatte“, sagt der Revierleiter.

Abgesehen davon wäre eh dringend Sanierungsbedarf im Wald. Vor allem, wenn es um die Sicherungspflicht geht. Die Bäume im Randbereich in der Nähe zum Campingplatz-Parkplatz würden fast jedes Jahr Schäden verursachen, wenn Stürme für Astabbrüche sorgen.

Arbeiten beginnen am Donnerstag

Dichter bleibt der Bestand dort, wo laut Artenschutzgutachten Tiere wie Fledermäuse vorkommen. Diese Bäume bleiben stehen. „Grundsätzlich haben wir uns darauf geeinigt, dass jeder Baum, der ein bestimmtes Strukturmerkmal naturschutzfachlicher Art hat, schützenswert ist und demnach nicht gefällt wird. Auch wenn wir noch nicht einmal wissen, ob dort eine schützenswerte Art beheimatet ist“, sagt Cornell Kuithan.

Blick vom Kurpark Altefähr in Richtung Stralsund - Aufnahme aus dem Jahr 1930. Quelle: Quelle Gemeinde Altefähr

Nach jahrelanger Planung beginnen die Arbeiten am Donnerstag. Früher waren es die Wintermonate für solche Arbeiten. Um den Boden zu schonen, wie der Revierleiter sagt. Doch immer häufiger gibt es Plusgrade und viel Regen. Ein Arbeiten auf dem aufgeweichten Boden ist dann kaum noch möglich.

Schanze 1628 fertiggestellt Die Schanze wurde im Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1628 fertiggestellt. Zu Beginn der Parkentwicklung im Jahr 1850 wurde die Wehranlage in die Gestaltung mit einbezogen. Ein kreisrunder Weg entstand. In der Mitte der Schanze wurde ein Borkenhäuschen aufgestellt, was nach dem Zweiten Weltkrieg als Brennmaterial wieder verheizt wurde. Bis 1949 war dieser Bereich Kurpark. Danach wucherte er zu einem Wald. Jetzt soll er seinen ursprünglichen Zustand wieder erhalten.

Zum Einsatz kommt neben dem Harvester für die kleineren Bäume auch ein sogenannter Seilschlepper, der große Bäume in eine Richtung lenken kann, ohne dass andere Bäume beschädigt werden. Auf den Schwedenschanzen werden Rückepferde tätig sein, die die Stämme aus dem Wald ziehen.

Bis zu 90 Prozent förderfähig

„Über die Wintermonate werden sämtliche Ausschreibungen durchgeführt, was den Wegebau samt Treppen angeht, so dass diese Arbeiten im Frühjahr rechtzeitig beginnen können und der Kurpark bis zum Sommer 2022 fertig ist“, sagt der Bürgermeister. Laut Kostenvoranschlag sind es 438 000 Euro, die in dieses Projekt gesteckt werden. Die Gemeinde bedient sich dabei aus einem Topf aus dem Wirtschaftsministerium. Das Projekt „Kurpark Altefähr“ ist somit bis zu 90 Prozent förderfähig.

Blick vom Kurpark Altefähr in Richtung Stralsund - Aufnahme aus dem Jahr 1910. Quelle: Quelle Gemeinde Altefähr

Neue Bäume als Ausgleich müssen für dieses Projekt nicht gepflanzt werden. „In MV ist es so geregelt, dass alles, was mal Park war, wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren kann, ohne dass man zusätzliche Hürden hinsichtlich eines Ausgleichs hat“, sagt der Revierleiter.

Von Mathias Otto