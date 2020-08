Sassnitz

Die Kinoverein Lichtspiele Sassnitz zeigt am Freitag die Komödie „Hiev up!“ unter freiem Himmel –und zwar am originalen Drehort im Stadthafen. Im dortigen Alten Kühlhaus läuft gegenwärtig die Ausstellung „Bag Net“. Künstler von verschiedenen Ostsee-Inseln haben sich mit der Situation der Fischerei in ihren Heimatländern beschäftigt. Als Teil des Ausstellungsprogramms sollte der Streifen ursprünglich in den Ausstellungsräumen gezeigt werden. Aufgrund des Wetters habe sich der Verein entschieden, ihn auf der Rückseite des Kühlhauses unter freiem Himmel zu präsentieren.

In dem Film wird die Geschichte einer Brigade des Fischereikombinats in Sassnitz erzählt. Die Fischer gehören zu den Besten des Betriebs. Dennoch wird ihnen vom Fangleiter der Sieg im Wettbewerb und damit die Prämie nicht zuerkannt. Das kulturelle Engagement sei zu dürftig, so die Begründung. Das will der Kapitän mit allen Mitteln ändern, was natürlich nicht immer so gelingt, wie er sich das vorstellt.

Die Musiktitel des Films singt Rica Deus, die nicht zuletzt aus der Sendung „Klock 8 achtern Strom“ bekannt ist. Einen Teil der Filmmusik hat seinerzeit das Jugendblasorchester unter seinem damaligen Leiter Karl-Werner Kindermann gespielt.

Der Kinoabend unter freiem Himmel beginnt mit dem Einlass um 20 Uhr. Etwa eine Stunde später, bei Einbruch der Dunkelheit, wird der Streifen über die Leinwand flimmern. Der Eintritt kostet fünf Euro. Besucher sollten sich Decken mitbringen. Unmittelbar am Wasser wird es am Abend relativ kühl.

Von Maik Trettin