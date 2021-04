Rügen

Genervt und frustriert reagieren die Eltern auf die jüngste Ankündigung zur Schließung der Kitas und Schulen. Grit Heuer traf die Nachricht am frühen Donnerstag vor der Kita in Altefähr unerwartet. „Ich hatte es noch nicht gehört und versuche die Nachrichten schon bewusst auszublenden“, sagt die junge Mutter. „Ich bin aber systemrelevant – arbeite in einer Apotheke. Daher bin ich darauf angewiesen und hoffe, dass es mit einer Notbetreuung klappt.“

Salami-Taktik ist nicht sinnvoll

Dass man zum Schutze der Wirtschaft keine konsequenten Entscheidungen trifft, bemängelt Eva Krüger. „Es ist krass, dass es nun die Kinder wieder abbekommen sollen“, sagt die dreifache Mutter. „Sie zu schützen ist ja richtig, aber mal ein richtiger Lockdown wäre sinnvoller als diese Salami-Taktik. Dann trifft es alle – im Sinne der Gesundheit, statt der Wirtschaft.“

Eltern-Entschädigung in der Corona-Krise Im Landkreis Rügen-Vorpommer können die Kinder am Freitag noch die Kitas und Kindertagespflegestellen besuchen. Ab dem 19. April – wie landesweit - dann nur noch in der Notfallbetreuung. Der Fachdienst Jugend des Landkreises wird eine Hotline schalten unter 03831-357 1849. Die Entscheidungsbefugnis über die Ausnahmeregelungen fallen weitgehend die Einrichtungen. Zur Notbetreuung können Kinder von Alleinerziehenden oder Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist und eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig organisiert werden kann. Dazu muss eine Selbsterklärung der Eltern, eine Erklärung des Arbeitgebers oder eine Eigenerklärung von Selbstständigen mit entsprechenden Formularen vorgelegt werden. Seit 30. März gilt die Regelung zur Eltern-Entschädigung in der Corona-Krise. Wer durch die Betreuung eines Kindes aufgrund der Schließung von Schule oder Kita nicht arbeiten kann und deshalb Verdienstausfall hat, erhält vom Arbeitgeber für maximal sechs Wochen 67 Prozent vom Nettolohn. Der Arbeitgeber kann einen Antrag auf Erstattung dieser Lohnfortzahlung stellen. Dieser wird in MV vom LAGuS bearbeitet. Anspruch auf Entschädigung haben auch Selbstständige.

Auch der Vater, der ungenannt bleiben möchte ist frustriert. „Wer kann so lange Zeit zu Hause bleiben, um die Kinder zu betreuen? Da reichen doch auch die 40 extra Krankentage nicht mehr“, sagt der Rüganer, der vier Kinder zu Hause hat. „Es ist mir klar, dass grundsätzlich etwas passieren muss. Aber welcher Arbeitgeber macht das mit? Das läuft ja bei einigen dann darauf hinaus, dass man unbezahlten Urlaub nehmen muss“, fürchtet er.

Tochter seit Dezember allein zu Hause

Jule Tietze ist dankbar, dass sie arbeiten gehen kann. Die dreifache Mutter ist in einer Rehaklinik angestellt und dort 36 Stunden die Woche beschäftigt. Aber sie ist auch richtig wütend: „Meine älteste Tochter ist seit dem 16. Dezember den ganzen Tag allein zu Hause, muss sich selbst versorgen und die Schule bewältigen.“ Sie besucht die 7. Klasse und hat somit keinen Anspruch auf eine Notbetreuung. Sie kümmert sich zudem nachmittags auch um ihre achtjährige Schwester, die um 12 Uhr aus der Grundschule nach Hause kommt. Da sie bisher nicht im Hort war, kann sie ihn auch nicht in der Notbetreuung besuchen. Die dritte, einjährige Tochter ist in der Krippe. Da der Vater selbstständig ist, kann er berufsbedingt auch nicht die Kinder beaufsichtigen.

„Ich kann auch nicht zu Hause bleiben. Selbst Kinderkrankentage stünden mir für die Große nicht zur Verfügung“, so Jule Tietze. Großeltern oder Verwandte, die aushelfen könnten, seien auch nicht vor Ort. „Das ist doch kein Zustand. Soll meine große Tochter noch zwei Jahre alleine zu Hause bleiben? Ich habe auch Angst, dass sie mir entgleitet“, schimpft die 42-jährige Göhrenerin. Ihren Unmut über die Situation habe sie auch der Ministerpräsidentin geschrieben. „Es muss ein Gesetz her, dass die Kinder versorgt sind, wenn die Eltern arbeiten. So ist das nicht in Ordnung.“

Kind lernt in der Schule viel besser

Eine Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist hin und her gerissen. „Ein neuer Lockdown muss her, damit es endlich mal besser wird“, sagt die Sellinerin. Andererseits sei es für sie als Alleinerziehende mit zwei Kindern im Alter von drei und elf Jahren schwierig. Sie hilft im Familienbetrieb stundenweise aus, was sie dann nicht mehr kann.

„Meine Mutter steht dann den ganzen Tag allein im Laden.“ Sie hofft, dass sie wie im ersten Lockdown eine Notbetreuung in Anspruch nehmen kann, weil das Lernen in der Schule viel besser klappe. Sie hat zu Hause keinen Computer, weshalb sich das Homeschooling mehr als aufwendig gestalte. „Zudem ist es durch den Altersunterschied schwer, die Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen.“ Ein dreijähriges Kind wolle spielen und verstehe nicht, wenn das Geschwisterchen nicht bei den Schulaufgaben gestört werden darf.

Hotel bietet Mittag für Familien im Homeoffice an

Besonders leide der 11-Jährige, der ein begeisterter Sportler ist, dass er seit Monaten keinen Vereinssport mehr hat. Und auch für Freizeitaktivitäten gebe es kaum Möglichkeiten. „Er hat gesagt, dass die Winterferien für ihn die traurigsten Ferien waren. Er war sonst gern auf der Eisbahn und in der Schwimmhalle“, so die junge Mutter.

Familien im Homeoffice ein Mittagsangebot zu machen, hat sich Viola Schmoock vom Hotel Jägerhof in Lancken-Granitz nun überlegt. Ab Dienstag, dem 20. April, will sie Mittagessen zum Mitnehmen beziehungsweise Abholen anbieten. „Wir können nicht länger zu Hause sitzen und wollen arbeiten. Ursprünglich wollten wir nur die Handwerker der Insel versorgen, aber da ab Montag die Kitas und sicher auch die Schulen wieder in die Notbetreuung gehen, gibt es viele Eltern im Homeoffice, die nun ihre Kinder wieder zu Hause betreuen müssen“, so Schmoock. „So haben wir wieder eine sinnvolle Aufgabe und die Familien sind gut versorgt. Angeboten werden Kinder- und Erwachsenenportionen mit Hausmannskost, die zwischen drei und sechs Euro kosten. Geöffnet ist montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr. Nähe Infos unter Telefon 038 303 / 954 600.

Von Wenke Büssow Krämer und Gerit Herold