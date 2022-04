Frühjahrsputz auf Rügen: 90 Helfer machten mit 

Rügen

Teilnehmerrekord beim schon traditionellen Frühjahrsputz in Göhren: Knapp 60 Männer, Frauen und Kinder waren in diesem Jahr dem Aufruf des TSV Empor gefolgt. Die fleißigen Helfer machten am Sonnabend den Schwarzen Schuppen am Museumshof flott, bereiteten die neue Wildbienenwiese vor und sorgten dafür, dass Wald, Küste und Wanderwege wieder sauber sind. Danach saßen sie gemütlich auf der Wiese am Heimatmuseum beieinander, wo der Mönchguter Kulturverein zu Gegrilltem und Erfrischungsgetränken sowie Streuselkuchen von Bäcker Peters einluden.

Christiane Strobl sammelt Müll im Naturschutzgebiet Granitz. Quelle: Biosphärenreservatsamt

Mehr als 30 Freiwillige waren auch am vergangenen Sonnabend auf der Insel Rügen unterwegs, um Müll einzusammeln. Unter dem Motto „Gemeinsam etwas bewegen – Frühjahrsputz im Biosphärenreservat“ waren sie mit Mitarbeitern des Biosphärenreservates Südost-Rügen zu sieben verschiedenen Touren in die Naturschutzgebiete Granitz, Goor, in die Zicker Berge und durch das Göhrener Nordperd gestartet, um sie von achtlos zurückgelassenem Unrat zu befreien.

Gefunden wurden vor allem Papiertaschentücher, Zigarettenkippen, Bonbonpapier und Flaschen. Auch Autoreifen und Asbestreste konnten durch die fleißigen Helfer geborgen werden. Am Ende des Vormittages waren elf große Müllsäcke gefüllt, die durch die Kurverwaltungen entsorgt werden.

Allen Helfern einen großen Dank für ihren tollen Einsatz!

Von Gerit Herold