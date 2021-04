Rügen

Die Nachricht über bevorstehende Bauarbeiten entlang der Bundesstraße 96 sowie an der Rügenbrücke vom 7. bis 18. Juni und vom 20. September bis 1. Oktober sorgt für reichlich Unbehagen auf der Insel. Gesperrt, weil unter anderem Reinigungsarbeiten an den Entwässerungsbauwerken vorgenommen und alte Kameras ausgetauscht werden. „Ich bin stinksauer“, sagt der Ummanzer Bürgermeister, Holger Kliewe (CDU).

„Das schlägt dem Fass endgültig den Boden aus“, so die Meinung von Gino Leonhard, Managing Director von „Private Palace“, die auf Rügen vier große Hotels betreibt. Nachdem er alle neuen Regelungen bezüglich des Lockdowns, die sich dramatisch auf den Tourismus im Land auswirken können, kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen hatte, erfuhr er in der OZ von den Bautätigkeiten auf der Straße.

„Über die Köpfe hinweg entschieden“

„Ist man sich eigentlich innerhalb der Landesregierung darüber im Klaren, dass man damit möglicherweise Unternehmern, die den Lockdown gerade so überstanden haben, den endgültigen Todesstoß versetzt?“ Die Gastgeber hatten 2020 nur wenige Monate Zeit, Geld zu verdienen. „Jetzt nimmt man uns auch noch den September, wohl wissend, dass die seit einem Jahr zum Teil im Homeoffice lebenden und arbeitenden Menschen ihren Urlaub, auch und insbesondere an der Ostseeküste, verbringen möchten“, so Gino Leonhard.

Für ihn sind die Arbeiten reine Schikane. Hier würden offensichtlich im Hintergrund Kräfte an einem Rad drehen, die die Gästeströme regulieren wollen. „Niemand kann mir erzählen, dass Kameratechnik nicht auch im November oder vor Beginn der Saison neu installiert werden kann“, sagt er. Dieses über die Köpfe hinweg entscheiden, über die Unternehmer und Beschäftigten in der Gastro- und Hotellerie, über die Menschen und Betriebe, die für die Bruttowertschöpfung im Land sorgen, ist aus seiner Sicht unerträglich.

„Öffentliches Desinteresse am Tourismus“

Damit trifft er auch den Nerv anderer Gastgeber auf Rügen. Für Andreas Heinemann, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona, wird damit öffentlich das Desinteresse am Tourismus gezeigt. „Man kann froh sein über jeden Gast, der auf die Insel kommt und außerdem sehr lange Wege auf sich nimmt. Doch ihnen wird die Anreise erschwert“, sagt er. Rügen stehe in Konkurrenz zu anderen Tourismusregionen in Europa. Man dürfe sich nicht wundern, wenn aufgrund der Straßensperrungen die Attraktivität dieser Insel abnimmt.

Am Kap ist man auch auf einen verspäteten Start vorbereitet. Die Mitarbeiter wurden bewusst nicht in Kurzarbeit geschickt, sondern haben im Lockdown die Region für die Urlauber hergerichtet. „Somit arbeiten sie nicht parallel, wenn die Gäste kommen.“ Er hätte sich ähnliche Abläufe auch bei den Arbeiten an der B 96 und Rügenbrücke gewünscht.

Gespräche mit Verkehrsministerium

Für Holger Kliewe ist jetzt die Zeit reif für derartige Arbeiten. Im Juni hoffen viele, dass sie öffnen dürfen. Dann kommen die Leute wieder in Scharen an die Ostseeküste. Man kann planungstechnisch dann nicht sagen: ,Wir machen im Juni für eine Woche die Straße zu’.“ Sein Vorschlag: Den Termin vorverlegen auf April oder Mai. Die Arbeiten im September möglicherweise in den November legen. Er werde als Landtagsabgeordneter zeitnah das Gespräch mit dem Verkehrsministerium führen und um Terminverschiebung bitten.

Straßensperrungen, für die es nie den richtigen Zeitpunkt gibt, aber notwendig sind, sind immer ärgerlich und eine Geduldsprobe für die Autofahrer, sagt Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). „Da die Anreisenden alle durch Bergen müssen, können Sie hier auch unsere Restaurants und tollen Geschäfte besuchen, um das Beste aus der Situation zu machen“, sagt sie. Allerdings wird auch hier gebaut. Im August steht der zweite Bauabschnitt der Ringstraße an.

Ausbau der B 196 verschoben

Eine enorme Belastung kommt in der Zeit der Straßensperrungen auf die Reisenden zu, sagt Franziska Gustävel, Tourismusmanagerin auf Mönchgut. Sie ist froh, dass der eigentlich für dieses Jahr vorgesehene weitere Ausbau der B 196 vom Seramser Kreisel bis nach Göhren nach hinten verschoben wurde. „Das wäre der ,Super-GAU’.“

„Vielleicht kann man die Gäste erreichen und sie motivieren, nicht mit dem Auto anzureisen. Wir sind gerade dabei, auf Urlaub ohne das eigene Auto und auf den Schiffsverkehr zu setzen, den wir im Rahmen der Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz anbieten“, sagt sie.

Von Mathias Otto