Freude über Königslinie 2.0: „Ein schöner Tag für Rügen“ 

Sassnitz

Das lange Bangen und Warten auf eine neue Übersee-Verbindung von der Insel Rügen nach Schweden hat ein Ende. Ab September ist ein Katamaran zwischen Sassnitz und Ystad im Einsatz. Die Förde Reederei Seetouristik aus Flensburg (FRS) wird die Fährverbindung von Rügen nach Schweden, die sogenannte Königslinie, ab September neu beleben. Bis zu 210 Autos und Wohnmobile transportiert das High-Speed-Boot. Die Fahrzeit: zwei Stunden und 30 Minuten. Die Freude auf Rügen ist groß, aber nicht jeder hält diese Entscheidung für sinnvoll.

Norbert Benedict ( SPD), Präsident der Sassnitzer Stadtvertretung, begrüßt diese Entscheidung. „Es ist aber keine Königslinie“, betont er. „Es ist eine kleine Lösung, die aber nicht von jedem Bürger getragen wird.“ Für ihn von besonderer Bedeutung: Es ist ein Zeichen, dass Touristen aus Schweden hier gerne gesehen sind. 111 Jahre verkehrte zwischen Sassnitz und Trelleborg in Schweden die traditionsreiche Königslinie mit Passagieren, Autos und Eisenbahn. Dann verkündete die schwedische Reederei Stena Line, die die Route 2012 von der Reederei Scandlines übernommen hatte, im Frühjahr 2020 das Aus der Königslinie.

Als sich der Betreiber im Zuge der Corona-Krise zurückzog, drohte das Ende der traditionsreichen Fährlinie. „Dank unserer langjährigen Erfahrung und der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit Politik und Häfen ist es uns gelungen, innerhalb kürzester Zeit ein Konzept für den Erhalt und die Fortführung der Linie zu entwickeln“, sagt FRS-Hauptgeschäftsführer (CEO) Götz Becker.

„Traditionelles Herz kann weiterschlagen“

Für Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) ist es ein schöner Tag für Rügen und die Region. „Der Einsatz der Menschen vor Ort zum Erhalt der Linie hat sich ausgezahlt. Die Linie bleibt erhalten. Somit kann das traditionelle Herz unter modernen Vorzeichen weiter schlagen“, sagt er. Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) findet den Fakt bemerkenswert, dass ein gebrauchter Katamaran gekauft und damit erheblich investiert wurde. Dies zeige das langfristige Interesse an der Verbindung seitens der Reederei. „Nach Corona ist dies ein gutes und wichtiges Zeichen für den Tourismus und die Wirtschaft in MV und vor allem in Vorpommern“ sagt er.

Im Einsatz ab 15. September Zum Einsatz auf der Schnelllinie kommt eine Katamaranfähre. Auf ihren zwei Passagierdecks bietet das Schiff Platz für rund 700 Fahrgäste. Das Autodeck fasst bis zu 210 Autos und Wohnmobile. Die maximale Geschwindigkeit des Katamarans beträgt 44 Knoten. Die Reederei FRS Königslinjen investiert rund 15 Millionen Euro in die neue Linie. Der Betrieb soll zum 15. September aufgenommen werden. Ab Frühjahr 2021 startet der Katamaran dann mit zwei Tagesabfahrten je Hafen in die neue Saison. Das Schiff hat eine Länge von 91,3 Metern, ist 26 Meter breit und einen Tiefgang von 3,7 Metern.

Für Knut Schäfer, Geschäftsführer der Weißen Flotte und gleichzeitig Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen, ist diese Verbindung touristisch betrachtet immens wichtig, „um weiterhin eine Seebrücke nach Schweden zu haben“. Sowohl Fährhafen Sassnitz als auch Ministerien hätten in optimalster Weise das Projekt unterstützt. Mit der Förde Reederei Seetouristik als erfahrenem Unternehmen im Bereich Schnellverkehr sei zudem eine gute Wahl getroffen worden. „Ich freue mich, dass ich Überzeugungsarbeit leisten konnte, dass man dieses Projekt als erfolgreich eingestuft hat“, sagt er.

Petition für Erhalt der Fährlinie

Auch für die Wirtschaft habe diese Verbindung eine enorme Bedeutung, wie Gerold Jürgens, Präsident vom Unternehmerverband Vorpommern, sagt. Die Wirtschaftskraft sei durch den Besuch der vielen Touristen aus Schweden gestärkt. „Es ist gut, dass mit dieser Entscheidung nicht zu lange gewartet wurde. Wenn das Angebot nicht da ist, richten sich die Touristen anders ein und nehmen andere Routen“, sagt er. Und die führen nicht über Rügen.

Die Meinung über die neue Fährverbindung fällt aber nicht überall positiv aus. „Das ist sehr enttäuschend. Es ist kein Ersatz. Der Katamaran funktioniert auf der Route nicht“, sagt etwa Daniel Plundrich. Er startete kürzlich eine Petition, in der die Landesregierung aufgefordert wird, den Fährbetrieb zwischen Sassnitz und Trelleborg wieder zu ermöglichen. 2000 Unterstützer haben sich der Petition bereits angeschlossen, die Ende Juni ausläuft. „Ich werde sie trotzdem einreichen, obwohl die Bedingungen jetzt nicht einfacher geworden sind“, sagt er.

Reduzierter Fahrplan in der Nebensaison

Auch der hiesige Regionalverband des Verkehrsclubs Deutschland ( VCD) äußert sich und bedauert, dass damit sich die Fahrzeit mit der Bahn nach Malmö verlängern und die Mitnahme von Eisenbahnwaggons künftig nicht mehr möglich sein wird. Trotzdem gebe es eine gute Bahnanbindung. Für Wilfried Kramer vom VCD Nordost besteht deshalb die neue Chance, „dass möglichst viele Urlauber bei einem Tagesausflug nach Südschweden auf ihr Auto verzichten und umweltfreundlich mit Bahn oder Bus die An- und Abreise zum Fährhafen Mukran antreten“.

Ab Mitte September soll die erste Fähre den Sassnitzer Hafen anlaufen. „Aufgrund notwendiger Anpassungsarbeiten an Schiff und Hafenanlagen haben wir uns dazu entschlossen, den Verkehr erst im Spätsommer aufzunehmen“, sagt FRS-Geschäftsführer Moritz Bruns. In der sich anschließenden Nebensaison werden ein reduzierter Fahrplan und Sonderfahrten angeboten. Ab Frühjahr 2021 startet der Katamaran dann mit zwei Tagesabfahrten je Hafen in die neue Saison. Buchungen sind ab Juli über die Webseite koenigslinjen.de möglich.

Von Mathias Otto