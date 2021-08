Rügen

Monika Hubrich kam vor drei Jahren der Liebe wegen auf die Insel Rügen. Geboren ist sie in Stuttgart, wo die heute 61-Jährige bis zum Zeitpunkt ihres Umzugs ihr ganzes Leben verbracht hatte. In den Norden verliebte sie sich ganz unerwartet während eines Kuraufenthaltes auf der Insel Usedom. Obwohl es Winter war und dadurch das Wetter weniger einladend gewesen sei, begeisterte sie die Landschaft und die Natur von Anfang an, erzählt sie.

Gemeinsam mit ihrem Partner, der aus Mecklenburg Vorpommern stammt, machte sie den großen Schritt und wagte einen Neustart auf Rügen. Hier versuchte sie im Tourismus Fuß zu fassen und machte dafür sogar eine dreimonatige Fort- und Weiterbildung. Doch schnell merkte sie, dass ihr diese Art von Arbeit nicht wirklich zuspricht.

Im Internet fand sie eine Stellenausschreibung für die Verwaltungsarbeit im Jagdschloss Granitz. Nun arbeitet sie hier seit zwei Jahren und ist begeistert. Die Arbeit fasse alle ihre beruflichen Vorstellungen und Erfahrungen zusammen und sie könne sich voll ausleben, so die gelernte Verlagsbuchhändlerin. Noch dazu könne sie sich kaum einen schöneren Arbeitsplatz vorstellen. „Ich komme in mein Büro, mache das Fenster auf und höre den Vogelgesang im Wald“, erzählt sie.

Von Elisa Jäger