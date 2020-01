Lobkevitz

Fußball verbindet – sogar Dortmund mit Rügen – darin sind sich wohl alle Beteiligten einig. In dem Fall der kleinen Kiara Sophie ist es die Liebe zum BVB Dortmund, die hier vereint hat. Die Sechsjährige aus Lobkevitz, die mit dem äußerst seltenen Gendefekt GNB1 zur Welt kam, hat durch ihren fußballbegeisterten Papa Lars Wondrejz zum BVB-Fanclub Rügen gefunden. Die „ Inselborussen“ hegen verständlich regen Kontakt nach Dortmund und haben den hiesigen Stadionsänger Matthias „Kasche“ Kartner im letzten Jahr erstmals zu ihrem Sommerfest auf die Insel eingeladen.

BVB-Sänger mit großem Herzen

Der dortige Kontakt mit der kleinen Kiara Sophie beeindruckte den Ruhrpöttler nachhaltig. Der Wunsch, die Familie zu unterstützen, begleitete ihn fortan. So hat „Kasche“ – dessen Melodien in der Halbzeitpause aus den Stadionlautsprechern dröhnen – auf vergangenen Veranstaltungen seine CD´s nicht verkauft, sondern im Gegenzug um eine Spende für das kleine Mädchen von der Insel gebeten. 378,96 Euro steckten am Ende in seinem Hut, sodass er mit den angereisten Inselborussen schließlich 400 Euro nach Rügen schickte.

Zwei Ehrenmitglieder unter sich: BVB-Stadionsänger Matthias "Kasche" Kartner hat die sechsjährige Kiara auf Anhieb ins Herz geschlossen und entschieden, die Familie zu unterstützen. Quelle: BVB-Fanclub Rügen

BVB-Stationsänger Matthias "Kasche" Kartner (2.v.r.) überreichte den Scheck an die Inselborussen um Präsident Bodo Prochnow (2.v.l.). Quelle: BVB-Fanclub Rügen

Geld, das bei der Familie von Kiara gut aufgehoben ist. „Wir freuen uns über die Unterstützung von Kasche und den Inselborussen und sind dankbar für die Hilfe“, sagt Kiaras Mutter Melanie Bartscht. Der Gendefekt GNB1 sorgt dafür, dass die Sechsjährige auf dem Entwicklungsstand eines 18 Monate alten Kleinkindes ist, nicht laufen und sprechen kann. Dazu kommen bei Kiara Autismus, ADHS und Epilepsie. Somit ist das freundlich strahlende Mädchen auf Betreuung rund um die Uhr angewiesen.

Therapien für mögliche Fortschritte

Physiotherapie, Frühförderung, Ergotherapie und Logopädie begleiten Kiara seit Jahren und vermutlich ein Leben lang. Wie ihre weitere Entwicklung verlaufen wird oder wie hoch die Lebenserwartung ist, lässt sich schwer vorhersagen. „Bei allen Betroffenen ist die Ausprägung unterschiedlich. Was alle eint, ist ihre positive Art“, sagt Mutter Melanie Bartscht. Dieser erst relativ frisch entdeckte Gendefekt ist bisher jedoch nur fünf Mal in Deutschland vermerkt. Weltweit sind inzwischen etwa 70 Betroffene bekannt.

Privat finanziert die Familie für Kiara auch eine Reittherapie. „Eine halbe Stunde in der Woche kostet dann 30 Euro. Im letzten Jahr bekamen wir vom Verein Kinderlachen eine Spende von 500 Euro. Die haben wir dafür eingesetzt“, sagt die 33-jährige Mutter. Schließlich wollen auch die Eltern alles ermöglichen, um ihr Kind lachen zu sehen. Und das tut auch Kiara gern und reichlich.

Spenden helfen, wo die Kassen nicht zahlen

Zwar gibt es keine Probleme, für die notwendigsten Hilfsmittel und Windeln. „Aber für Spezialanfertigungen, wie einem Outdoorrad für den Rollstuhl, dem Bollerwagen für Ausflüge oder das Fahrrad mit Spezialsitz für Kiara, waren wir immer glücklich, auf Spenden zurückgreifen zu können“, so die junge Mutter.

Doch schon bald wartet eine neue Herausforderung auf die Kleine. Da Kiara nun schulpflichtig ist, wird auch sie ab August eine Schule besuchen. Welche das dann sein wird, steht noch nicht fest. Auch welche Hürden dann zu meistern sein werden, bleibt spannend. „Bis dahin möchte ich aber für Kiara eine Snoezelecke zur Entspannung in ihrem Zimmer einrichten.“

Ein großes Netzwerk ermöglicht Unterstützung

Solange Kiara noch bei einer Tagesmutter in Pflege war, ging Melanie Bartscht noch arbeiten. Nachdem die Diagnose 2017 jedoch erst gestellt werden konnte – Kiara war zu dem Zeitpunkt erst die zweite Patient in Deutschland mit GNB1 – blieb die Mutter zu Hause, um sich voll auf die Aufgaben konzentrieren zu können.

Den Alltag bewältigt das Mädchen gut. „Montags ist unser Therapietag. Wir dachten eigentlich, das wird ihr zu viel. Da gab es Physiotherapie, Frühförderung und Logopädie. Mittlerweile ist Kiara ja aber in der Kita. Und dank der 1:1-Betreuung bekommt sie bereits dort Logopädie und auch Ergotherapie. Zum Reiten geht es mittwochs“, berichtet die Mutter.

Die Eltern der in Deutschland von dem Gendefekt betroffenen Kinder haben sich längst zusammen gefunden. „Man kommt über die Kliniken in Kontakt. Um zueinander zu finden haben wir aber auch eine Internetseite und eine bei Facebook. Wir überlegen auch, eine Selbsthilfegruppe für die Betroffenen zu gründen“, sagt Melanie Bartscht.

Von Wenke Büssow-Krämer