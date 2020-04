Für 321 000 Euro: Sagarder Feuerwehr kann neues Löschfahrzeug kaufen

Sagard/Schwerin

Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten: Die Gemeinde Sagard kann für die ihre freiwillige Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug kaufen. Das Innenministerium übersandte der Kommune in dieser Woche einen Bewilligungsbescheid für eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 107 000 Euro zur Finanzierung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 10). Der Landkreis Vorpommern-Rügen beteilige mit 214 000 Euro an der Finanzierung des 321 000 Euro teuren Fahrzeugs.

„Ich freue mich, die Gemeinde beim Kauf des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges unterstützen zu können. Jetzt, wo wieder die anhaltende Trockenheit in Mecklenburg-Vorpommern für erhöhte Waldbrandgefahren sorgt, ist es wichtig, dass die freiwilligen Feuerwehren mit moderner Technik und Ausstattung gerüstet sind, um optimalen Brandschutz und Hilfeleistung gewährleisten zu können. Mein Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren, die sich dafür immer aufopferungsvoll und ehrenamtlich einsetzen“, so Innenminister Lorenz Caffier ( CDU).

Altes Fahrzeug wird ersetzt

Mit dem Kauf des neuen Fahrzeugs soll ein altes Löschfahrzeug, Baujahr 1997, ersetzt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sagard erfüllt Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung. Besondere Gefahrenschwerpunkte sind Betriebe, die sich auf das Recycling von Metallen und Sonderwertstoffen spezialisiert haben, eine Biogasanlage sowie der Einsatz im CBRN-Zug des Landkreises Vorpommern-Rügen. Der kümmert sich um die Beseitigung von Gefahrstoffen, die chemischer, biologischer oder radiologischer beziehungsweise nuklearer Natur sind.

Die Freiwillige Feuerwehr Sagard hat derzeit mehr als 35 Mitglieder, davon fast 25 in der Einsatzabteilung und sieben Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr. 2019 wurde die Truppe zu 38 Einsätzen alarmiert, davon waren 21 Brandbekämpfungen, 16 technische Hilfeleistungen und eine Einsatzübung. Die Kameradinnen und Kameraden leisteten bei Einsätzen 443 Stunden und bei Dienstabenden und Ausbildungen 980. Dazu kommen noch viele Stunden, die bei Veranstaltungen der Gemeinde Sagard geleistet wurden.

Von Chris Herold