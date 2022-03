Bergen

Am Donnerstag um 18 Uhr findet auf dem Marktplatz in Bergen eine Demonstration für Frieden und Solidarität mit der Ukraine statt. Organisiert wird die Veranstaltung von mehreren Rügener Bündnissen, so zum Beispiel der BI „Lebenswertes Rügen“ und „Fridays for Future“ so wie Vertretern der Kirche. Teilnehmer werden gebeten Kerzen und Transparente für den Frieden mitzubringen, während der Veranstaltung gilt Mundschutzpflicht.

Es gehe darum, ein Zeichen „Für Frieden und Freiheit“ zu setzen. Man wolle „volle Solidarität mit der Ukraine“ zeigen und fordere den sofortigen Abzug der russischen Truppen, heißt es in der Ankündigung. Den Ukrainerinnen und Ukrainern müssten auf ihrer Flucht loyal zur Seite gestanden werden.

Von oz