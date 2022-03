Putbus

Die Schliefenanlage in Putbus steht im Fokus der Tierschutzorganisation Peta. Mitglieder stellten eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Stralsund gegen die Verantwortlichen dieser jagdlichen Einrichtung. Als Grund werden mutmaßliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz angegeben. Gefordert wird die „sofortige Schließung der Anlagen sowie die Beschlagnahmung der dort eingesperrten und gequälten Füchse“. Der hiesige Jagdverband wehrt sich gegen diese Behauptungen und will nun selbst rechtliche Schritte gegen Peta in Erwägung ziehen.

Schliefenanlage ist die Bezeichnung für künstlich angelegte Fuchsbaue, die von Jagdhundehaltern genutzt werden, um Jagdhunde für die sogenannte Baujagd auf Füchse zu trainieren. Die Anlagen, wie diese in Putbus, sind natürlichen Fuchsbauen nachempfunden und bestehen aus einem Netz von künstlichen Gängen, einschließlich von Hindernissen wie Sackgassen und Steigrohren.

Für die Ausbildung wird ein speziell dafür gehaltener, zahmer Fuchs durch den Schliefenwart in den Bau eingesetzt. Dafür infrage kommende Jagdhunde wie Dackel oder Terrier lernen, der Geruchsspur des Fuchses zu folgen und diesen so lange zu verbellen, bis der Fuchs durch eine Fluchtöffnung den Kessel verlässt. Der Fuchs ist dabei durch technische Vorkehrungen vom Rest des Baus getrennt, es kommt zu keinem unmittelbaren Körperkontakt zwischen Hund und Fuchs.

„An Grausamkeit nicht zu überbieten“

Die Fuchsjagd in Luxemburg ist seit April 2015 verboten. Ein solches Verbot ist in Deutschland laut Peta überfällig – daher hat die Organisation die Petition „Fuchsjagd stoppen“ ins Leben gerufen. „Füchse haben wie Menschen und alle anderen Tiere ein Recht auf Freiheit. Es darf nicht sein, dass sie eingesperrt und zur Jagdhundeausbildung missbraucht werden. Schliefenanlagen sind an Tierschutzwidrigkeit und Grausamkeit kaum zu überbieten. Es ist bezeichnend für Jäger und ihr blutrünstiges ‚Hobby‘, dass sie Füchse ohne Mitgefühl unvorstellbarer Todesangst aussetzen“, sagt Nadja Michler, Fachreferentin für Wildtiere bei Peta.

Deshalb müssen aus ihrer Sicht Schliefenanlagen sofort verboten werden. „Mit der Anzeige wollen wir die Grausamkeiten, die sonst im Verborgenen stattfinden, ans Licht der Öffentlichkeit bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.“

„Fuchs muss ständig um sein Leben fürchten“

Solche Betriebe verstoßen nach Auffassung der Organisation gegen Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes. Hiernach wird derjenige mit einer Freiheitsstrafe belegt, der ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zuführt. „Füchse sind in den Anlagen permanent in einem Zustand der Todesangst, denn immer wieder hetzen Jäger Hunde in das Tunnelsystem“, so Peta-Sprecherin Julia Zhorzel. Zwar ist er durch ein Gitter vom Hund baulich getrennt – „dennoch muss er so in seinem ‚Zuhause‘ ständig um sein Leben fürchten“. Für Peta ist nicht nur das Training für die Baujagd, sondern die Jagd an sich sowohl grausam als unnötig.

Ähnlich wie Peta fordert auch der Verein Wildtierschutz Deutschland, dass eine Bejagung ohne vernünftigen Grund verboten sein muss. Einen ökologischen Nutzen habe die Jagd auf Füchse nicht – „schon deshalb nicht, weil die Jagd nicht in der Lage ist, die Bestände von Wildtieren zu regulieren“, so ein Sprecher.

Ständige Kontrollen durch das Veterinäramt

Thomas Nießen, Vorsitzender Jagdverband Rügen. Quelle: Tom Schröter

Der Jagdverband Rügen wehrt sich gegen die Anschuldigungen der Tierschützer. „Wir machen nichts, womit wir gegen geltendes Recht verstoßen würden. Wir haben in der Schliefenanlage permanent Abnahmen vom Veterinäramt des Landkreises, die jüngste liegt erst ein paar Tage zurück. Die Anlage wurde mängelfrei abgenommen. Es gab in der Checkliste mit knapp 30 Punkten nichts, was eine Versagung der Anlage hervorrufen würde“, sagt der Vorsitzende Thomas Nießen. Einen kleinen Kritikpunkt gab es: Der Fuchs soll etwas zum Spielen bekommen. „Das ist sofort umgesetzt worden. Wir haben sogar die Genehmigung für die Haltung eines zweiten Fuchses bekommen.“

Die Schliefenanlage habe laut Jagdverband ihre Daseinsberechtigung, weil hier Hunde gezielt auf ihren Einsatz für die Jagd vorbereitet werden. „Ich möchte dabei den Hinweis geben, dass die Jagd auf Beutegreifer wie den Fuchs zurzeit das einzige Instrument ist, um gefährdete Bodenbrüterbestände zu schützen, zu erhalten und zu sichern“, sagt er. Als Beispiel bringt er die Kranichpopulation an. Durch eine hohe Anzahl an Predatoren bestünde die Möglichkeit, dass ein Großteil der Jungtiere und Eier gefressen werde.

Verband will Anzeige rechtlich prüfen lassen

Laut Verband kommt kein Hund direkt an den Fuchs heran. Es gehe bei diesem Training darum, dass die Hunde lernen, eine Spur zu halten und wie sie in einen Bau einschliefen, der nach Fuchs riecht. Das Tier, das in Putbus gehalten wird, werde regelmäßig gefüttert und auch auf Auffälligkeiten hin überprüft. „Das passiert täglich – es ist immer jemand da, der sich um den Fuchs kümmert.“

Die Anzeige von Peta kann er deshalb nicht verstehen, weil die Hetze auf Tiere seit Jahrzehnten verboten ist. „Wir würden uns strafbar machen, wenn wir es täten. Das ist auch jedem bewusst, der die Anlage betritt“, sagt Thomas Nießen. „Wenn man auf dieser Anlage etwas macht, was nicht den Vorschriften entspricht, fliegt man sofort aus dem Verband raus“, sagt er.

Noch ist keine Anzeige beim Jagdverband eingegangen. Den Jägern werde oft unberechtigt Rufmord unterstellt. „Wir arbeiten aber transparent uns zeigen auch öffentlich, wie die Arbeit der Jägerschaft aussieht. Die Aufklärungsarbeit der vergangenen Jahre wollen wir auch weiterführen“, sagt er. Jetzt wartet Thomas Nießen die Anzeige ab. „Wir werden diese Anzeige prüfen und sind auch bereit, rechtliche Schritte dagegen einzuleiten.“

Von Mathias Otto