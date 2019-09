Altefähr

Es wäre der prominenteste Zusammenschluss im Land gewesen: Die Fusion zwischen der Hansestadt Stralsund und der Gemeinde Altefähr auf der Insel Rügen. Zusammenwachsen werden beide vorerst nicht. Die Gemeindevertreter von Altefähr haben Stralsund am Montag eine Absage erteilt. Die Verhandlungen wurden abgebrochen. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.

„Wir lieben Altefähr, kommen gern auf die andere Seite des Strelasunds und die Altefährer sind auch uns immer herzlich willkommen. Selbstverständlich respektieren wir die Entscheidung der Gemeindevertreter“, sagt Stralsunds Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow ( CDU). Die Hansestädter hätten ein sehr großzügiges Angebot gemacht, bleiben aber für Gespräche offen, teilt er mit.

Gelockt wurde mit viel Geld. Badrow hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass die 2,4 Millionen Euro Fusionsgelder, die das Land zur Verfügung stelle, ­komplett in Altefähr investiert würden. Laut Vertragsentwurf hätte es Angebote wie einen regelmäßigen Stadtbusverkehr und den Aufbau einer Fährverbindung gegeben.

Wahlversprechen eingelöst

Doch davon ließen sich die Altefährer Bürger nicht beeindrucken. Dem von Arndt Schulte von der Wählergruppe Pro-Seebad Altefähr (prosA) eingebrachten Antrag, die Gespräche mit Stralsund nicht fortzusetzen und auch keinen Bürgerentscheid durchzuführen, stimmten sieben Gemeindevertreter zu, Bürgermeister Frank Jätschmann ( SPD) enthielt sich der Stimme.

Der Entwurf des aktuellen Gebietsänderungsvertrages wurde mit diesem Beschluss als hinfällig erklärt. Zum einen seien die Fristen abgelaufen, zum anderen konnte das Wahlversprechen eingelöst werden. Für ihn ist der 2. September 2019 ein bedeutender und ein guter Tag für Altefähr. „Unser Wahlziel war es, die Eigenständigkeit der Gemeinde zu erhalten und dafür die Fusionsverhandlungen zu stoppen. Da es viel Streitigkeiten unter den Gemeindemitgliedern gab, haben wir uns jetzt für diesen Schritt entschlossen“, sagt er. Dafür erntete er am Montag viel Applaus aus dem Publikum.

Zeichen gesetzt

Eine Fusion hätte weitreichende Folgen für den kleinen Ort auf der Insel gehabt. Laut Schulte wäre Altefähr auf keiner Landkarte mehr zu finden gewesen. „Deshalb gilt mein Dank den Unterstützern. Wir hatten nichts. Ich sag es mal pathetisch: Wir hatten nur die Liebe zu unserem Dorf.“ Die Stadt Stralsund hingegen sei weit überlegen gewesen mit „ihren Hochglanz-Broschüren, mit ihrer Werbung und mit ihrem gesamten Auftritt.“ Sie hätten ein Zeichen gesetzt, dass sich auch mal der Kleine durchsetzen kann.

Kommentar: Eine Entscheidung für Rügen

„Wir haben uns nicht von der ,Abwrackprämie’ begeistern lassen und sind darauf nicht hereingefallen. Wir haben die Dorfgemeinschaft und den Erhalt des Dorfes vorgezogen“, so Arndt Schulte. Die Einwohner von Altefähr haben mehr gewonnen als durch das Geld, das aus seiner Sicht letztendlich bei der Hansestadt gelandet wäre. „Also uns hätte es nicht mehr gegeben.“

Internetseite soll gelöscht werden

Da die Fusion nun nicht mehr zustande kommt, soll auch der Verweis auf der Internetseite der Gemeinde gelöscht werden“, riet Gemeindevertreter Oliver Petrich (prosA). „Außerdem muss mit der Stralsunder Verwaltung gesprochen werden, da die Internetseite www.altefaehr-stralsund.de noch immer existiert. Diese Internetleiche sollte herausgenommen werden“, sagte er.

Für Bürgermeister Frank Jätschmann war dieser Tagesordungspunkt eine Formalie. „Die Fristen sind bereits abgelaufen. Dies war jetzt ein formeller Akt“, sagt er. „Wir schließen aber nicht aus, dass die Verhandlungen in Zukunft wieder aufgenommen werden.“

Wie geht es jetzt weiter in Altefähr? „Ich will keine Kritik an die vorangegangene Gemeindevertretung äußern, aber durch die Fusionsbestrebungen hat sich nicht mehr viel getan. Es läuft nicht ein Fördermittelantrag für Altefähr“, sagt Arndt Schulte. Dies seien die Bestrebungen für die kommenden Wochen und Monate.

Lesen Sie auch hier:

Fusion mit Stralsund: Altefährer sind unentschlossen

Befürworter gehen in die Offensive

Fusion mit Altefähr: SPD warnt vor zu viel Transparenz

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto