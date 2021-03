Stralsund

Das war Ärger mit Ansage. Der Kreis-Wirtschaftsausschuss unter CDU-Führung hatte Landrat Stefan Kerth (SPD) zu einer Sondersitzung zitiert. Oder anders gesagt: Er wurde nach Paragraf 114 der Kommunalverfassung zur Teilnahme verpflichtet.

Thema des Abends: Perspektivplan für die Wirtschaft. Und den sehen die Betroffenen aus Handel und Gastronomie nicht, wie sie am Montagabend unmissverständlich deutlich machten.

Grundke: Wir müssen mit dem Virus leben

„Wenn das so weitergeht, ist der Einzelhandel in wenigen Monaten tot“, sagte Torsten Grundke kurz und schmerzlos. Der Geschäftsführer des Media-Marktes in Stralsund sprach da keinesfalls nur für sein Unternehmen. Als IHK-Vize-Chef kennt der Hansestädter die Sorgen der Branchen-Kollegen. „Es kann doch nicht der Weg sein, jedes Mal, wenn die Zahlen hochgehen, alles auszuschalten. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und dass der Einzelhandel kein Corona-Treiber ist, bestätigen auch die Wissenschaftler.“

Schon jetzt hätten viele 50 Prozent Umsatzeinbußen. Da helfe auch „click & meet“ nicht weiter. „Viele Leute auf dem Land haben gar kein vernünftiges Internet. Und die älteren Kunden kennen sich nicht aus in der digitalen Welt“, so Grundke weiter.

Sadewater: Es fehlt ein mutiger Ansatz

Auch der Stralsunder Hotelier Eike Sadewater teilte aus. „Wir sind seit fünf Monaten zwangsgeschlossen. Und in dieser Zeit hat der Landrat kein Interesse gehabt an unserer Branche. Mir fehlt ein mutiger Ansatz, punktuell etwas auszuprobieren. So wie das jetzt mit dem Hansa-Spiel war. Wir hier werden nur vertröstet“, sagte der Unternehmer, auch Vertreter der Dehoga in der Region, und schob hinterher: „Dass Hotels und Gaststätten kein Pandemie-Treiber sind, hat man ja gesehen: Am 1. November wurde alles geschlossen, und danach gingen die Zahlen hoch.“ Sadewater wünschte sich, dass der Landrat näher an die Branche rangehe.

Feißel: Wir haben die besten Hygienekonzepte

Vom Unternehmerverband gab es ebenso Schelte für die Landkreis-Führung. „Es fehlen pragmatische Lösungsansätze. Es kann doch nicht sein, dass es in Sassnitz einen Hotspot gibt, und in Stralsund sollen die Läden zumachen“, ärgerte sich Jens Feißel vom Unternehmerverband Vorpommern und betonte, dass die Firmen hervorragende Hygienekonzepte erarbeitet und viel Geld in Maßnahmen gesteckt haben.

„Diese Konzepte sind seit einem Jahr fertig, sie waren beispielgebend für ganz Deutschland. Sogar auf Mallorca hat man sich das abgeguckt.“ Nur in der eigenen Region interessiere sich keiner dafür. „Ich bin es leid, mir den Frust der Unternehmer anzuhören.“

Landrat: Ich würde öffnen, wenn ich darf

Landrat Stefan Kerth, der gleich zu Beginn der Sitzung einen Überblick über die Corona-Lage in Vorpommern-Rügen gegeben hatte und sich dafür einsetzte, nicht nur auf die Inzidenzen zu schauen, betonte mehrfach (und auch mal, wenn er nicht das Wort bekam): „Ich würde öffnen, wenn ich es darf, wenn die rechtlichen Möglichkeiten gegeben sind. Doch die geplanten Lockerungen ab 22. März hatte das Land auf Eis gelegt.“

CDU-Ausschussvorsitzender Maximilian Schwarz hielt dagegen, dass man hätte öffnen können, der gesetzliche Rahmen sei mit dem Stufenplan und der Inzidenz unter 50 da gewesen. „Wir merken doch, die Bürger gehen nicht mehr mit. Die Stimmung kippt“, warnte der Stralsunder.

Leute halten sich nicht mehr an Regeln

Grünen-Politikerin Carmen Kannengießer von der Insel Rügen fand auch, dass die Leute nicht mehr mitgehen. „Und das zeigt sich darin, dass sie sich nicht mehr an die Anordnungen halten.“ Was habe man damit erreicht... Ein anderer Grünen-Vertreter meinte dagegen: „Wir sind so gut, weil wir uns an die Maßnahmen gehalten haben. Das sollten wir nicht mit Öffnungen aufs Spiel setzen.“

Kerth: Wir wollen Testregion werden

Zu der mehrfach geforderten Möglichkeit einer Testregion sagte Kerth: „Ich habe der Ministerpräsidentin, allerdings nicht öffentlich, längst mitgeteilt, dass Vorpommern-Rügen solch eine Region sein könnte. Ich möchte Leben einkehren lassen trotz der Inzidenzen. Und wenn die Zahlen punktuell steigen, sollte man an einzelnen Orten entsprechend reagieren. Das machen wir auch.“ Und in Richtung Gastronomen: „Auch die Öffnung der Innen-Gastronomie ist für mich kein Tabu. Aber trotzdem müssen wir jeden Schritt sorgfältig prüfen.“ Aber man müsse auch in unserem Kreis mit steigenden Zahlen rechnen.

Empfehlung an Landrat verabschiedet

Zumindest in diesem Punkt gab es keinen Widerspruch. Dennoch drängte Ausschuss-Chef Maximilian Schwarz auf die Verabschiedung einer Empfehlung an den Landrat. Und die hat drei Punkte, die zügig und unbürokratisch umgesetzt werden sollten. „Und das ist rechtlich auch möglich“, so der CDU-Kommunalpolitiker. Das wird gefordert:

1. Der bundesweite Stufenplan zur Öffnung solle weiter eingehalten werden, also jetzt mit den Schritten 1 bis 5.

2. Der Kreis solle mit der Einrichtung einer Testregion Perspektiven schaffen.

3. Sollte eine Öffnung nicht funktionieren, solle sich der Landkreis für Hilfen für Einzelhandel und Gastronomie einsetzen.

Diesem Vorgehen stimmten alle Ausschussmitglieder zu. Allerdings bleibt abzuwarten, wie die Regelungen von der Merkel-Runde jetzt in Mecklenburg-Vorpommern durchschlagen.

