Rügen Feiern - Rügens Wirtschaftsprominenz tanzt und redet Beim 9. Maritimen Frühlingsball im Binzer Arkona Strandhotel konnten die Veranstalter eine Rekordbeteiligung verzeichnen: 270 Gäste waren gekommen. Soviel wie noch nie. Es wurde gespeist, geplaudert und getanzt.

Ja, getanzt wurde beim Maritimen Frühlingsball in Binz auch – meistens wurde sich allerdings in kleinen Gruppen und an den Tischen angeregt unterhalten. Quelle: Jens-Uwe Berndt