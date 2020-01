Für die Kinder: Göhrener Backfrauen sorgen für volles Spendenglas 

Göhren

„Die Jugend ist unsere Zukunft“, sagt Axel Kuhfeldt. Und er findet, dass der Jugendclub in Göhren ein wichtiger Anlaufpunkt für die jungen Leute im Ort ist. „Der Treff braucht viel Untersetzung, mit Kleinigkeiten und mit Manpower“, sagt der Gastronom. Und weil er nicht nur redet, sondern auch gern macht, hatte der Inhaber des „Tafelwerks“ eine Idee:

Tägliche Kaffeerunde im „Tafelwerk“

Zur Adventszeit lud er jeden Freitag Einheimische und Gäste des Ostseebades auf einen Mini-Weihnachtsmarkt vor seinem Restaurant mit Kuchen, Glühwein, Pfannengemüse und kleinen Leckereien ein, um Atmosphäre zu schaffen und Spenden zu sammeln. Zuvor hatte er die Frauen der Stamm-Kaffeerunde aus seinem Lokal angesprochen, ob sie dafür Kuchen backen könnten. „Die Mädels sind toll und brachten immer fünf bis sechs Kuchen mit“, so Kuhlfeldt begeistert. „Die Backfrauen“, das sind Evelin Schmidt, Brigitte Sossna, Denise Kaiser und Kerstin Ehrlich. Sie treffen sich mit weiteren Göhrenerinnen täglich zur Kaffeerunde im „Tafelwerk“.

Für die Verkaufsaktion steuerten die Jungen und Mädchen aus dem Jugendclub gebrannte Mandeln und kandierte Äpfel bei, die sie dort hergestellt hatten. Die Besucherresonanz war gut, das Spendenglas füllte sich. Axel Kuhlfeldt machte die Summe am Ende rund und übergab nun den Kindern des Jugendclubs 500 Euro.

Trampolin für das Außengelände

„Darüber freuen wir uns sehr. Wir werden mit dem Geld Spielgeräte für das Außengelände anschaffen. Wir wollen ein Trampolin kaufen“, so Petra Westphal, Leiterin des Jugendclubs. Zudem sei gerade der Herd kaputtgegangen. „Es hat allen Spaß gemacht und war ein toller Erfolg. Wir werden es in diesem Jahr noch größer aufziehen“, kündigt Axel Kuhfeldt an. Er unterstützt den Jugendclub auch regelmäßig mit Küchentechnik, Produkten oder lädt die Kinder und Jugendlichen zum Kochen ein.

60 Kinder im Club angemeldet

Etwa 60 Mädchen und Jungen besuchen den Göhrener Jugendclub. Im Schnitt sind es 15 Kinder am Tag, die nach der Schule zum Treff umgebauten alten Heizhaus vorbeischauen. Diesen hatte die Gemeinde 2017 wieder in die eigene Trägerschaft übernommen. Seither leitet Petra Westphal, die Vereinsvorsitzende beim TSV Empor Göhren und Akrobatik-Trainerin ist, den Jugendclub. Die 48-Jährige hatte seinerzeit mit ihrem Konzept überzeugt. Zu diesem gehören auch Back- und Kochtage. Inzwischen ist der Jugendclub auch bei Aktivitäten in der Gemeinde präsent, machte beim Suppenwettbewerb auf dem Heringsfest oder bei den Gesundheitstagen mit.

Bereits im letzten Jahr hatte die Gemeindevertretung beschlossen, die Arbeitszeit der Leiterin von 20 auf 30 Stunden in der Woche aufzustocken und die Öffnungszeiten zu erweitern. Doch diese freiwillige Auf- und somit Ausgabe habe die Rechtsaufsicht des Landkreises aufgrund der prekären Göhrener Haushaltslage gestrichen, hieß es auf der letzten Sitzung des Gemeinderates, der sich weiter dafür einsetzen wolle.

Treff hat jetzt eine Stunde kürzer auf

Nun hat der Jugendclub von Montag bis Freitag eine Stunde kürzer als bisher auf – und zwar von 14 bis 17 Uhr. Durch die zeitliche Lücke nach dem derzeitigen Schulende um 12.25 Uhr würden vor allem die Mönchguter Kinder, die nicht in Göhren wohnen, die Heimreise nach Gager oder Thiessow antreten, anstatt in den Freizeittreff zu kommen. „Wer dann weg ist, kommt auch nicht wieder“, weiß Petra Westphal.

Hatten Thiessows Kinder früher ihren eigenen Club, so war dessen Nachfrage bis zur Schließung mehr und mehr gesunken. Das Gebäude will die Gemeinde Mönchgut ihm Rahmen des Leader-Förderprojektes zu einer Kinderarztpraxis umbauen lassen. Deshalb hat die Kommune den Göhrenern jetzt Inventar angeboten. „Wir bekommen Schränke, Sport- und Bastelmaterialien“, so Petra Westphal.

„Tobezimmer“ steht auf der Wunschliste

Sie und die Kinder wünschen sich noch, dass sie in ihrem Club eine „Tobelandschaft“ einrichten können und haben dabei einen anliegenden Lagerraum der Schule im Blick. Denn wenn es im Göhrener Jugendclub mit vielen Besuchern eng wird, wird es meistens auch ziemlich laut. Die offenen Räumlichkeiten gehen fast alle ineinander über. Eltern hätten sich schon bereiterklärt, Maler- und Reparaturarbeiten zu übernehmen.

Von Gerit Herold