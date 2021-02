Göhren

Was für ein versüßter Schulstart in Göhren: Zum ersten Unterrichtstag nach den Winterferien für die einen und nach der langen Lockdown-Pause für die anderen, gab es für alle Quarkbällchen. Für den leckeren Empfang sorgten der Baaber Bäckermeister Michael Mudrick und seine Tochter Molly Marie. Hintergrund ist die Aktion des Landesinnungsverbandes des Bäcker und Konditorenhandwerks „10.000 Quarkbällchen für Corona-Alltagshelden in MV“.

„Die Kinder mussten so lange zu Hause ausharren und starten nun hoffentlich wieder mit Freude“, so Michael Mudrick. Die Göhrener Regionalschüler konnten sich über 350 Quarkbällchen freuen, die Grundschüler in Sellin über 450.

60 von 116 Schülern wieder an Bord

Von den insgesamt 116 Schülern der Göhrener Bildungseinrichtung waren am Mittwoch 60 Mädchen und Jungen der 5., 6. und 10. Klassen wieder an Bord. „Es ist total super, das wir wieder in die Schule gehen und was Richtiges lernen können“, freute sich Sina aus der 5. Klasse. Zu Hause sei es sehr langweilig gewesen und viel lernen habe sie auch nicht können. Für Lara war vor allem eines das Schönste: „Endlich sehen wir alle Freunde wieder.“

Malia möchte einfach wieder einen normalen Schulablauf haben. Quelle: privat

Auch Malia ist begeistert: „Dass wir wieder in die Schule gehen können, finde ich sehr schön, denn ich kann meine Freunde wiedersehen und ich möchte einfach auch wieder einen normalen Schulablauf haben.“

Sie besucht die 6. Klasse der CJD-Schule in Sellin und findet den Online-Unterricht nicht so gut, weil vieles nicht erklärt werde. Dann müssten die Eltern ran. „Aber die sind keine Lehrer und können das nicht so gut“, findet die Göhrenerin.

Auch ihre Mutter Antje Lipp freut sich: „Endlich gibt es wieder einen normalen Tagesablauf mit früher aufstehen und abends eher ins Bett gehen. Auch fehlte Malia oft die Motivation für den Online-Unterricht.“

Eltern machen sich Sorgen

Doch es schwinge bei ihr auch ein wenig die Angst mit. „Was passiert, wenn die Kinder wieder in der Schule sind und soziale Kontakte haben und es dann wieder Quarantäne oder einen Lockdown gibt? Wir hoffen, dass alles gut geht“, so die Göhrenerin.

Freude und Frust lagen zum erneuten Schulstart ganz nah beieinander. Denn während die Schüler bis Klassenstufe 6 und die Abschlussklassen wieder das Schulgebäude zum gemeinsamen Lernen betreten konnten, müssen die restlichen Schüler weiter im Homescooling bleiben. Die frühestmögliche Rückkehr zum Präsenz- und Wechselunterricht ist ab 8. März geplant. Aber nur bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 seit mindestens zehn Tagen.

Lernen in der Schule ist einfacher

Das finden nicht alle Schüler und Eltern gerecht und nachvollziehbar. „Ich finde es irritierend, dass andere Klassenstufen zur Schule gehen können, aber unsere nicht. Ich würde gerne wieder gehen, weil das Lernen in der Schule einfacher ist als zu Hause“, meint Greta aus Baabe, die in der 7. Klasse am Bergener Gymnasium ist. Ihr Vater ist gespalten: „Einerseits ist es gut, wenn die Kinder wieder unter Leute kommen, anderseits kann es auch sein, dass dann in drei Wochen wieder alles zugemacht werden muss. Ich möchte die Entscheidung nicht treffen“, so Sven Yström.

Kinder entzweien sich zunehmend

„Es ist nicht verhältnismäßig. Entweder können alle wieder zur Schule gehen oder keiner. Da ist natürlich großer Unmut“, sagt eine Mutter. Ihr Sohn geht in die 7. Klasse der Regionalen Schule Binz. Die Kinder würden das auch nicht toll finden und sich zunehmend entzweien. „Es gibt leider kaum noch Kontakte, auch unter den Eltern. Das ist sehr schade“, bedauert die Sellinerin.

Lasse aus Sehlen hätte nichts dagegen, endlich wieder zur Schule zu gehen. Er besucht den Regionalen Zweig in Klassenstufe 9 der CJD-Schule in Sellin. „Der jetzige Zustand ist wirklich belastend. Ich kann zwar noch ein paar Tage länger ausschlafen, aber ich verstehe eigentlich nicht, warum nicht alle gleichzeitig starten.“ Auch sein Klassenkamerad Oskar aus Binz will endlich wieder in die Schule, weil er den Online-Unterricht blöd findet und seine Freunde wiedersehen möchte.

Versäumter Stoff nicht mehr aufholbar

Ob die Staffelung beim Schulstart pandemiebedingt notwendig ist, vermag Lasses Mutter nicht einzuschätzen. Aber sie denkt, dass der bisher versäumte Unterricht ist in keiner Klassenstufe aufzuholen sei. Dies sei weder durch eine Rückkehr zur Normalität für einige Klassen, noch durch die abgespeckten Varianten des Wechselmodells ab 8. März oder durch Fördermaßnahmen möglich.

„Es wäre gut, wenn die Entscheidungsträger den Mut hätten, das zuzugeben und nach unkonventionellen Lösungen wie die Wiederholung des Schuljahres zu suchen, anstatt den Eindruck zu erwecken, dass man das noch irgendwie hinbekommt“, so Grit Jarmer.

Ihren Sohn beschäftigt zudem die bange Frage: „Gibt es ab dem 8. März eigentlich Lösungen im Schülerverkehr oder werden die Busse so voll sein wie vor dem Lockdown?“

Gloria Rahm ist seit einem Jahr Schulleiterin an der Regionalen Schule in Göhren, Ulrich Seifert ihr Stellvertreter. Quelle: Gerit Herold

Eine Schuljahreswiederholung für alle Schüler hält Gloria Rahm für unrealistisch. „Das wird in Einzelfällen gehen, aber nicht für alle Klassen, sonst würde sich ein Rückstau bilden, der personell gar nicht zu bewerkstelligen wäre“, meint die Göhrener Schulleiterin. Es wäre aber gut, bestimmte Prüfungsinhalte herauszunehmen. Sie habe aber auch Bedenken hinsichtlich der Lernlücken, wenn die nächsten fünften Klassen im neuen Schuljahr kommen.

In Göhren habe man seit diesem Schuljahr zugunsten des Unterrichtes auf die Ganztagsangebote verzichtet. Bis zum 8. März gibt es einen Sonderstundenplan, in dem zuerst die Hauptfächer besetzt werden. „Wir müssen jetzt zehn Wochen Lernstoff nachholen“, so Rahm. Manche Schüler hätten nichts gemacht. „Die hatten zehn Wochen Ferien.“

