Putbus

Singh Baljit weiß: „Kindheit unterscheidet sich überall auf der Welt wenig voneinander.“ Der heute 42-Jährige ist in Punjab in Indien geboren und aufgewachsen. Er besuchte Schule und College und wollte dann Europa sehen. Seine Reise führte ihn 2001 nach Rügen und da ein Freund in Göhren ein Geschäft hatte und ihm Arbeit anbot, blieb der Inder auf der Insel.

Seit sieben Jahren ist er mit einem eigenen großen Textilgeschäft im Lauterbacher Einkaufszentrum selbstständig und lebt zusammen mit seiner Frau, die er aus Indien nachholte, sowie den drei Kindern über dem Geschäft.

Anzeige

Die Arbeit nimmt viel Raum ein, aber wenn die Zeit es erlaubt, kocht Singh Baljit gern die Gerichte seiner Heimat und macht Ausflüge mit der Familie. „Ich mag Rügen wegen der schönen Natur und weil es für die Kinder besser ist, hier aufzuwachsen als in einer Großstadt“, verrät er. „Ich bin glücklich hier, das Geschäft läuft gut, nur im Winter könnte der Umsatz besser sein.“

Lesen Sie auch

Von Christa Driest