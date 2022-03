Frühblüher der Kultur: Festspielfrühling Rügen mit furiosem Start

Putbus

Improvisation gilt als Königsklasse der Musik, dass das auch für einen Programmablauf gelten kann, zeigte sich beim Frühlingserwachen im Putbusser Marstall, der Eröffnungsveranstaltung des Festspielfrühlings. Die Cellistin Josephine Knight musste zwei Stunden vor Beginn des Konzerts krankheitsbedingt absagen – eine Katastrophe für „normale“ Veranstaltungen.

Doch der künstlerische Leiter Daniel Hope konnte aus dem Vollen schöpfen. Es ist von Vorteil, wenn die Creme de la Creme der klassischen Musik für ein Festival auf der Insel ist, bei dem das gemeinsame Musizieren ganz oben auf der Liste steht. Der Ablauf wurde kurzfristig umgestellt, der erst 19-jährige Pianist Maxim Lando sprang mit dem Solostück „Islamej“ von Mili Balakirew ein, das Werk gilt aufgrund seiner technischen Schwierigkeiten als eines der schwersten Klavierstücke überhaupt. Der zierliche Lockenkopf setzte seine Brille ab, schloss die Augen, legte die Finger auf die Tasten des Steinways. Und dann ließ er das Stück im Marstall explodieren.

Standing Ovations für Maxim Lando

Das Publikum war wie im Bann. Festgenagelt auf den Sitzen, hingerissen ob des eigenen Kosmos, den der junge Amerikaner auf die Bühne zauberte. Völlig vereint mit der Musik, mit dem Stück und der Welt. Den Binzer Bürgermeister Karsten Schneider hielt es nach dem Schlussklang als Erster nicht mehr auf dem Sitz, kurze Zeit später gab es Standing Ovations vom ganzen Saal. Was für ein Einstand für den Festspielfrühling. „Sensationell“, urteilte etwa CDU-Grande Egbert Liskow, „genial“, meinte die stellvertretende Landtagspräsidentin Beate Schlupp, „gigantisch“, befand die Putbusser Bürgermeisterin Beatrix Wilke. Auch die zweite Konzerthälfte mit dem brillanten Daniel Hope und der russischen Pianistin Julia Okruashvili berauschte das kulturhungrige Publikum. „Der Festspielfrühling ist wie die lang erwartete erste Nahrung für die Bienen“, brachte es Vorpommerns Staatssekretär Heiko Miraß in seiner Eröffnungsrede auf den Punkt. „Sie sind die Frühblüher der Kultur.“

Doch kann und darf man so einen Abend überhaupt genießen, wenn wenige hundert Kilometer entfernt Putins Bomben Städte in Schutt und Asche legen. „Gerade deshalb sollten wir auf Völkerverständigung setzen, Musik ist das Mittel der Wahl“, so Heiko Miraß. Auch Intendantin Ursula Haselböck betonte „Wir sind hier komplett international, Ukrainer und Russen gemeinsam. Das ist das stärkste Symbol, was wir senden können.“ Trotzdem angemessen, dass das sensibel ausgewählte Musikprogramm feierlich, aber nicht zum „feiern“ ausgelegt war.

Erinnerungen an „Brahms auf Eis“

Sellins Bürgermeister Reinhard Liedtke erinnerte sich mit dem Begründer und langjährigem Leiter der Festspiele MV, Matthias von Hülsen, an die Anfänge des Festspielfrühlings vor zehn Jahren. „Du hattest die Idee“, so Liedtke. „Und dann haben die Gemeinden zusammengelegt, um den Traum wahr werden zu lassen.“

Legendär sei etwa ein Konzert im verschneiten Putgarten gewesen. „Und der Heinemann (Anm.: Ernst Heinemann, damals Bürgermeister von Putgarten) hat noch versprochen, zu heizen“, so Liedtke mit einem breiten Lächeln. „Der Pianist konnte kaum spielen, so kalt war es. Brahms auf Eis.“ Schon damals gab es aber den gewissen Zauber, der den Festspielfrühling bis heute umgibt. „Wir haben gemerkt, wir werden vom Publikum getragen“, beschreibt von Hülsen. „Es war so intensiv, dass uns viele gebeten haben, nur keine Werbung zu machen, um nichts zu zerstören.“

Ein Geheimtipp ist der Festspielfrühling lange nicht mehr, aber immer noch ein Ort für besondere Musikerlebnisse und besondere Menschen. Dazu gehören auch junge Menschen. Anke Allisat ist mit ihren beiden Söhnen Ingmar und Arne aus Greifswald gekommen. „Wir machen regelmäßig Familienausflüge zu kulturellen Events“, meint der 34-jährige Ingmar. „Sonst hören wir schon andere Musik, aber das war sehr emotional heute. Es ist schön, das mit der Familie zu erleben.“

Maxim Lando: „Ich konnte nicht anders“

Und der heimliche Star des Abends Maxim Lando? Der stand fröhlich und tiefenentspannt im Foyer, als das Publikum sich auf den Weg nach Hause machte. Und gibt ein Lob sofort an Daniel Hope weiter. „Daniel ist the biggest blast“, sagte er, frei zu übersetzen wohl mit „Daniel ist der Hammer“.

Daniel Hope sei nicht nur ein Idol von ihm, es bestehe auch eine tiefe Verbindung, wenn die beiden zusammen auf der Bühne stehen. „Die Art der Wärme in seinem Spiel fasziniert mich, er hat ein unglaubliches Charisma“, beschreibt er. „Wenn er spielt, ist da eine Elektrizität, eine Magie.“ Auch das Publikum sei großartig an diesem Abend, es strahle eine unheimlich positive Energie aus, das habe er auf der Bühne sehr wohl bemerkt, trotz aller Fokussierung. Weshalb er sich für sein Solo ausgerechnet für eines der schwersten Stücke der Welt entschieden hat? „Ich hatte die Freiheit zu wählen“, sagt er und grinst, wie es nur ein gut gelaunter 19-Jähriger nach einem Husarenstreich kann. „Das Stück ist toll. Befriedigend. Ich musste es tun.“

Von Anne Ziebarth