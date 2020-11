Für sicheren Tritt: Wanderweg in der Granitz instand gesetzt

Binz

Mit sicherem Tritt durch die Granitz: Dafür haben Ranger des Biosphärenreservates Südost-Rügen zu Säge, Hammer und Schaufel gegriffen. Sie setzten in den vergangenen Tagen ein Teilstück des Wanderweges instand, der von Binz durch das Naturschutzgebiet nach Sellin führt. „Im Focus des Einsatzes stand ein Wegabschnitt oberhalb des Aufstiegs am Fischerstrand in Binz“, teilt Stefan Woidig, Mitarbeiter der Amtsverwaltung des Biosphärenreservates Südost-Rügen mit.

Starkregen hat Schäden verursacht

Die Witterung habe dem Wanderweg gerade oberhalb des Aufstiegs am Fischerstrand, den Ranger des Biosphärenreservates erst vor ein paar Jahren angelegt haben, enorm zugesetzt, erläutert Woidig. „Wir hatten in der Saison und im Herbst ja mehrmals Starkregen. Der hat Schäden verursacht und stellenweise Stufen und die wassergebundene Deckschicht des Wanderwegs stark ausgewaschen.“ Zudem habe das morsch gewordene Geländer das Wandern auf dem Wegabschnitt unmittelbar am Aufstieg erschwert.

Stufen, Geländer und Deckschicht erneuert

„Das ist Geschichte“, konstatiert Stefan Woidig. Dafür wurden von den Rangern Stufen und teilweise die wassergebundene Deckschicht des Weges erneuert. Zudem setzten sie das Geländer instand, brachten neue Handläufe an und verlegten Ablaufschienen auf dem Weg, die das Regenwasser ableiten sollen. Finanziell unterstützt wurden die Instandsetzungsarbeiten durch den Landschaftspflegeverband Rügen. „Einer unbeschwerten Herbstwanderung in die Granitz, die mit mehr als 1000 Hektar das größte Wald-Naturschutzgebiet des Biosphärenreservates Südost-Rügen ist, steht nun nichts mehr im Wege“, so Stefan Woidig.

Amtsverwaltung geschlossen

Solche Reparatureinsätze werden die Arbeit der Mitarbeiter in den Wintermonaten bestimmen. „Zumal auch wir vom zweiten Corona-Lockdown betroffen sind.“ Deshalb bleibe die Amtsverwaltung des Biosphärenreservates am Circus in Putbus bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen, erläutert Woidig die sich aus den erlassenen Regeln ergebenden Einschränkungen. Wer ein wichtiges Anliegen hat, wird gebeten, sich per Telefon unter der Rufnummer 038301/88290 zu melden oder eine E-Mail an poststelle@suedostruegen.mvnet.de zu schreiben. Von der Schließung betriffen ist auch das Info-Zentrum Granitzhaus. „Zudem müssen wir alle öffentlichen Veranstaltungen bis auf Weiteres absagen“, fügt Stefan Woidig hinzu. „Davon ist auch das ursprünglich für den 21. des Monats geplante Birdwatching am Wreecher See betroffen. Die Vogelexkursion muss leider ausfallen.“

