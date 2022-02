Sellin

Professionelle Tanz- und Unterhaltungsmusik sind sein Anspruch und sein Markenzeichen: Mit seiner 1978 gegründeten Showband hat Fritz Buschner jahrzehntelang die Tradition des berühmten Hansa Schauorchesters fortgesetzt und wurde selbst zur Showlegende. „Als „James Last von Rügen“ hat er mit Größen der Branche, wie Caterina Valente, Mary Roos, Iren Schier, Ted Herold und Bernhard Brink, gespielt. Musik war und ist sein Leben. Sie hält ihn neben täglichen Schwimmeinheiten oder Bodenturnübungen in Schwung. Am 18. Februar wird Fritz Buschner 88 Jahre alt.

Tatsächlich! Denn dass Künstler gerne mal beim Alter schummeln und es verschleiern, ist bekannt – und auch dass der eigentlich letzten Tournee dann doch noch weitere folgen. Auch Fritz Buschner hat es damit auch nicht immer so genau genommen. Gefühlt zwanzig Jahre lang war er auf Nachfrage 66 Jahre alt. „Ja, das stimmt“, muss er lachen.

Mit 66 Jahren fängt das Leben ja bekanntlich erst an, heißt es zumindest in einem großen Schlager von Udo Jürgens. Und Schlager sind die Welt von Fritz Buschner. „Mit Rock kann ich nichts anfangen“, gesteht er.

Die Musik und die Bühne sind sein Leben. „Ja, es ist schon eine Sucht, vor Publikum aufzutreten“, gibt er unumwunden zu. Und so denkt er immer noch nicht ans Aufhören. Mit seiner „Fritz Buschner Showband“, zu der neben Sohn Hendrik noch Sängerin Antje Medwed und die Musiker Harald Schenk, Volkmar Berg und Dieter Göttermann gehören, ist er immer noch gut gebucht. „Aber wegen der Carola geht ja momentan nichts.“ Sein Humor, mit Corona umzugehen.

Erst spät zur Musik gekommen

Fritz Buschner als Schlagzeuger in den 60er Jahren Quelle: privat

Zur Musik war Fritz Buschner erst spät gekommen. Im Jahr 1934 in Naumburg geboren und im Dörfchen Weickelsdorf in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, lernte er Werkzeugmacher und arbeitete beim Kinderwagenhersteller Zekiwa. Eigentlich sollte er dann zur Meisterschule, doch dann wurde es die Musikhochschule in Weimar. Denn als er den Schlagzeuglehrer spielen gesehen hatte, stand für ihn fest: Das will ich auch! Er studierte Schlagzeug und Kesselpauke. „Meine Eltern tobten natürlich, die wollten, dass ich etwas Ordentliches arbeite“, so Buschner. Das Musiker-Gen hatte er vom Opa, der in der Zeitzer Stadtkapelle Flöte und Piccoloflöte spielte.

Später spielte sein Enkel bei den „Zeitzer Spatzen“ und haute im Zeitzer Theaterorchester auf die Kesselpauken. In dieser Zeit lernte er auch Peter Meyer kennen. Das Puhdys-Urgestein war nicht nur von Buschners Schlagzeug-Solo begeistert, sondern auch von seinem Musikerleben, das erst morgens um 12 Uhr begann. So verließ Peter Meyer das Lehrerinstitut – der Rest ist bekannt. Die Freundschaft zu den Puhdys hält bis heute.

24 Sängerinnen in all den Jahren

Von seinem Schlagzeug-Talent überzeugt war auch Helmut Opel, der Buschner an die Küste in sein berühmtes Tanz- und Schauorchester in Rostock. Fortan begleitete Fritz Buschner DDR-Stars, wie Bärbel Wachholz, Dagmar Frederic, Frank Schöbel und Horst Köbbert. Die Big Band trat in den Urlauberorten an der Ostsee auf und war auch mit seinen Konzerten auf der Selliner Seebrücke legendär. Trompeter Siegfried Bicking aus Sellin war sein „Lockvogel“ nach Rügen, wo Buschner seit 1962 lebt.

Als Fritz Buschner 1978 erfuhr, dass im Kurhaus Binz eine feste Band gesucht wurde, gründete er eine eigene. Vorne links: Jacqueline Boulanger. Quelle: privat

Das Jahr 1978 war schließlich seine Stunde: Weil das Kurhaus Binz eine feste Band suchte, gründete er das Party-Orchester Fritz Buschner. Viele Jahre sorgte die Combo für gute Unterhaltung bei den Gästen des Hotels, das sein Schwager, der legendäre Kurhaus-Chef Wilfried Rothkirch, leitete. Seine erste Sängerin war Jacqueline Boulanger, heute eine der gefragtesten Jazzsängerin des Nordens.

„Peter Meyer hatte sie mir besorgt, sie arbeitete damals in einem Berliner Hotel und hatte bei der Arbeit immer so schön gesungen“, erinnert sich Fritz Buschner. In all den Jahren hatte er 24 Frauen in seiner Band. Das aufregende Musikerleben hat ihn aber nie aus der Bahn geworfen, Alkohol und Frauen verlockten ihn nicht. „Angebote waren immer da. Aber ich bin ein treuer Typ“, sagt der Selliner, der seit 1958 mit seiner Frau verheiratet ist.

Großes Vorbild war immer James Last

Musikalisch sein großes Vorbild war immer James Last. „Das ist richtig dolle Musik“, schwärmt Buschner. Von ihm habe er auch abgekupfert. Seine Band hat inzwischen 300 Titel im Repertoire. Sein Lieblingstitel? „Ein Mann muss nicht immer schön sein“, grinst Buschner. Auch wenn er freudig registriert, dass der Schlager wieder und vor allem bei der Jugend sehr beliebt ist, habe sich zu früher vieles verändert. Waren einmal die Seemanns- und Mexikaner-Shows mit Kostümen der Knaller, so treten Sängerin und Musiker heute eher gediegen auf. Zu den Schlagern haben sich längst auch Poptitel gesellt.

Die heutige Besetzung Quelle: privat

„Wenn du heute eine Band aufmachst ohne Beziehungen, kannst du sie übermorgen wieder zumachen“, sagt der Experte. Und je größer die Band ist, desto schwieriger werde es mit der Gage. Vor der Wende hatte er 13 Musiker, zwei Sängerinnen und drei Techniker in seinem Ensemble. Heute spielen seine Bandmitglieder, die alle Noten lesen können und an Hochschulen studiert haben, auch in anderen Formationen in anderen Teilen Deutschlands.

Puhdys-Urgestein und Musikerfreund Peter Meyer hielt die Laudatio, als Fritz Buschner 2019 Selliner Ehrenbürger wurde. Quelle: Gerit Herold/OZ-Archiv

Für sein Lebenswerk und dass der Charakter der Kurkapellen unvergesslich bleibt, wurde Fritz Buschner im Jahre 2019 ausgezeichnet und zum Ehrenbürger von Sellin ernannt. Die Laudatio hielt damals spontan sein Puhdys-Freund Peter Meyer.

Das musikalische Erbe von Opa und Vater wird der Enkelsohn wohl nicht antreten. „Evan James ist Reservierungsleiter in einem Glower Hotel“, so Fritz Buschner. James? „Nein, das hat nichts mit James Last zu tun“, lacht sein Opa.

Von Gerit Herold