Frühschicht in der Stralsunder Notaufnahme: „Wir gehen immer vom Schlimmsten aus“

Stralsund

Morgens halb zehn im Stralsunder Krankenhaus: In der Notaufnahme sucht eine Frau aufgeregt ihren Vater. Sie hätte ihn nur kurz abgesetzt und einen Parkplatz gesucht. Von dem älteren Herrn fehlt zunächst jede Spur. Während sie nervös vor dem Anmeldetresen der Zentralen Notaufnahme auf und ab geht, versucht Frank Wilde dahinter Licht ins Dunkel zu bringen.

Allerdings hatte sich der Mann gar nicht erst bei ihm vorgestellt, sondern war gleich eilig ein Stockwerk höher auf eine Station durchgerauscht. „Wer nicht im PC eingelesen wurde, der ist für uns als Patient nicht sichtbar, konstatiert Wilde. Der weihnachtlich geschmückte Tresen ist der Dreh- und Angelpunkt für alle Patienten, die die Notaufnahme zu Fuß erreichen und Angehörige von Patienten. Oft herrscht viel Betrieb und Unruhe und das Wichtigste für Wilde ist dann der „Blick für die schwierigen Fälle, für „das Wesentliche“, denn manchmal muss es schnell gehen.

Die Ruhe vor dem Sturm

Noch herrscht bei der Anlaufstelle für akute Fälle allerdings wenig Betrieb. Die ersten zehn Patienten der Frühschicht sind bereits versorgt. Im Personalraum bietet sich Chefärztin Dr. Andrea Jung eine der seltenen Gelegenheiten, in Ruhe ihren Kaffee zu trinken. Zwischen den Schlucken aus der Kaffeetasse berichtet die Chefin vom Alltag und ihrem beruflichen Weg aus Berlin an den Sund. Zusammen mit zwei Kollegen bestreitet sie an diesem diesigen Herbsttag die Frühschicht. Zum Team gehören auch medizinische Fachangestellte und Pflegekräfte.

Von denen ist im mit gleich zwei Kaffeemaschinen ausgestatteten Pausenraum nicht viel zu sehen. Ab und zu huscht eilig eine der Schwestern mit freundlichem Hallo durch, um nach Patienten zu schauen oder Unterlagen für jene vorzubereiten, denen heute zum Glück nur ein kurzer Aufenthalt beschienen war, und die zu versorgen, die noch auf ein freies Bett auf einer für sie geplanten Station warten

Die Wege trennen sich

Eine Frau hat nach einer Operation Schmerzen im Bein, eventuell hat sich eine Thrombose gebildet. Im Triageraum werden zunächst alle Neuankömmlinge nach der Schwere ihrer Symptome eingeteilt. Eine Schwester nimmt der Patientin Blut ab und lernt an diesem Morgen ihre Kollegin an, die parallel Fieber misst und Vitalfunktionen prüft, um die Ersteinschätzung der Behandlungsdringlichkeit abzuschließen. Währenddessen ergründet Dr. Jung anhand der elektronischen Akte die Vorgeschichte der Patientin. Anschließend folgt das persönliche Gespräch.

Das Ergebnis der Untersuchung bestimmt den weiteren Weg im Klinikum. Einige, wie auch diese Patientin, werden für weitere Untersuchungen an Abteilungen mit hochspezialisierten Geräten überstellt.

Dringende Fälle kommen zur Beobachtung in den Bettensaal. Das Husten und Röcheln eines älteren Mannes mit Atemnot sowie ständiges Piepen der Monitore bildet die Untermalung für die anwesenden Ärzte und Schwestern. Den Patienten stets im Blick zu haben und reagieren zu können, ist hier oberstes Gebot.

Heute ist mal Zeit für gemeinsames Essen

Inzwischen herrscht im Aufenthaltsraum mehr Leben. „Dass wir hier mal mit mehreren Leuten Mittag essen können, ist eine Ausnahme“, erzählt Schwester Katrin. Zwei Tage zuvor hätte sich hier niemand eine Pause gönnen können. Im Gegensatz zu früher hat sich vieles verändert. Die Patienten sind fordernder geworden, auch die Gewaltbereitschaft sei gestiegen, berichtet das Pflegepersonal. Arbeitsunfälle, mit Drogen vollgepumpte Teenager in Handschellen, Menschen, die Rasierklingen schlucken – sie alle geben sich in der Notaufnahme die Klinke in die Hand. „Es gibt hier nichts, was es nicht gibt“, fasst Dr. Jung zusammen. Aber die Schwestern berichten auch von eiligen Geburten und jenen, für die die Notaufnahme die letzte Rettung war.

Alle in den Schockraum

Am Nachmittag geht plötzlich alles ganz schnell. Jedes Telefon in der Notaufnahme heult schrillend auf. Ein Rettungswagen hat unterwegs das Signal „schwere Verletzung“ gegeben. Oberarzt Erik Eichhorn eilt in den Schockraum. Dort versammelt sich das siebenköpfige Team aus Anästhesisten, Notfallmedizinern, Schwestern und OP-Personal: Alles wird für einen Schwerverletzten vorbereitet.

Weitere Informationen kommen aus dem Rettungswagen: Ein Mann ist aus vier Metern Höhe gestürzt. Verdacht auf Verletzung der Wirbelsäule. Gespanntes Warten auf den Patienten, der mit starken Schmerzen eintrifft. Dann wird es totenstill. Alle hören aufmerksam den Befund des Notarztes mit. Jetzt wird es wieder schnell. Routiniert wird der Körper von Kopf bis Fuß untersucht. Fest steht: Wir brauchen Bilder. Während der Computertomograph läuft, senkt sich Eichhorns Puls wieder: „Wir gehen immer erstmal vom Schlimmsten aus und fahren lieber im Anschluss sukzessive runter“.

Ergebnis: Einen bereits vor mehreren Jahren lädierten Wirbel hat es erneut erwischt. Der Patient hat Glück gehabt, ein Querschnitt droht nicht. Alles wird für eine stationäre Behandlung vorbereitet. Dazu gehört auch, die persönliche Habe zu dokumentieren. Akribisch vermerkt Schwester Jule in einem Formular den Inhalt der Brieftasche – auch die Klinik müsse sich schließlich absichern.

Nach der Schicht ist vor der Schicht

Zur Notaufnahme gehört auch eine kleine Station ein Stockwerk höher. Ein junges Paar liegt hier seit dem Morgen mit Übelkeit und Erbrechen. Ihr Zustand hat sich bisher nur wenig gebessert. Schuld ist vielleicht der Norovirus, der sich gerade wieder in Stralsund ausbreitet. Deshalb müssen Isolierungsmaßnahmen eingehalten werde. An diesem Tag kommen noch viele weitere Patienten mit Magen-Darm-Beschwerden.

Die Schicht neigt sich langsam dem Ende zu und es ist Zeit für die Visite. Die Ärzte tauschen am Patientenbett alle Informationen aus. Die neuen Kollegen sind nun im Bilde und können übernehmen.

Zur Galerie Für dringende Fälle ist die Notaufnahme die erste Anlaufstelle im Klinikum. Ob auf eigenen Beinen oder auf der Trage des Rettungswagens, nach der Anmeldung führen viele Wege durch die Ambulanz.

Von Martin Krause