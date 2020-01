Bergen

Das zugunsten des stationären Hospizes versteigerte Friedensfahrt-Trikot von Gottfried Mix hat jetzt seinen Besitzer gewechselt. Es brachte sage und schreibe 5000 Euro ein. „Als am 31. Dezember am späten Vormittag ein Mann im stationären Hospiz am Sana Krankenhaus Rügen stand und sagte, dass er für das Trikot 5000 Euro bietet, konnten Jana Dittrich, die Leiterin des stationären Hospizes, sowie alle Kolleginnen und Kollegen, es kaum glauben“, sagt die Krankenhausmitarbeiterin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Doreen Ohlhoff. „Dass er damit wohl auch das höchste Gebot abgab, war sich der Bieter sicher.“

Bei dem Bieter handelt es sich laut Ohlhoff um einen Rüganer, der anonym bleiben möchte. „Allerdings hat er eine besondere Verbindung zum Hospiz und weiß die Arbeit der dort und im Förderverein für Hospizdienste Rügen tätigen Mitarbeiter sehr zu schätzen“, sagt die Marketingfrau. Gottfried Mix, der Spender des Trikots, ist begeisterter Radfahrer und bei vielen Rennen mit dabei. „Zuletzt ging er bei der 25. Jubiläumstour der Tour de Allee im Oktober dieses Jahres mit an den Start und war Gast bei der Abendveranstaltung in Sellin“, erläutert Ohlhoff. „Dort traf er auf viele bekannte Radsportler und Sportler und hatte die Idee, auf einer Nachbildung des Tour-Trikots der 39. Friedensfahrt aus dem Jahr 1986 viele Autogramme zu sammeln.“ Auf dem Trikot unterschrieben unter anderem Jens Voigt, Uwe Raab, Olaf Ludwig, Dschamalidin Abduschaparow, Michael Schiffner, Helmut Arnold, Jörg Strenger und Sven Ottke.

Von Jens-Uwe Berndt